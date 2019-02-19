Оренбург, 19 февраля, 2019, 19:19 — ИА Регнум. В Оренбурге с 19 февраля введен режим чрезвычайной ситуации. Город бросил все свои силы на борьбу со снегом на улицах, наледью и сосульками на кровлях зданий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии.

Петр Данилов ИА Красная Весна Снегопад

Согласно постановлению главы города руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации является первый заместитель градоначальника Сергей Чуфистов.

Город перешел на чрезвычайный режим работы с привлечением сил и средств предприятий и организаций различных форм собственности для обеспечения безопасности населения — уборки сосулек, наледи и для уборки и вывоза с территории города максимального количества снега в целях минимизации подтопления жилых домов в период активного снеготаяния.

В ночь с 18 на 19 февраля в областном центре работало 100 снегоуборочных машин городских коммунальных служб. Вывезено 1100 кубометров снега. Кроме городской спецтехники, в ликвидации последствий снегопадов в Оренбурге задействуют и машины управляющих компаний.