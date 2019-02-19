Москва, 19 февраля, 2019, 19:15 — ИА Регнум. Продажи российского кино за рубежом увеличились в 10 раз за последние пять лет. Об этом 19 февраля заявил журналистам министр культуры России Владимир Мединский.

Дарья Драй ИА REGNUM Владимир Мединский

«Мы видим и дальше в этом большой потенциал. За последние несколько лет фактически все показатели киноиндустрии в России удвоились. Это наше общее большое достижение», — сказал министр по итогам встречи с руководителями компаний — лидеров отечественного кинопроизводства.

Мединский также отметил, что в последнее время зритель «не только идёт в кинотеатр, но и официально платит за просмотр российского кино в интернете».

В связи с этим, по его словам, Минкультуры намерено поддерживать различные проекты по взаимодействию производителей кинофильмов с онлайн-площадками и будет учитывать этот показатель при определении эффективности работы кинокомпаний.

Напомним, ранее Владимир Мединский сообщал, что в целом кассовые сборы российского кино за последние семь лет удвоились, а его аудитория в 2018 году составила рекордные 55 млн человек.

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