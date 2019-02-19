Ватикан, 20 февраля, 2019, 01:33 — ИА Регнум. Негативную реакцию на объявление Дональдом Трампом чрезвычайного положения высказали американские католические епископы. Как был расценен ход президента США, вызвавший столь жесткую реакцию в обществе и политикуме этой страны, рассказывает в обзоре католической прессы редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM

По сообщению National Catholic Reporter, пограничная стена является «символом разделения и вражды между двумя дружественными странами» — такое мнение высказали епископы в своем заявлении. Они также придерживаются мнения о ее неэффективности и высказывают ряд других тезисов, которыми оперируют противники этой идеи:

«Она может частично повредить окружающей среде, разрушить способы существования фермеров и скотоводов, ослабить сотрудничество и торговлю между приграничными сообществами и по крайней мере в одном случае подрывает право на свободу вероисповедания… Большинство лиц, прибывающих на границу между США и Мексикой, являются просителями убежища, многие из которых — женщины и дети из Гватемалы, Гондураса и Сальвадора, которые бегут от преследований и насилия в своих странах. На своем пути к убежищу они сталкиваются со многими опасностями. Стена не защитит их от этих опасностей. Скорее, еще больше навредит им со стороны наркокартелей, контрабандистов и торговцев людьми».

Епископы выражали намерение обратиться за помощью к Конгрессу. Отметим, вскоре после объявления Трампом ЧП власти Калифорнии и еще 15 штатов подали иск, оспаривающий решение Трампа о вводе режима чрезвычайного положения на южной границе страны.

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