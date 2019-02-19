Переславль-Залесский, Ярославская область, 19 февраля, 2019, 17:44 — ИА Регнум. Родительская плата за детский сад в бывшем Переславском районе Ярославской области с 1 января 2019 года выросла в полтора раза. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали сами родители.

Yarregion.ru Детский сад

Причиной стало объединение Переславского района и городского округа Переславль-Залесский. Сельские жители лишились дотаций из районного бюджета. Родительская плата в округе составляет 107 рублей в день До 1 января 2019 года жители села платили 70 рублей 40 копеек, оставшуюся часть компенсировали из бюджета.

При этом в начале нового года родителей ознакомили с неким информационным письмом. В нем сообщалось, что объединение не должно привести к сокращению мер социальной поддержки граждан, проживающих и работающих в сельской местности.

В управлении образования Переславля-Залесского корреспонденту ИА REGNUM пояснили, что действительно, раньше решением Собрания представителей Переславского района было принято решение о поддержке родителей, чьи дети посещают сельские детские сады — бюджет дотировал примерно треть оплаты до формирования квитанций для родителей. Эта мера поддержки действовала на протяжении многих лет. В бюджет объединенного городского округа средства на эти компенсации не заложены.

Ранее областные и районные власти обещали, что ни одна льгота, положенная сельским жителям, не будет отменена после объединения. Ситуация усугубляется тем, что с 1 марта 2019 года многие жители района лишатся еще и компенсаций за детский сад (20% за первого ребенка, 50% за второго, 70% на третьего), которые сейчас выплачиваются из областного бюджета.

Их продолжат получать только малоимущие семьи. Но подтвердить этот статус жителям села непросто, так как устроиться на работу официально трудно. Для тех, кто не сможет официально доказать бедность, родительская плата вырастет не в полтора, а в два и более раза.