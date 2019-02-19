Калининград, 19 февраля, 2019, 18:40 — ИА Регнум. Верхняя планка подключения к сетям газоснабжения в Калининградской области для физических лиц не может быть выше 7396,16 рублей с НДС. При этом стоимость присоединения к газу индивидуальных домов (при диаметре трубы в 100 мм) не должна превышать 1978,55 рублей с НДС, а мониторинг выполнения заявителем технических условий не должен быть дороже 5417,61 рублей с НДС. Такое решение приняла Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области, которая по поручению губернатора Антона Алиханова рассмотрела причины четырёх — шестикратного роста стоимости подключения к сетям газоснабжения ОАО «Калининградгазификация» в 2019 году по сравнению с 2018 годом, сообщила пресс-служба регионального правительства сегодня, 19 февраля.

По словам главы службы Ольги Бобровой, ранее за аналогичные работы взимали от 2 до 60 тыс. рублей.

«По результатам проверки на ОАО «Калининградгазификация» и должностных лиц были наложены штрафы, которые «Калининградгазификация» попыталась оспорить в суде. Суды двух инстанций подтвердили правильность оценки нарушения законодательства со стороны «Калининградгазификация» и обоснованность наложенных санкций», — отметила Боброва. При этом ранее действительно не было стандартизированной тарифной ставки.

Она и была установлена на заседании службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области.