Курган, 19 февраля, 2019, 19:04 — ИА Регнум. Верховный суд России не согласился с приговором Курганского областного суда в отношении пяти участников банды, вынесенным на основании решения коллегии присяжных заседателей. Приговор был вынесен 1 октября 2018 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры.

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Органами предварительного расследования пяти участникам банды «охотников за драгдилерами» было предъявлено обвинение в совершении ряда преступлений, связанных с похищением и незаконным лишением людей свободы, совершением грабежа, разбоев, вымогательства, а также хищением наркотических средств.

По результатам рассмотрения уголовного дела в суде первой инстанции четверо подсудимых были частично оправданы по предъявленному обвинению, а девушка, с которой ранее заключалось досудебное соглашение о сотрудничестве и благодаря показаниям которой удалось выявить ряд преступлений, была оправдана по всем пунктам обвинения.

Гособвинителем было принесено апелляционное представление на мягкий вердикт суда, в котором указаны многочисленные нарушения уголовно-процессуального закона, повлиявшие на решение присяжных. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда России согласилась с доводами обвинения, отменила решение Курганского областного суда и направила уголовное дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.