Москва, 19 февраля, 2019, 19:28 — ИА Регнум. Россельхознадзор принял решение о снятии ранее введённых ограничений на ввоз в Россию мяса птицы из 15 стран — членов Европейского союза, сообщили 19 февраля в пресс-службе ведомства.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна

Как уточняется, с сегодняшнего дня снимаются временные ограничения на поставки продукции из Австрии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Германии, Греции, Италии, Нидерландов, Польши, Румынии, Словакии, Франции, Хорватии, Чехии и Швеции.

Данное решение принято «с учётом благополучной эпизоотической обстановки по высокопатогенному гриппу птиц в этих странах», пояснили в Россельхознадзоре.

В то же время в отношении некоторых областей Болгарии продолжат действовать ограничения из-за сохраняющейся там неблагоприятной для птицеводческой деятельности обстановки.

Сообщается, что предприятия указанных стран теперь могут возобновить поставки на российский рынок мяса птицы, готовой мясной продукции из птицы и всех видов продукции с содержанием в составе продуктов переработки птицы, а также кормов и кормовых добавок для птиц и бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки птиц.