Ростов-на-Дону, 19 февраля, 2019, 18:22 — ИА Регнум. Ростовские следователи выясняют обстоятельства аварии на трассе М-4 «Дон», которая унесла жизни шести человек, ещё 13 получили ранения. Среди пострадавших — дети. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 19 февраля.

Sledcom.ru Следственный комитет РФ

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение о наличии либо отсутствии состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — уточнили в ведомстве.

Напомним, ДТП с участием четырёх транспортных средств — грузовика, двух легковых автомобилей и пассажирского микроавтобуса — произошла днём 19 февраля в Октябрьском районе. Микроавтобус «Мерседес» с пассажирами следовал из областного центра в Миллерово.

В результате аварии 19 человек пострадали, из них шестеро погибли на месте, ещё несколько человек, в том числе дети, доставлены в больницу города Шахты.