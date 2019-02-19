Курган, 19 февраля, 2019, 18:26 — ИА Регнум. Жители села Лопарёво Мокроусовского района Курганской области, где прошла оптимизация местной школы, добились внимания областных властей. В минувшую субботу, 16 февраля, на сельский сход приехал глава департамента и науки Курганской области Эдуард Абрамов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Евгений Найман В центре — руководитель департамента образования и науки Курганской области Эдуард Абрамов

«Даже не припомню, приезжало ли когда-нибудь в село областное начальство. Историческое событие для нашего села», — отметила местная жительница.

Приезд главы департамента образования лопарёвцы связывают с письмом, оригинал которого они направили врио губернатора области Вадиму Шумкову, а копию — в областной департамент образования и науки. Жители просили решить проблему со школой: 67 человек поставили свои подписи под обращением.

На сход также пришли 25 местных жителей, заинтересованных в судьбе Лопарёвской школы, директор Рассветской школы Валентин Тарков и глава районного отдела образования Татьяна Волкова.

«Основные проблемы, которые они [жители Лопарево] озвучили, это подвоз детей, качество образования и то, что школу закроют. Они не хотели бы остаться без школы», — сообщила корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь областного отдела образования Снежана Трофимец.

Лопаревская школа в 2013 году стала филиалом Рассветской школы, а в 2018 году районные власти низвели статус лопаревской девятилетки до уровня начальной школы. Родители пошли в суд, чтобы отстоять свою школу, сейчас они уже направили кассационную жалобу, предыдущие две инстанции оставили решение районных властей в силе. За месяц в области намерены просчитать, проверить, какую школу выгоднее содержать — Лопарёвскую или Рассветскую, и как перевод в новую школу отразился на успеваемости детей из Лопарёва.

Кроме того, областное руководство намерено создать контактную группу из жителей села, чтобы напрямую сообщать им информацию. За несколько дней до встречи школе предоставили автобус для подвоза детей из Лопарёва в Рассвет. До этого были перебои с доставкой детей в учебное учреждение. Однако родители считают, что более чем получасовой путь до Рассветской школы противоречит санитарным правилам.

Сам глава департамента Эдуард Абрамов, подводя итоги встречи, отметил пользу личных встреч с сельскими жителями, подчеркнув, что каждые выходные совершает выезды в проблемные школы по районам Курганской области. При этом добавим, что некоторые местные жители опасаются, что если школу в Рассвете признают менее нужной, чем в Лопарёве, то ей тоже угрожает оптимизация. И это тоже не есть хорошо, отмечают граждане. Жители Рассвета, во всяком случае, не хотят лишиться своей школы.

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Напомним, в Курганской области идёт реорганизация малокомплектных сельских школ. Решение об урезании девятилетки в селе Лопарёво до начальной школы было принято главой Мокроусовского района Владимиром Кизеровым 7 июня 2018 года.

Родители детей постарше стали судиться с департаментом, аргументируя абсурдность «урезания» школы тем, что в Рассвет из Лопарёва теперь ездит больше детей (девять человек), чем учится в самом Рассвете (восемь человек).

Как отмечают лопарёвцы, в 2010 году была подобная попытка чиновников «разобраться» со школой в их селе, но суд тогда встал на сторону родителей.