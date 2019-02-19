Африн, Сирия, 19 февраля, 2019, 19:29 — ИА Регнум. 17 февраля Сирийские демократические силы на фоне пока еще не объявленного разгрома ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сделали официальное заявление, в котором изложили свои подходы к вопросам, стоящим на повестке дня. Основу СДС составляют курдские вооруженные формирования. СДС были созданы и поддерживаются США.

Иван Шилов ИА REGNUM Курды

В своем официальном заявлении СДС сообщили, что будут работать над ликвидацией оставшихся ячеек террористов в своих районах на северо-востоке Сирии.

В заявлении Турция была названа страной-оккупантом, заявлена готовность отстаивать свои районы с оружием в руках, в то же время есть готовность решать вопросы с Анкарой путем переговоров. Сирийские курды не возражают против зоны безопасности на северо-востоке Сирии, но это должна быть зона под международным, а не турецким контролем.

СДС также заявили, что готовы к переговорам с Дамаском, но сирийское правительство должно учесть специфику СДС и признать «самопровозглашенную и эффективную автономию на северо-востоке» Сирии.

Кроме этого, СДС подчеркнули роль YPJ (женского отделения курдских отрядов Народных защитников — YPG), подтвердили намерение совместно работать над освобождением региона Африн. Регион Африн был захвачен турецкой армией и подконтрольными ей боевиками в марте 2018 года в ходе операции «Оливковая ветвь».

Следует заметить, что в ходе недавнего выступления командующего силами международной коалиции во главе с США по борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии и Ираке генерал-лейтенанта ВС США Пола Лакамеры сирийским курдам был объявлен ультиматум: отношения с США будут тут же разорваны, как только курды пойдут на союз с «режимом Асада» или с Россией. ИА REGNUM ранее сообщало об этом.