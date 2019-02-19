Тюмень, 19 февраля, 2019, 19:38 — ИА Регнум. В Тюмени перед судом предстанет бывший начальник отдела филиала ФГУП «Почта России» за взятки. Преступления были выявлены управлением ФСБ России по Тюменской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры.

(сс) Leonid Dzhepko Ямская служба в России

По версии следствия, на тот момент начальник тюменского филиала федеральной почтовой службы в 2010—2015 годах получил от трёх компаний в виде подкупа и взяток более 2,8 млн рублей. За это он, как полагают следователи, подписывал акты и справки о стоимости выполненных работ, в том числе и тогда, когда эти работы не были выполнены.

Экс-начальник отдела тюменского филиала ФГУП «Почта России» обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.7 ст. 204 УК РФ («Коммерческий подкуп») и ч.5 ст.290 УК РФ («Получение взятки»). Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.