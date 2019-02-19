Калуга, 19 февраля, 2019, 17:37 — ИА Регнум. В Калуге на базе областной филармонии и музыкального колледжа имени С. И. Танеева будет создан филиал Образовательного центра народного артиста СССР, лауреата Государственных премий Юрия Башмета, где будут заниматься одарённые дети. Планируется, что здесь будут проводить мастер-классы и семинары известные российские деятели искусства.

Admoblkaluga.ru Министр культуры региона Павел Суслов и народный артист СССР Юрий Башмет подписали соглашение о создании Образовательного центра для особо одарённых детей.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства Калужской области, в рамках XII Зимнего международного фестиваля искусств Юрия Башмета в Сочи состоялось подписание соглашения о взаимодействии между правительством Калужской области и Образовательным центром Юрия Башмета для особо одаренных детей.

Подписи на документе поставили министр культуры региона Павел Суслов и альтист, дирижёр, педагог, общественный деятель, народный артист СССР, лауреат Государственных премий Юрий Башмет.

Калужский филиал Образовательного центра Юрия Башмета займётся выявлением, поддержкой и развитием одаренных детей и молодежи Калужской области, сохранением и развитием творческого потенциала в сфере культуры, искусства и образования региона.