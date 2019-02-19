Каракас, 19 февраля, 2019, 17:19 — ИА Регнум. Спикер оппозиционной проамериканской Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо, который по указанию из США провозгласил себя президентом Боливарианской Республики, вновь призвал венесуэльских военных пустить в страну американскую «гуманитарную помощь», прибытие которой ожидается 23 февраля. Соответствующее сообщение он написал сегодня, 19 февраля, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Asambleanacional.gob.ve Хуан Гуайдо

Гуайдо лицемерно апеллирует к «голосу народа» и указывает, что венесуэльцы голодают, а также испытывают нехватку медикаментов.

«Разрешите поступление гуманитарной помощи и откройте двери в лучшее будущее для всех. Венесуэла рассчитывает на вас!» — пишет американская марионетка, обращаясь к венесуэльским военным.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Венесуэлы решили действовать на упреждение и сами решили доставить в колумбийский город Кукута, где есть беженцы из Венесуэлы, гуманитарную помощь раньше, чем это сделают американцы.

Стоит отметить, что законный президент Венесуэлы Николас Мадуро также объявил, что Россия 20 февраля доставит в Венесуэлу 300 тонн гуманитарной помощи.