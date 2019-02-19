Тверь, 19 февраля, 2019, 17:45 — ИА Регнум. Госпрограмма территориального планирования, градостроительства и архитектуры на 2019 — 2024 годы Тверской области принята на первом заседании президиума правительства региона, которое провел 19 февраля губернатор Игорь Руденя. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Проект государственной программы «Территориальное планирование, градостроительство и архитектура в Тверской области» на 2019 — 2024 годы разработан в соответствии с задачами национальных проектов «Жилье и городская среда» и «Цифровая экономика». При этом при обсуждении основной упор был сделан на кадровых задачах.

Пресс-служба правительства Тверской области Заседание президиума правительства Тверской области

«Перед нами стоят амбициозные задачи, поэтому нам нужны люди, которые имеют хорошие компетенции, опыт и понимание, зачем они идут на эту работу», — сказал Игорь Руденя.

В числе основных целей программы — содействие инвестиционной деятельности путем комплексного долгосрочного планирования градостроительного развития территории Верхневолжья и цифровизации градостроительной деятельности, а также создание условий для развития архитектурной деятельности и координация политики формирования комфортной городской среды. Общий объем финансирования составит 299,2 млн рублей.

В рамках реализации программы в 2019 году планируется разработать Стратегию пространственного развития Тверской области. Кроме того, поставлена задача в течение текущего года довести с 75% до 100% долю муниципальных образований, обеспеченных утвержденными документами территориального планирования и нормативами градостроительного проектирования. Программа также предусматривает разработку и утверждение проекта планировки территории выставочного центра «Тверь-Экспо», а также схем размещения рекламных конструкций в муниципальных образованиях Тверской области.

В рамках госпрограммы предусмотрены также мероприятия по подготовке специалистов в области архитектуры, градостроительства и территориального планирования. Ресурсом распространения и внедрения лучших архитектурных и градостроительных практик станет Региональный центр компетенций по вопросам городской среды — его планируют создать уже в этом году.

Губернатор поручил участникам заседания обеспечить четкое межведомственное взаимодействие при реализации государственной программы.