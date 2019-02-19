Варшава, 20 февраля, 2019, 02:11 — ИА Регнум. Турне государственного секретаря США Майка Помпео по странам Восточной Европы завершилось в Варшаве, где он принял участие в конференции по Ближнему Востоку. Какие вопросы обсуждал Помпео в ходе своего визита в восточноевропейские столицы и как им были прокомментированы острые вопросы современной политики, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Kormany.hu Визит Майка Помпео в Венгрию. 2019

По мнению Майка Помпео, США уделяли недостаточное внимание странам Восточной Европы, и эту ситуацию необходимо исправлять, ведь «вакуум… будут стремиться заполнить русские или китайцы». А в интересах и европейской, и американской безопасности, продолжил госсекретарь, чтобы ни Россия, ни Китай не «наносили ущерба» евроатлантической дружбе. Ярче всего Помпео охарактеризовал мысли российского президента, в которые ему неизвестным образом удалось проникнуть.

«Владимир Путин намерен подорвать демократии во всём мире», — так считает представитель США, что он и огласил на пресс-конференции в Варшаве. Но, как замечает даже американское издание The Associated Press, глубокий интерес Вашингтона к польским делам способен скорее внести разлад в Евросоюз, чем укрепить его перед лицом «русско-китайской угрозы». С другой стороны, может быть, во внесении такого разлада и состоит американский план в отношении ЕС?

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