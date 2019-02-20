Астана, 20 февраля, 2019, 04:32 — ИА Регнум. Законотворчество является важной задачей государственного аппарата. Но как отличить, приносит ли этот процесс пользу обществу и находится ли он в условно «хорошем» состоянии? Ответ на эти вопросы с помощью математического анализа ищет редактор ИА REGNUM Марат Шибутов.

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Динамика принятия правовых актов, проанализированная с точки зрения интенсивности по времени и тематикам, может дать пытливому исследователю очень многое. Так, например, если взять статистику по правовым актам, принятым в Казахстане, то можно видеть постепенное возрастание от 2−3 тысяч в год в начале 2000-х до 13 тысяч в рекордном 2013-м году, причем учитывая тематическое распределение законодательных актов, можно также вычислить «сектора внимания», где законотворцы действуют особенно усердно, и пропущенные сегменты, активному перекапыванию не подвергающиеся или значительно отстающие от исполненных активности.

В рекордсмены вышли Гражданский и Бюджетный кодексы, количество версий которых перешло за сотню. Вряд ли такую ситуацию можно счесть нормальной, ведь каждое изменение — это очередной маленький или большой шок для бизнеса или государства, вынужденных подлаживаться под соответствующие изменения. Стоит задаться вопросом — всегда ли такие перемены оправданны, или они представляют собой в ряде случаев не более чем оправдание соответствующими законодателями своего существования? И как отличить одно от другого?

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