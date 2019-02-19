Сеул, 19 февраля, 2019, 18:50 — ИА Регнум. Четыре министерства Южной Кореи нацелены развивать туризм на более чем 3300 островах страны, сообщает The Hankyoreh.

Южная Корея

Согласно информационному источнику, 19 февраля министр земли, инфраструктуры и транспорта, министр внутренних дел, министр культуры, спорта и туризма, министр морских дел и рыболовства подписали четыре межведомственные соглашения по развитию островного туризма.

Согласно данным соглашениям правительство Южной Кореи планирует улучшить удобство на острове, организовать наземное и морское транспортное сообщение, обеспечить всем необходимым для морского отдыха, а также пешеходных прогулок по острову.

Кроме того, будет организован «Совет по развитию островного туризма», в который войдут по представителю от каждого министерства для содействия и продвижения совместных проектов.