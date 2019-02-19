Санкт-Петербург, 19 февраля, 2019, 17:14 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ задержали выходца из ближнего зарубежья, разместившего в интернете аудиоматериалы, оправдывающие террористический акт в Петербургском метрополитене, совершенный 3 апреля 2017 года.

Дарья Драй ИА REGNUM УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Как сообщили ИА REGNUM 19 февраля в пресс-службе регионального УФСБ, в отношении иностранца возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ — «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет».

За это преступление виновным может быть назначено наказание до семи лет лишения свободы.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Следственные действия по уголовному делу продолжаются.

Напомним, жертвами взрыва в метро Петербурга стали 15 пассажиров. Погиб и исполнитель теракта — этнический узбек, выходец из Киргизии Акбаржон Джалилов, у которого были сообщники. Еще две бомбы, находившиеся у террористов, были обезврежены.

Уголовное дело о теракте в Петербургском метрополитене направлено в Московский окружной военный суд для рассмотрения по существу. По нему проходят 11 членов террористического сообщества, которые организовали и совершили теракт в метро. Также им инкриминируется незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ. Обвиняемым, выходцам из стран Туркестана, грозит пожизненное лишение свободы.