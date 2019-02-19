Москва, 19 февраля, 2019, 19:12 — ИА Регнум. Попытки ограничить работу крупных торговых сетей в выходные дни серьёзно повлияет на бытовые привычки граждан России и может вызвать социальную напряжённость. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 февраля заявил первый замруководителя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

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«Если говорить с точки зрения интересов потребителей, то это, безусловно, неудобно. На примере Европы: там по воскресеньям негде купить, нечего купить. Во-вторых, для россиян посещение крупных торговых центров, которые часто являются и культурными учреждениями, включают кинотеатры, кафе, детские площадки, стало их стилем жизни», — заявил Емельянов.

По его мнению, создание препятствий в проведении досуга гражданами в выходные дни легко может породить нежелательное напряжение в обществе.

«Ограничения должны быть разумны, не мешать людям жить. А это одно из тех ограничений, которые как раз-таки у людей и вызывают раздражение, поскольку мешает им жизнь и лишает их любимых привычек. Что плохого, если торговые сети работают в выходные дни? Когда их ещё посещать, как не в выходные дни? В рабочие дни их посещать сложно — учитывая характер движения в той же Москве. Люди после работы добираются домой и ложатся спать, только в выходные дни они могут посетить крупные торговые сети», — подчеркнул парламентарий.

По большому счёту, предложения такого рода не содержат никаких разумных оснований и скорее продиктованы обыкновенным лоббизмом, полагает Емельянов.

«Честно говоря, это отражение лоббистской борьбы между различными сегментами торгового сообщества. То крупные сети переходят в атаку на мелких и средних владельцев рынков, то наоборот. В данном случае получается такой ответный ход в сторону владельцев крупных сетей», — полагает депутат Госдумы.

Ранее член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Алексей Кондратьев предложил ограничить работу крупных супермаркетов в выходные дни. По его мнению, России следует брать пример с некоторых западных стран, где крупные сети закрываются в пятницу вечером и открываются в понедельник утром.