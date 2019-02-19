Санкт-Петербург, 19 февраля, 2019, 16:44 — ИА Регнум. Вновь активизировались мошенники, которые взламывают страницы в социальной сети «ВКонтакте». На сей раз злоумышленники просят не «денег на телефон, потому что надо позвонить заболевшей маме»: они сообщают о смерти отца.

М. Ефимов Цитата из переписки с мошенником, взломавшим аккаунт

«Сегодня от инфаркта мой отец умер, 21-го числа похороны!!» — о получении такого сообщения с одного и того же аккаунта сообщили корреспонденту ИА REGNUM ряд жителей Санкт-Петербурга. Злоумышленники, шокируя друзей якобы «погибшего», просили деньги «на похороны» — 14 тысяч рублей.

Характерная черта мошенников, взламывающих страницы, — сообщение неожиданной плохой новости, за которой следует просьба прислать деньги. Будьте внимательны, регулярно меняйте пароль в своем профиле, не создавайте простых паролей (12 345, дата рождения, повтор имени), не ставьте один и тот же пароль на все ресурсы, которыми пользуетесь. В случае получения подозрительного сообщения, звоните тому, от имени кого у вас просят прислать или одолжить денег.