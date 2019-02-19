Нью-Дели, 19 февраля, 2019, 19:19 — ИА Регнум. Компания «Рособоронэкспорт» сообщила о том, что портфель ее заказов в Индии уже равен десяти миллиардам долларов.

Иван Шилов ИА REGNUM

Дальнейшие усилия по продвижению продукции российского ВПК «Рособоронэкспорт» планирует предпринять на Международной авиационно-космической выставке Aero India 2019. Выставка будет проходить 20−24 февраля в городе Бангалор на базе ВВС Индии.

«Рособоронэкспорт» является организатором российской экспозиции на данной выставке и планирует представить более двух сотен образцов вооружения и техники.

Успехи России в продвижении своей оборонной продукции в Индии обусловлены и тем, что наша страна первой стала участвовать в политике индийского правительства Make in India. На сегодняшний день на территории Индии по контракту с «Рособоронэкспортом» совместными усилиями с корпорацией HAL осуществлена сборка более двухсот самолетов Су-30МКИ. В ближайшее время совместная индийско-российская компания Indo-Russian Helicopters Limited должна начать выпуск вертолетов Ка-226Т.

Есть мнение, что повышенный интерес в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет проявлен к новейшим российским истребителям Миг-35 и Су-35, самолету-заправщику Ил-78МК-90А, военно-транспортному самолету Ил-76МД-90А (Э). Кроме этого, потенциальные покупатели гарантированно обратят внимание на учебно-тренировочный самолет Як-130, который может также успешно использоваться как учебно-боевой.

Перспективными для данного региона считаются многоцелевые вертолеты Ка-226Т, вертолеты радиолокационного дозора Ка-31, корабельные поисково-спасательные вертолеты Ка-27ПС и боевые разведывательно-ударные вертолеты Ка-52.

Спросом будут также пользоваться и средства противовоздушной обороны российского производства. Среди них интерес будет обязательно проявлен к ЗРК «Панцирь-С1», который отлично зарекомендовал себя в Сирии, а также к зенитным ракетным комплексам «Тор-М2Э» и «Бук-М2Э», ПЗРК «Игла-С».