Санкт-Петербург, 19 февраля, 2019, 16:26 — ИА Регнум. Создание кластера ВМФ России в городе Кронштадт (входит в состав Санкт-Петербурга) потребует объединения усилий всех ветвей региональной власти и федерального центра. Об этом сообщил 19 февраля временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу.

Дарья Драй ИА REGNUM Петровская пристань и маяк в Кронштадте

Напомним, создание кластера ВМФ предполагает передислокацию в Кронштадт военно-морских образовательных и научных учреждений Санкт-Петербурга, формирование на их базе единого центра подготовки кадров для ВМФ России.

Как заявил Александр Беглов, в настоящее время идет разработка «дорожной карты» этого амбициозного проекта.

Врио главы Петербурга и министр обороны России также обсудили дальнейшее развитие военно-исторического парка «Патриот» в Кронштадте, транспортной и инженерной инфраструктуры этого города, являющегося одной из баз Балтийского флота.

Ранее Сергей Шойгу заявлял, что создание кластера ВМФ в Кронштадте позволит «сосредоточить учебную, научную и прикладную деятельность в едином современном центре и существенно повысить её эффективность».

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Как сообщает пресс-служба Смольного, Беглов и Шойгу также обсудили сегодня вопрос строительства пансиона для воспитанниц Министерства обороны РФ, который уже 1 сентября 2019 года откроется в Петербурге на Бычьем и Безымянном островах.

Напомним, на этой обособленной территории появятся учебно-административный и спальный корпуса на 560 мест, бассейн, игровой, спортивный и бальный залы, библиотека и другие помещения. Все воспитанницы пансиона будут находиться на полном государственном обеспечении.

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В программу их обучения, помимо школьной программы, войдет изучение четырех иностранных языков, спортивное, художественное и музыкальное образование, литературное творчество, танцы и рукоделие.

Приоритет при поступлении в пансион воспитанниц Минобороны имеют дочери военнослужащих, проходящих службу в отдаленных гарнизонах, дочери погибших офицеров, ветеранов боевых действий, девочки из неполных семей.