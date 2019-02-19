Киев, 19 февраля, 2019, 19:04 — ИА Регнум. Киев должен работать на упреждение возможности нанесения военного удара с белорусского направления. Об этом во время дебатов в Верховной раде сегодня, 19 февраля, заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол, эксперт по международному праву Владимир Василенко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Стена

В качестве одной из мер Василенко предложил продлить печально известный проект «Стена» вдоль границы с Белоруссией.

«Мне кажется, что надо как можно быстрее закончить оборудование и строительство этого вала и продолжить его также и вдоль украинско-белорусской границы. Тогда мы упредим возможность нанесения удара и по этому направлению», — заявил, в частности, эксперт.

Впрочем, особого энтузиазма у депутатов украинского парламента озвученная идея не вызвала. Дебатов по этому вопросу в Раде пока не получилось.

ИА REGNUM напоминает, что «Стена» — фортификационный проект, разработанный еще правительством Арсения Яценюка в 2014 г., который по задумке властей в Киеве должен качественно повысить уровень безопасности на границе Украины с Россией.

6 февраля спикер госпогранслужбы Украины Олег Слободян заявил, что готовность комплекса в настоящее время составляет около 30%, что адекватно его финансированию. Лишь в ряде мест, например, в Харьковской области, реализация проекта практически завершена.

Украинские политики периодически публично рассуждают о возможности военного нападения России на Украину с территории Белоруссии. 31 января в интервью «Фактам» дипломат Богдан Яременко заявил, что белорусский президент «не самостоятельный, и он не сможет предотвратить нападение России на Украину со своей территории, если РФ решит это сделать».

«Тем более, что никакого противодействия этому (нужно было создать там для россиян проблемы) ни Украина, ни мир не захотели оказывать. Подыгрывание Лукашенко лишь ускоряло этот результат — россияне давно взяли под контроль всё в Беларуси. Александр Григорьевич любит нас поучать, мол, не дай Бог в Беларуси будет так, как в Украине. Да так и не надо. Сделают всё по-другому», — заявил дипломат.

29 января Лукашенко и представитель Украины в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Евгений Марчук провели встречу для обсуждения текущих проблем. Согласно официальной информации, Марчук передал Лукашенко привет от президента Украины Петра Порошенко и уверения, что глава Украины доволен тем, как развивается сотрудничество с РБ. Марчук также сказал Лукашенко о том, что лидер Белоруссии — «очень популярный человек в Украине».