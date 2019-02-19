Нижний Новгород, 19 февраля, 2019, 19:33 — ИА Регнум. Нижегородская область заключила соглашения с 11 потенциальными резидентами территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Володарск» и «Решетиха», готовыми инвестировать порядка 700 млн рублей. Об этом заявил заместитель губернатора Игорь Носов, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

Government-nnov.ru Сетевязальная фабрика ОАО «Сетка»

«Володарск и Решетиха — это монотерритории. Более 30% трудоспособного населения работают на одном градообразующем предприятии, и для экономики района это не очень хорошо. Одна из задач, которую мы ставили, подавая заявки на статус ТОСЭР — диверсификация экономики. Для области, для района новые инвесторы — это новые рабочие места (порядка тысячи), прямой бюджетный эффект», — отметил Носов.

Резиденты могут рассчитывать на освобождение от налога на землю и имущество, а также на сниженные ставки налога на прибыль — 5% в первые пять лет и 12−13% в следующие пять лет. Кроме того, сниженная ставка по страховым взносам составит 7,6%.

В Решетихе инвесторы смогут разметить производственные площадки на свободных мощностях сетевязальной фабрики ОАО «Сетка», генеральный директор которого Александр Перов сообщил, что инфраструктура к приему инвесторов готова.

Глава администрации Володарского района Геннадий Щанников отметил, что несмотря на транспортную доступность и свободные площадки, муниципалитет долго не мог привлечь инвесторов. По его мнению, это связано с конкуренцией с Дзержинском.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 15 февраля на Инвестиционном форуме в Сочи председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал документ о создании 14 ТОСЭР в России — 11 в моногородах и 3 — в закрытых территориальных образованиях (ЗАТО).

В частности, статус ТОСЭР был присвоен населенным пунктам «Северск» (Томская область); «Лесной» и «Новоуральск» (Свердловская область); «Нефтекамск», «Белорецк» и «Благовещенск» (Башкирия); «Глазов» (Удмуртия); «Чапаевск» (Самарская область); «Менделеевск» (Татария); «Костомукша» (Карелия); «Ясный» (Оренбургская область);"Катайск» (Курганская область);, а также «Володарск» и «Решетиха» (Нижегородская область).