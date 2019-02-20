Бангкок, 20 февраля, 2019, 03:11 — ИА Регнум. Таиландская политическая партия «Тай Ракша Чарт» выдвинула яркого и необычного для обыденных представлений о демократическом процессе кандидата на пост президента Таиланда. Почему этот шаг был воспринят столь агрессивно избирательной комиссией Таиланда и чем так необычен кандидат, предложенный партией «Тай Ракша Чарт», рассказывает автор ИА REGNUM Александр Шпунт.

Abhisit Vejjajiva Принцесса Уболратана

Принцесса Уболратана Раджаканьи Сиривадхана Барнавади, старшая сестра короля Таиланда Махи Ваджиралонгкорна, — вот кто стал кандидатом, вызвавшим переполох в таиландской предвыборной гонке за президентское кресло. Всё дело в остром сочетании традиционной роли королевской фамилии, стоящей «над политикой», и твердо решившей нарушить каноны «мятежной принцессой» Уболратана.

Избирательная комиссия расценила действия партии, выдвинувшей кандидатуру принцессы, как «антагонистические по отношению к конституционной монархии», и инициировала процесс юридической дисквалификации. Тем не менее принцесса Уболратана и ее сторонники не собираются сдаваться и решили опровергнуть мнение избирательной комиссии в Конституционном суде. Между тем, как считают многие наблюдатели, на стороне принцессы находятся симпатии многих избирателей, и сама она могла бы стать удачной кандидатурой для разрешения противоречий, которые существуют в таиландском обществе между сторонниками монархии и критиками роялизма.

Читайте статью Антимонархическая диктатура и монархическая революция и другие публикации Александра Шпунта.