20 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию в Гостином дворе. Согласно Конституции, глава России должен выразить свою позицию по ключевым направлениям внутренней и внешней политики, а также огласить важнейшие решения, принятые им в соответствии со своими полномочиями. Ожидается, что в числе тем, которые может затронуть президент, будут ход реализации нацпроектов, повышение качества жизни, улучшение экологии и другие важные вопросы. Отметим, что Владимир Путин выступал с посланием уже 14 раз. В 2018 году он обратился с посланием 1 марта в Центральном выставочном зале Манеж — за две недели до очередных президентских выборов. Первый раз в качестве главы государства Владимир Путин обратился к парламентариям 8 июля 2000 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

03:22 20.02.2019 «Скорее всего, мы увидим ряд точечных инициатив, какие-то отчёты по показателям, которые успешны», — заявил депутат Госсовета Татарии Артём Прокофьев, комментируя свои ожидания от послания. Об этом: «Увидим ряд точечных инициатив» от Владимира Путина: мнение

04:37 20.02.2019 «Есть темы, которые регулярно затрагивались в посланиях президента в течение нескольких предыдущих лет и, скорее всего, будут отражены в нынешнем», — отметил ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков, комментируя ожидания от послания президента Федеральному собранию. Подробности в материале: На что сделает акценты Владимир Путин в своём послании — 2019: мнение

05:28 20.02.2019 В своем ежегодном послании Федеральному собранию Владимир Путин обязательно уделит внимание Дальнему Востоку, считает политолог Павел Наливайко. «Из года в год Дальний Восток остаётся приоритетным для федерального центра. Но не все предпринимаемые меры находят отклик у местных жителей. Именно поэтому сейчас развёрнута подготовка национальной программы развития Дальнего Востока, о чём Владимир Путин также может упомянуть», — сказал политолог. Читайте также: В послании Путин уделит большое внимание социальному блоку: эксперт

06:03 20.02.2019 Послание президента Российской Федерации Владимира Путина Федеральному собранию традиционно будет отражать сегодняшнее понимание руководством страны проблем внутренней и внешней политики, считает депутат Государственной думы от Новосибирской области (КПРФ) Вера Ганзя. «Так как президент отдаёт предпочтение внешней политике, о ней и будет разговор, — сказала Ганзя. — Впрочем, что гадать? Послушаем, что президент скажет и какие задачи поставит перед страной». Об этом: Послание президента будет отражать сегодняшнее понимание проблем — мнение

06:22 20.02.2019 По мнению старшего научного сотрудника Института экономики и организации промышленного производства СО РАН, доцента экономического факультета Новосибирского государственного университета экономики и управления Ольги Валиевой, структура послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию будет приблизительно такой: макроэкономическая политика, стабильность и безопасность, далее внутренняя политика и её безопасность и потом экономический рост, реформы, важность научного прорыва для социально-экономического развития страны. «В первой части будет сделан акцент на поддержание роли России на международной арене, укрепление границ и влияния нашей страны на Ближнем Востоке, необходимости расширения политического влияния в отдалённых уголках планеты (Венесуэла, Куба). Вторая — обоснование усиления влияния государства и его роли как гаранта внутренней стабильности. Третья часть будет посвящена реформам, главным образом пенсионной. Думаю, что принципиально новизной будет смещение акцентов в выступлении на обоснование важности технологических прорывов для экономического роста. Но хотелось бы услышать про важность институциональных изменений, либерализации уголовного законодательства, снижения бюрократизации и давления на бизнес, сокращения присутствия и функций контрольно-надзорных органов в экономике, а главное — реализации принципов свободной конкуренции и сокращения присутствия государства в экономике», — отметила Ольга Валиева. Читайте также: В послании Владимира Путина Федеральному собранию «будет смещение акцентов»

07:04 20.02.2019 В своём ежегодном послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин поставит во главу угла человека и его комфорт, считает губернатор Оренбуржья Юрий Берг. «Не сомневаюсь, что в центре интересов государственной политики в долгосрочной перспективе останется человек, его благополучие, безопасность и комфорт. Люди, наши соотечественники и земляки, их жизнь и здоровье являются главной ценностью и подлинным достоянием. Поэтому хочется услышать в послании о новых ориентирах в развитии здравоохранения и образования, в обеспечении социальной защиты, в создании повсеместно комфортного жизненного пространства», — отметил глава региона в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM. Читайте также: «Благополучие и безопасность граждан»: ожидания от послания президента

07:15 20.02.2019 Политолог, преподаватель Якутского института экономики филиала Санкт-Петербургского университета управления и экономики Андрей Данилов затруднился сказать, будет ли в послании Владимира Путина Федеральному собранию уделено внимание Дальнему Востоку, но он уверен, что векторы, которые задаст президент, несомненно, будут касаться макрорегиона. «Возможно Дальнему Востоку уделят особое внимание, учитывая, что столицу ДФО перенесли из Хабаровска во Владивосток. Ну и, конечно, нашумевший вопрос по Курилам. Возможно, Путин озвучит свою принципиальную позицию по этой теме», — предположил Андрей Данилов. По его словам, на Дальнем Востоке вообще накопилось очень много вопросов, в числе которых обеспечение работой населения, транспортная доступность, развитие экономики регионов. Подробности в материале: От послания Путина Федеральному собранию ждут позиции по Курилам

07:22 20.02.2019 Доктор политических наук Илдус Ярулин считает, что на Дальнем Востоке люди ждут от послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию разговора о внутренней политике. Политолог убежден, что сегодня необходима «стратегия малых дел», людям больше не интересен разговор о запусках ракет, количестве произведенного оружия и внешнеполитических успехах. Больше дальневосточников интересуют последствия пенсионной реформы, мусорная реформа, рабочие места и прочие социальные вопросы. Ярулин полагает, что стоит ожидать критики правительства Дмитрия Медведева, рейтинги которого достигли исторического минимума. Читайте подробнее: Люди ждут, что Путин раскритикует в своём послании губернаторов и Медведева

07:44 20.02.2019 Путин не Трамп — в своём послании Федеральному собранию он не будет подводить итоги. Послание президента РФ — это задел на будущее, уверен финансовый консультант, кандидат экономических наук Максим Кривелевич. Читайте также: Путин не Трамп: послание президента РФ — это задел на будущее «Фактуру послания, естественно, предсказывать бессмысленно. Путин не Трамп, который подводит итоги, у российского президента послание — это задел на будущее. То, о чём он будет говорить сегодня, — в скором времени обретёт формы законопроектов», — считает эксперт Максим Кривелевич.

08:36 20.02.2019 Губернатор Иркутской области Сергей Левченко сегодня, 20 февраля, примет участие в оглашении послания президента РФ Федеральному собранию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона. Напомним, послание Федеральному собранию РФ — это ежегодное публичное обращение к обеим палатам парламента, в котором дается оценка положению дел в стране и определяются основные направления внутренней и внешней политики.

08:39 20.02.2019 Новоизбранный губернатор Алтайского края Виктор Томенко будет принимать участие в одном из главных политических событий года — оглашении послания президента РФ Федеральному собранию, подтвердили корреспонденту в пресс-службе губернатора. Напомним, местом проведения масштабного мероприятия в этом году станет Гостиный двор. Традиционно будут присутствовать члены Совета Федерации, депутаты Государственной думы, члены правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторы и председатели законодательных собраний регионов, главы традиционных конфессий, общественные деятели.

08:45 20.02.2019 Тюменский политолог Александр Лобов полагает, что в этот раз акценты в послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию будут смещены в сторону внутренней политики, нежели внешней, как в прошлый раз. «Это будут вопросы, связанные с Арктикой, «мусорной» реформой и, конечно же, Курильскими островами и отношениями с Белоруссией», — считает Александр Лобов. Об этом: Арктика, Белоруссия, Курилы — политолог об акцентах послания Путина

08:51 20.02.2019 Президент Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, будет говорить о внешней и внутренней политике, о том, что Россия справится со всеми санкциями и проблемами. Такое мнение выразил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM депутат Заксобрания Оренбургской области Андрей Рейзлер («Единая Россия»). «И это правильно! По-другому нельзя! В части о внутренней политике глава государства, скорее всего, поднимет вопрос о благосостоянии граждан. Эта тема на первом месте, ей должна быть отведена большая роль, потому что при благополучии населения страна развивается нормально. Нам не нужны потрясения. Об этом: «Благосостояние граждан — на первом месте»: ожидание от послания

09:01 20.02.2019

09:01 20.02.2019 Эксперты в регионах ЦФО не ожидают громких заявлений президента в ходе послания Федеральному собранию. Так, Александр Щербенко, общественный и политический деятель, постоянный член Брянского регионального представительства Изборского клуба, высказал мнение, что оглашение послания не повлечет за собой коренных преобразований во внутренней или внешней политике. Однако эксперт добавил, что пока не стоит полностью исключать возможность каких-либо изменений. «Скорее всего, чего-то потрясающего мы не услышим, тектонических сдвигов не будет. Но все-таки нельзя исключать каких-то изменений», — пояснил Александр Щербенко. Доктор политических наук, заместитель ректора Тамбовского госуниверситета им. Г. Р. Державина Дмитрий Сельцер признался, что не ждет никаких новшеств от текста послания. «В политическом смысле странно было бы что-то ожидать, на мой взгляд», — рассказал эксперт. Читайте подробнее: Глобальных изменений не будет: ожидания экспертов от послания президента

09:02 20.02.2019 Президент в своём послании Федеральному собранию сделает акцент на национальных проектах и необходимости командной слаженной работы всех уровней власти. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM выразил председатель Пермской городской думы Юрий Уткин. «Сегодня пермяки и все жители России ждут от власти результативной работы. Те задачи, которые президент ранее обозначил в своих указах, должны быть выполнены. При этом, внешнеполитическая, экономическая ситуация остаётся напряжённой. Тем не менее у нас есть механизм для движения вперёд — это национальные проекты, каждый из которых призван улучшить жизнь россиян. Читайте также: «Президент будет говорить о механизме для движения страны вперёд» — эксперт

09:03 20.02.2019 Экс-депутат тверского Заксобрания, общественный активист, председатель попечительского совета Тверской региональной организации «Возрождение Верхневолжья» Михаил Садовников сообщил, что его ожидания связаны с дальнейшим развитием региональной политики. Эксперт надеется, что власть будет придерживаться курса, направленного на поддержку регионов. «Ожидания одни: чтобы по начатому курсу все двигалось вперед. Курс, в котором особое внимание уделяется муниципалитетам, нашим регионам», — поделился мнением Михаил Садовников.

09:06 20.02.2019 Президент России Владимир Путин в своём ежегодном послании может уделить особое внимание вопросам внутренней политики, социальной поддержке граждан и совершенству выборных процессов. Таким ожиданием с корреспондентом ИА REGNUM поделился генерал-лейтенант полиции в запасе, бывший министр общественной безопасности Челябинской области Евгений Савченко. «Сегодня публичные отчёты об экономических успехах в стране, вызывают у населения раздражение. Люди не ощущают на себе улучшения качества жизни. Наблюдаются дефекты обратной связи власти с обществом. В результате, по моим наблюдениям, растут депрессивные и протестные настроения. На этом фоне ожидаю, что в послании особое внимание будет уделено вопросам укрепления внутренней политики, развитию мер социальной поддержки населения, совершенству выборных процессов. Всему тому, что способствует общественному договору, миру и согласию», — отметил Евгений Савченко. Читайте также: В послании президент особое внимание уделит внутренней политике: мнение

09:14 20.02.2019 Политический обозреватель «Тайги.инфо» Алексей Мазур предполагает, что в сегодняшнем послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию «скорее всего, темы будут те же самые, что и в прошлом году, плюс пенсионная реформа». «Но есть некоторый шанс, что будет объявлено о каких-то существенных реформах. Необходимость таких реформ диктуется, с одной стороны — нарастающим ощущением тупика и застоя, с другой — необходимостью обеспечить плавный транзит власти в 2024 году», — предположил Алексей Мазур. Об этом: Послание президента РФ: темы будут те же самые, «но есть некоторый шанс»

09:22 20.02.2019 Директор консалтинговой группы «Ермилов и партнеры», региональный представитель Российской ассоциации политических консультантов в ДФО Даниил Ермилов считает, что люди ждут от послания президента России Владимира Путина акцента на развитие экономики. «Ситуация в экономике страны очень сложная, и от резкого ухудшения её удерживает только президент», — считает эксперт. Ермилов полагает, что Путин, возможно, уделит внимание и работе государственных органов, деятельность которых часто несогласованна, а также ответственности чиновников за неэффективную деятельность. Он также считает, что людям будет интересно узнать мнение главы государства о состоянии политической системы России Читайте подробнее: От Путина ждут акцента на развитии экономики — эксперт

09:26 20.02.2019 Хотелось бы, чтобы в этом году президент Владимир Путин уделил в послании больше внимания мирному посылу жителям других государств. Об этом корреспонденту ИА REGNUM, говоря о своих ожиданиях от послания президента РФ Федеральному собранию, заявил доктор социологических наук, декан факультета журналистики Кубанского госуниверситета Валерий Касьянов. «Рост и влияние России в мире продолжается, и этот факт огорчает наших противников. Мне лично хотелось бы, чтобы послание президента в этом году было более мирным, обращенным к людям планеты, жителям других государств с надеждой, что горячие головы поостынут и особых треволнений за состояние мира, его спокойствие у нас не будет», — сказал собеседник агентства. Об этом: «Надежда на спокойствие в мире»: ожидания от послания президента

09:31 20.02.2019 Профессор Оренбургского института МГЮА, доктор политических наук, руководитель социологического центра «Общественное мнение» Галина Шешукова ожидает, что президент Владимир Путин 20 февраля в послании Федеральному собранию будет говорить о проблеме бедности в стране и путях её решения. Эту тему политолог хотела бы услышать, но будет ли она освещаться — неизвестно. По мнению Шешуковой, скорее всего, ключевым вопросом послания станут 12 нацпроектов. «О чём он, скорее всего, будет говорить? Думаю, что, если взять его выступление после избрания в 2012 году, то акцент был сделан в том числе на социальной проблеме, в частности, повышении зарплаты бюджетникам, планам в этом отношении. Сейчас 12 национальных проектов, которые так или иначе могут быть рассмотрены. Мне думается, что акцент будет именно на нацпроектах, а не внешней политике и международных отношениях, которые стали изюминкой послания — 2018. Хотя ситуация во внешнеполитическом плане ещё более тяжёлая, чем была тогда», — считает Галина Шешукова. Читайте также: «Внешняя политика не станет изюминкой послания-2019» — мнение

09:42 20.02.2019 По мнению политолога Максима Жарова, Владимир Путин достаточно консервативный политик и менять устоявшийся за почти два десятилетия его пребывания у власти формат мероприятия он не будет. Никаких сенсаций. Нас ждёт традиционный отчёт о достижениях и постановка задач на будущее. Об этом: Без сенсаций — ожидание от послания президента России

09:42 20.02.2019 Госдума практически завершила реализацию послания президента РФ 2018 года. Об этом сообщил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин. который намерен сохранить темпы и при реализации нового послания. «Государственная дума приняла почти 90% законов, необходимых для реализации послания президента Владимира Путина 2018 года. Принято 86 законов, оставшиеся 10 законопроектов внесены и находятся на рассмотрении Госдумы. Внесения еще двух инициатив ожидаем в ближайшее время от правительства», — заявил Володин. Подробности в материале: Володин: Госдума приняла почти 90% законов для реализации послания — 2018

09:45 20.02.2019 В послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, возможно, будут озвучены коррективы в рамках комплексного развития России, считает заместитель председателя Барнаульской городской думы Сергей Струченко. По его словам, в предыдущем послании было заявлено о начале большой работы по реализации 12 новых национальных проектов и поставлена задача поиска необходимых денежных средств. «Правительство с этой задачей справилось», — считает барнаульский депутат. Читайте также: Коррективы будут: об ожиданиях от послания Путина Федеральному Собранию

09:56 20.02.2019 По мнению политолога Максима Жарова, наверняка мы сегодня услышим от Путина, что экономика незначительно растёт, а для того, чтобы рост был больше и благосостояние людей росло, нужна реализация нацпроектов. «На мой взгляд, эффективным и эффектным ходом со стороны главы государства была бы определённая работа над ошибками в ходе послания по наиболее «горячим» темам, таким как пенсионная реформа, налоговое администрирование, рост цен на бензин и проблемы с утилизацией отходов», — уверен эксперт. Читайте также: Ожидание от послания президента РФ — народ не видит работы над ошибками

10:01 20.02.2019 Политолог Сергей Бирюков полагает, что в отличие от послания — 2018, в котором акцент был сделан на внешнеполитические проблемы и вопросы национальной безопасности, в сегодняшнем послании президента России Владимира Путина основное внимание будет уделено проблемам внутреннего развития в контексте идеи исторической преемственности Российского государства. «Как можно предположить, будет обоснована идея о необходимости сохранить эволюционный путь развития, избегая идеологических крайностей, систематически обновляя состав элиты за счёт новых людей. По всей видимости, будут затронуты и социально-экономические проблемы в контексте более общей стратегии развития общества и государства», — отметил Сергей Бирюков. Читайте подробнее: Путин скажет о необходимости сохранить эволюционный путь развития — мнение

10:07 20.02.2019 Политолог Центра социальных инноваций «Черный куб», кандидат политических наук, доцент Наталья Коломейцева считает, что глава государства в послании уделит внимание Дальнему Востоку, но это будет с долей критики. Читайте также: Путин не Трамп: послание президента РФ — это задел на будущее «Дальневосточная проблематика в речи президента наверняка будет присутствовать, поскольку затраченные президентом силы на этот регион не дают нужных результатов, видимо, в силу погрешностей исполнения на местах. Думаю, что президент может сказать о расширении территорий опережающего развития на остальную часть страны, о масштабировании этого опыта на другие субъекты. Сама по себе эта инициатива интересная, но все упирается в реализацию. Я склонна расценивать её как некое признание того, что Министерство развития ДВ не справилось с проектом на Дальнем Востоке в контексте того, что было запланировано, и, чтобы ситуацию сгладить, его требуется «размыть» в масштабах страны», — считает Наталья Коломейцева.

10:07 20.02.2019 Политолог Центра социальных инноваций «Чёрный куб» Дмитрий Полозов, убеждён, что Владимир Путин сделает акцент на внешней политике. «Вполне ожидаемо ужесточение внешнеполитической риторики президента. На прошлой неделе появилось сообщение о том, что парламентарии, мол, сами его об этом просят. Особенно актуально эта тема будет смотреться в связи с кризисом в Венесуэле и выходом США из ДРСМД», — высказал мнение эксперт.

10:11 20.02.2019 Курильским островам нужен толчок для развития в виде финансирования, и Владимир Путин в своём послании, вероятно, анонсирует денежные вложения в спорные острова. Такое мнение высказал депутат Госсобрания Якутии Гаврил Парахин. Он считает, что жители ДФО также хотели бы услышать о планах развития в макрорегионе транспортной инфраструктуры, решении вопросов здравоохранения и проблемах подготовки квалифицированных специалистов. «Проблемы все одни и те же — нужны деньги, — пояснил депутат. — Не хватает объектов спортивной инфраструктуры — в Алдане нет бассейна, в райцентре Усть-Янского района, посёлке Депутатский, вообще нет спортзала. О чём мы сейчас говорим, о каких будущих поколениях, о каком развитии? Путин сказал, что сегодня должны заниматься 60% населения физкультурой и спортом, из них 40% должна быть молодёжь. Но как мы удержим молодёжь, если в райцентрах может не быть даже спортзала?» — отметил Гаврил Парахин. Подробности в материале: От Путина ждут, что он анонсирует финансирование Курил

10:14 20.02.2019 В своем ежегодном послании Федеральному собранию президент РФ сделает акцент на социальной теме и национальных проектах, считает сопредседатель «Деловой России» Андрей Назаров. Читайте подробнее: В послании президент сделает упор на нацпроектах — Назаров

10:15 20.02.2019 «Хотелось бы услышать какие-то пояснения от главы государства, куда мы идем дальше, все общество, страна целиком», — поделился с корреспондентом ИА REGNUM ожиданиями от послания президента РФ Федеральному собранию глава Ассоциации защиты бизнеса, общественный омбудсмен по защите прав предпринимателей, содержащихся под стражей, Александр Хуруджи. «Последние несколько лет характеризовались тем, что партия власти и власть в целом теряла поддержку граждан. И эту поддержку необходимо вернуть. Мне кажется, что сделать это за счет демонстрации силы крайне сложно. Пришло время продемонстрировать волю к восстановлению экономики и улучшению жизни каждого гражданина, изменению ситуации в здравоохранении и ЖКХ. Вот этого я жду от послания президента», — сказал собеседник агентства. Хуруджи выразил надежду на то, что глава государства коснётся темы ареста основателя Baring Vostok Майкла Калви и его команды. «Эта тема сейчас самая обсуждаемая в предпринимательских и не только кругах, она прямо влияет на инвестклимат и затронула интересы всего среднего класса, который у нас и так немногочисленный и очень важен для страны. Поэтому я надеюсь, что какая-то реакция на эту ситуацию будет», — отметил комментатор. Читайте также: «Куда мы идем дальше?» — от Путина хотят услышать ответ на вопрос

10:18 20.02.2019 Особое внимание в послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию будет уделено внешнеполитической ситуации, которая складывается вокруг России, считает политолог, директор Центра социальных инноваций «Чёрный куб» Юрий Коломейцев. «Скорее всего, как и раньше, мы услышим от президента полный расклад о внешнеполитической ситуации, которая складывается вокруг России. Надо отметить, что именно эта часть выступления президента Путина всегда выглядит наиболее яркой. Думаю, и в этом году не станет исключением. На повестке дня по-прежнему остаётся Украина, санкционное противостояние со странами Запада, ситуация в Сирии и Венесуэле. Отдельно наверняка услышим об отношениях с США, поскольку здесь ситуация осложнилась», — считает политолог. Читайте подробнее: В послании Путин представит полный расклад о внешнеполитической ситуации

10:19 20.02.2019 Бывший депутат Законодательного собрания Калужской области и директор Ассоциации ТСЖ «Комфорт» Вячеслав Горбатин считает, что в регионах послание президента всегда связано с надеждами на улучшение качества жизни людей. По мнению Горбатина, у местного самоуправления сейчас мало полномочий — особенно это касается поселений. Передав финансовые полномочия и перейдя на дотации бюджетов вышестоящих уровней, поселения фактически потеряли самостоятельность и мотивацию к развитию. Также актуальной для региона проблемой экс-депутат назвал «мусорную» реформу. «Закон хороший, но чиновники как всегда подстраивают его под себя или просто игнорируют. Фактически происходит передел рынка с увеличением платы для населения, а остальное все остается по-старому. К примеру, пока система сбора вторичного сырья на территории Калужской области фактически отсутствует, и это на фоне в два раза выросших тарифов. Об этом: Местное самоуправление, сбор ТБО и управляющие компании — проблемы Калуги

10:19 20.02.2019 Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов рассчитывает, что президент РФ в своем ежегодном послании Федеральному собранию озвучит предложения, направленные на социальную защиту граждан. Читайте подробнее: Сергей Миронов рассказал об ожиданиях от послания президента РФ

10:24 20.02.2019 Журналисты выстроились в очередь на вход в Гостиный двор

10:31 20.02.2019 Директор Центра современной политической истории Урала Анатолий Кириллов ждёт от Владимира Путина задач для развития уральского региона в ежегодном послании Федеральному собранию. «Особенно важно, чтобы прозвучали задачи для развития и повышения потенциала Урала: как научного, так и промышленного, так и оборонного. На всех трёх позициях Урал готов внести существенный вклад в развитие российского государства. Мне кажется, что Владимир Путин видит это, — анализ показывает, что он внимательно относится к развитию Урала. Я надеюсь услышать вещи, которые эту линию Путина подтвердят, закрепят и поставят задачу для руководства на местах — с реальной и конкретной ответственностью!» — заявил Кириллов. Подробности в материале: От Путина ждут задач для Урала «с конкретной ответственностью»

10:32 20.02.2019 Доктор политических наук Владимир Слатинов считает, что содержание послание президента будет зависеть от того, как в Кремле оценивают общественные настроения. От Владимира Путина ждут, что он отойдёт от внешнеполитической риторики и сосредоточится на решении социальных проблем. «Я надеюсь, что Владимир Владимирович сосредоточится на этой внутренней повестке. С учётом того, что национальные проекты уже переведены в конкретные показатели и конкретные направления, я думаю, он остановится на проектах по снижению бедности, по развитию инфраструктуры, по развитию социального сектора. У меня ощущение, что будет сделан упор на те национальные проекты, которые будут способствовать повышению жизненного уровня, борьбе с бедностью и решению социальных проблем. Самое главное, что, возможно, будет сделано — будут взяты разработанные, представленные в виде конкретных цифр и показателей национальные проекты и представлены как ближайшая обозримая перспектива», — считает политолог. Об этом подробнее: «Людей интересуют цены на яйца, а не ракеты» — ожидания от послания Путина

10:43 20.02.2019 «На фоне непростой внешнеполитической ситуации, думаю, что президент будет вновь говорить о военной мощи нашей страны, о потенциале военно-оборонного комплекса. В связи с этим непременно будет и посыл об единении нации, особенно во времена стоящих перед страной внешних вызовов. Зайдет речь о патриотизме», — отметила председатель татарстанского регионального отделения «Всероссийского женского союза — Надежда России», депутат Зеленодольского муниципального района Татари Динара Халимдарова. Подробности в материале: О военной мощи страны, выборах и доверии к власти: мнение о послании — 2019

10:56 20.02.2019 Комментируя свои ожидания от предстоящего послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию РФ, алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин отметил, что относится к данному событию спокойно. Потому что он уверен: что бы хорошего и значимого ни было озвучено главой государства, всё вновь упрётся в плохое исполнение. Подробности в материале: Политика не из телевизора: об ожиданиях от послания Федеральному собранию

10:56 20.02.2019 Во внутриполитической части послания президента Федеральному собранию Владимир Путин может уделить особое внимание вопросам социальной справедливости, экологии и демографии, считает главный редактор петербургской газеты «Общество и экология» Сергей Лисовский. «Народ в регионах проявляет большое недовольство растущим расслоением между бедными и богатыми. Поэтому тема социальной справедливости становится трендом внутренней политики», — считает журналист, неоднократно задававший вопросы президенту на больших пресс-конференциях. Подробности в материале: Социальная справедливость будет одной из главных тем для Путина — мнение

10:59 20.02.2019 Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию РФ будет многослойным и в основном коснётся реализации национальных проектов и ускоренного развития страны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 февраля заявил первый замглавы комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев («Единая Россия»). Читайте также: В Госдуме ожидают «многослойного послания» президента РФ

11:07 20.02.2019 Президент РФ Владимир Путин в своём 15-м послании Федеральном собранию уделит внимание внутренней политике страны. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM выразил доцент кафедры социальных технологий Южного федерального университета, кандидат политических наук Дмитрий Абросимов. «По сути, 2019 год — это год перезапуска национальных проектов. Поэтому в своём послании Федеральному собранию глава государства даст пояснения по национальным проектам», — считает собеседник агентства. «После прошлогоднего послания президента РФ, в котором упор был сделан на обороноспособность и было о заявлено, что страна готова решать внешнеполитические вопросы не только дипломатическим путём, в этом году внимание будет привлечено внутренней политике, социальной сфере и кадровому обеспечению органов государственной власти», — поделился эксперт. Подробности в материале: Путин обратит внимание на кадровое обеспечение органов власти — мнение

11:12 20.02.2019 В послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию должны прозвучать ключевые темы, посвящённые реализации национальных проектов, считает первый зампред комиссии ОП РФ по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Артём Кирьянов. «Я думаю, что сегодня в послании президента должны прозвучать ключевые вещи, посвящённые реализации национальных проектов, — сказал Кирьянов корреспонденту ИА REGNUM. — В особенности важны те сферы, которые затрагивают качество жизни в части жилищной политики, развития ипотечного кредитования, защиты прав и законных интересов дольщиков, защиты прав и различного рода государственных программ для ипотечных заёмщиков, попавших в трудную жизненную ситуацию. Сегодня было бы интересно услышать от руководителя страны, каким образом эти процессы будут реализованы. Ещё мне как члену Общественной палаты интересны вопросы общественного контроля». Читайте подробнее: От президента РФ ждут разговора о защите прав ипотечных должников

11:28 20.02.2019 Приоритетной темой нынешнего президентского послания Владимира Путина Федеральному собранию могут стать доходы граждан, считает руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых. «Хотелось бы услышать хотя бы пару моментов по пенсионному обеспечению, например, распространить доплату к пенсии сельским труженикам на переехавших в город пенсионеров», — пояснила барнаульский депутат. Читайте также: Про доплату к пенсии: об ожиданиях от послания Президента РФ

11:31 20.02.2019 Прорывов в послании Путина не будет, полагает петербургский политолог Дмитрий Солонников. По его мнению, президент в своем выступлении подчеркнет стабильность сегодняшнего курса. Также не следует ждать отставки правительства, уверен эксперт. Читайте подробнее: Глупо ждать, что Путин будет говорить про цены на продукты — мнение

11:33 20.02.2019 Прошлогоднее послание президента РФ Владимира Путина на 100% было посвящено внешнеполитическому курсу и тому, как страна будет жить в условиях антироссийских санкций. В этом году глава государства коснётся внутренних проблем, считает руководитель фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Ростовской области Сергей Косинов. «Лично я ожидаю, что президент обратит внимание на катастрофическое положение в системе местного самоуправления. На сегодняшний день она не отвечает требованиям времени. Оно [местное самоуправление] должно быть самодостаточным. Администрации районов должны привлекать инвестиции, а не Агентства инвестиционного развития, в развитии территорий должны быть заинтересованы чиновники на местах, руководители муниципалитетов», — сказал собеседник агентства. По его мнению, необходимо также пересмотреть политику в сторону муниципалитетов. «Необходимо комплексное развитие территорий. Строя городскую среду, мы не имеем средств, чтобы содержать то, что есть. Сегодня как никогда актуально: спасение утопающих — дело рук самих утопающий. Но, чтобы спастись, надо в корне менять подход к системе местного самоуправления», — считает Косинов. Читайте также: Система местного самоуправления «терпит бедствие» — ожидания от послания

11:33 20.02.2019 В отличие от предыдущего стратегического послания Федеральному собранию РФ, то, с которым выступит президент РФ Владимир Путин 20 февраля 2019 года, будет более рабочим и поставит оперативные и жёсткие задачи, считает генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. «Послание будет сконцентрировано, на мой взгляд, на внутриполитических аспектах и прежде всего на темах неравенства, справедливости, социальных проблем и угроз и том, как такие проблемы решать, — сказал Орлов корреспонденту ИА REGNUM. — Кроме того, я ожидаю, что, в отличие от прошлого условно стратегического послания, это будет более рабочим. Здесь будут ставиться оперативные и достаточно жёсткие задачи и вопросы. И президент будет требовать их быстрого решения. Как в сфере социальной политики, так и в сфере экономической. Ещё раз подчеркну, что я ожидаю фокусировки на внутренней политике». Читайте также: В послании ФС РФ Путин сосредоточится на внутренней политике — прогноз

11:34 20.02.2019 Гостиный двор

11:41 20.02.2019 Уральский бизнес имеет ряд ожиданий и пожеланий в преддверии ежегодного послания президента России Федеральному собранию. Об этом заявила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх корреспонденту ИА REGNUM. «Первое пожелание: стабилизировать правовое регулирование предпринимательской деятельности. Предприниматели просят не менять так часто «правила игры», особенно в той части, в которой их изменения требуют издержек от бизнеса. Второе пожелание: бизнес чувствует на себе падение платежеспособного спроса населения, просит стабилизировать экономику. Третье пожелание: предприниматели говорят, что фактическая проверочная нагрузка на бизнес не снижается. Число оснований для внеплановых проверок не уменьшается, а качество проверочных листов, применяемых при плановых проверках, не выдерживает критики ни со стороны контрольных органов, ни со стороны бизнеса. Наконец, есть вопросы, связанные с улучшением взаимодействия бизнеса с банками. Предприниматели жалуются на высокие тарифы за кассовое обслуживание, а также на необоснованные завершения или отказы в осуществлении операции из-за якобы имеющихся подозрений в легализации или неизвестном происхождении денег», — сказала Артюх. Об этом: Путину передали четыре пожелания от уральского бизнеса

11:47 20.02.2019 Депутат Госдумы РФ от Марий Эл Сергей Казанков (КПРФ) надеется услышать в послании президента РФ конкретику и чёткие поручения правительству и парламенту. По его мнению, следовало бы побольше уделить внимание внутренней политике, а не международной обстановке. «Очень хочется услышать конкретику, чёткие поручения правительству и Госдуме. Какие инфраструктурные проекты должны быть реализованы в этом году. Какие законы принять, чтобы в стране начался экономический рост. Сколько бюджетных средств будет дополнительно выделено на развитие промышленности и сельского хозяйства. Хотелось бы побольше про внутреннюю политику, производство, а не про международную обстановку», — отметил парламентарий.

11:52 20.02.2019 Гости начали занимать свои места

11:53 20.02.2019 Алексей Шапошников

11:53 20.02.2019 Рустам Минниханов

11:54 20.02.2019 Оксана Пушкина

11:55 20.02.2019 Николай Валуев

11:56 20.02.2019 Как обычно на таких мероприятиях, наблюдается оживленное ожидание. При этом время ожидания, конечно же, используется для общения, разговоров, говорит депутат Госдумы Олег Николаев («Справедливая Россия»).

11:56 20.02.2019 Елена Малышева

11:58 20.02.2019 Зал в этом году более просторный с точки зрения обзора. Удобно просматривается практически со всех рядов. Депутат Госдумы Олег Николаев («Справедливая Россия»)

11:58 20.02.2019 Задачи, которые поставит 20 февраля в своём послании Федеральному собранию РФ президент РФ Владимир Путин, будут вполне конкретными и ограничены временными рамками, считает политолог Алексей Мухин. «Упор будет сделан на внутриполитические направления развития и экономику, «социалку», то есть всё то, что обозначено в майском указе 2018 года, — сказал Мухин корреспонденту ИА REGNUM. — Президент явно чувствует, что именно эта тематика интересна сегодня гражданскому обществу в РФ. Задачи, которые будут поставлены перед правительством и депутатами Федерального собрания, будут вполне себе конкретными и ограничены временными рамками, что вводит принцип персональной ответственности за выполнение и реализацию этих нацпроектов в ведомствах и в палатах парламента. Конечно, в некоторых случаях речь идёт о кадровой ответственности, а в некоторых — о политической». Подробности в материале: За выполнение нацпроектов чиновников РФ обяжут отвечать лично — политолог

11:59 20.02.2019 От послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию ждут акцента на проблемах внутренней жизни страны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 февраля рассказал секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев. «Я жду большего акцента на внутренней жизни, — признался он. — Даже не на политике, а на жизни людей. На теме социальной справедливости. На теме бедности. На теме неравенства. Вот этого хотелось бы. Чтобы были конкретные предложения и конкретные решения, касающиеся миллионов людей». Об этом: От президента РФ ждут разговора о проблеме бедности и неравенства

12:06 20.02.2019 Президент России Владимир Путин под аплодисменты вышел к трибуне.

12:06 20.02.2019 «Сегодняшнее послание, прежде всего, сосредоточено на вопросах нашего внутреннего развития», — заявил президент.

12:06 20.02.2019 От послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию РФ ждут конкретных мер по реализации нацпроектов и по поддержке образования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала ректор РГСУ Наталья Починок. «Вся страна живёт и работает в системе национальных проектов, — сказала она. — Они поставлены на шесть лет вперёд. Они амбициозные и чёткие, но что конкретно нужно сделать в этом конкретном году, что конкретно государство будет делать в следующем году, какие будут шаги и результаты, — это то, что, как я надеюсь, мы услышим от президента РФ. Как общественник и представитель образования я очень хотела бы услышать конкретные меры поддержки наших граждан». Об этом: Мер по поддержке в РФ многодетных и бедных оказалось недостаточно

12:07 20.02.2019 Содержание и ориентиры «майских указов» и «национальных проектов» построены «вокруг человека», указал президент. «Задачи носят долгосрочный характер, но работать на стратегические цели необходимо уже сегодня», — указал он.

12:07 20.02.2019 «Времени на дальнейшую раскачку нет», — указал он. По его словам, время на подготовку страна уже прошла.

12:07 20.02.2019 «Мы обязаны двигаться только вперёд, постоянно набирая темп этого движения», — указал он.

12:08 20.02.2019 «Если кто-то хочет работать по накатанной, ему лучше уйти. Я уже слышу, там не получится, здесь не получится — с таким отношением лучше к снаряду не подходить», — отметил президент.

12:08 20.02.2019 Людей мало интересует бюрократическая текучка, людей интересует только то, как меняется их жизнь здесь и сейчас. «Не надо ждать пришествия коммунизма, нужно менять жизнь к лучшему прямо сейчас», — указал он.

12:09 20.02.2019 Задавать такой тон работе должно правительство России, отметил Путин.

12:09 20.02.2019 Основной массив реализуется «здесь, на земле», в регионах и на муниципальном уровне, отметил он. Сегодня Россия может сосредоточить колоссальные финансовые ресурсы для развития страны, которые «заработаны миллионами наших граждан, всей страной».

12:10 20.02.2019 «Уже в этом году люди должны ощутить изменения к лучшему. В начале следующего года подведём первые итоги по нацпроектам», — отметил Путин.

12:10 20.02.2019 Ключевая задача — сбережение народа, а значит, всемерная поддержка семей.

12:10 20.02.2019 «Именно семья, продолжение рода остаются мощным нравственным каркасом», — указал он.

12:10 20.02.2019 Государство будет делать всё ради укрепления семейных ценностей.

12:11 20.02.2019 Россия вошла в очень сложный демографический период, рождаемость снижается. «Причины чисто объективные, связаны с огромными людскими потерями в XX веке», — указал президент.

12:11 20.02.2019 Смириться с фактом нельзя — уже удалось переломить негативные демографические тенденции в начале 2000-х годов. «Вновь способны это сделать. На рубеже 2023−2024 возобновим естественный прирост населения».

12:12 20.02.2019 Уже подготовлен пакет мер по поддержке семей. Рождение и воспитание не должно означать скатывание в бедность.

12:12 20.02.2019 Депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов на своей странице в Facebook опубликовал фотографии с Гостиного двора, где сейчас ведётся трансляция послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. https://www.facebook.com/photo.php На снимке — кроме самого Бессарабова, запечатлены бывший и нынешний губернаторы Алтайского края: Александр Карлин и Виктор Томенко.

12:13 20.02.2019 Выплаты за рождение детей значительно колеблются, средний показатель — 11 тыс. рублей. До 2024 года будет поднята планка с 1,5 до 2 прожиточных минимумов для членов семьи. Дополнительные выплаты будут расширены, 70% семей получат поддержку, где рождается один или два ребёнка с таким доходом.

12:13 20.02.2019 «Понимаю, и это немного. Но это станет допподдержкой для семей».

12:14 20.02.2019 Нужны решения прямого действия — снижение налоговой нагрузки на семью. «Больше детей — меньше налогов».

12:14 20.02.2019 Путин предложил увеличить льготу на налог на недвижимое имущество — 5 кв. м на квартире и 7 кв. м в доме. Что касается земельных участков, то там будет освобождено шесть соток от налогообложения, предлагает Путин.

12:15 20.02.2019 Эта льгота уже предусмотрено для пенсионеров и граждан предпенсионного возраста. Но федеральный статус льготы в дальнейшем гарантирует её применение повсеместно.

12:15 20.02.2019 ЦБ должен выдерживать линию на снижение ставок до 9%, 8% и ниже. «Особые меры поддержки предусмотреть для семей с детьми».

12:16 20.02.2019 С прошлого года для семей с двумя и более детьми работает льготная ипотека по 6%. Однако льготой воспользовались 4,5 тыс. семей. «Почему? Предложенные условия в чём-то не подходят. Семья, принимая решение о покупке жилья, строит долгосрочные платы. А сейчас взяли кредит, начали погашать, и льгота заканчивается (через 3 или 5 лет кредита). Предлагаю расширить льготу на весь срок кредита», — указал Путин.

12:17 20.02.2019 Это потребует больших бюджетных вложений. Но программа может потенциально охватить 600 тыс. семей. «Эти деньги надо найти, мы знаем, где их взять».

12:17 20.02.2019 С учётом устойчивости макроэкономической ситуации в стране и роста доходов государства будет введена доппомощь для семей с 3 и более детьми. «Погасить 450 тыс. рублей из её ипотечного кредита, запустить эту меру задним числом с 1 января 2019 года, пересчитать и предусмотреть для этого средства в бюджете текущего года».

12:18 20.02.2019 Если сложить это с материнским капиталом получается более 900 тыс. рублей — существенная часть стоимости квартиры в регионах.

12:18 20.02.2019 «Если потребуется, нужно будет ввести коррективы в бюджет. В 2019 году потребуется 26 млрд рублей».

12:19 20.02.2019 Нужно предоставить семье возможность покупать не только готовое жильё, но и возможность строить дом на своей земле. «Нужны доступные инструменты финансовые для индивидуального жилищного строительства».

12:19 20.02.2019 Нужно справедливо учитывать стоимость за землю. «Сумма налога не должна скакать и непредсказуемо меняться. Уже ограничили по 10% для жилой недвижимости, такой же предел нужен и для земельных участков».

12:20 20.02.2019 Налог на прибыль и НДС для застройщиков при строительстве соцобъектов будет отменён, чтобы стимулировать комплексное развитие городов и посёлков.

12:20 20.02.2019 До конца 2021 года нужно полностью решить проблему с яслями. 270 тыс. новых рабочих мест, 90 тыс. мест уже в 2019 году. Всего за три года будет потрачено 147 млрд рублей из бюджетов регионов и федерации.

12:21 20.02.2019 До конца 2020 года предоставление всех ключевых госуслуг следует перевести в проактивный формат, когда достаточно выслать запрос на услугу, а всё остальное система сделает автоматически.

12:21 20.02.2019 Предложенный пакет по развитию семьи — первоочередной. Дальше будут наращиваться ресурсы на этом направлении.

12:22 20.02.2019 Решение демографических проблем, рост продолжительности жизни прямо связаны с преодолением бедности. В 2000 году 40 млн человек за её чертой были, сейчас около 19 млн. «Это слишком много», — указал Путин.

12:23 20.02.2019 Путин отметил неофициальную бедность. «Чаще всего с бедностью сталкиваются многодетные и неполные семьи, дети, пенсионеры и люди, которые не могут найти достойную работу, потому что её просто нет или им не хватает квалификации».

12:23 20.02.2019 Бедность придавливает человека и лишает его жизненных перспектив. Опыт регионов показывает, что можно эффективно работать на этом направлении — Калужская, Томская, Вологодская и другие. Помочь здесь может т. н. «социальный контракт».

12:24 20.02.2019 Для каждого предоставляется индивидуальная программа поддержки. Человек, взявший эти ресурсы, возьмёт также и определённые обязательства. В мире такой механизм действует и работает достаточно эффективно.

12:24 20.02.2019 За 5 лет такой поддержкой смогут воспользоваться более 9 млн человек. Правительству поручено со следующего года оказать субъектам РФ помощь во внедрении соцконтракта.

12:25 20.02.2019 Потребительские кредиты. «В жизни бывает всё: и потеря работы, и тяжёлая болезнь. Загонять в этих условиях человека в тупик бессмысленно. Нужны допгарантии: предлагаю ипотечные каникулы, то есть отсрочку для граждан и дать возможность сохранить единственное жильё».

12:26 20.02.2019 Банк России и правоохранительные органы должны навести порядок на рынке микрокредитования.

12:26 20.02.2019 «Важно дойти до каждой нуждающейся семьи. Нельзя отказывать в помощи просто потому, что обстоятельства жизни человека формально не вписываются в критерии нашей программы».

12:27 20.02.2019 Из негатива: в 2019 году были проиндексированы пенсии. Но если доход превысил прожиточный минимум, то ему перестали выплачивать соцдоплату, а то и снизили её. В итоге прибавки к пенсии либо вообще нет, либо недостаточная. «Многие люди чувствуют себя обманутыми. Многие в зале понимают, о чём здесь идёт речь», — указал президент.

12:28 20.02.2019 «Надо было учесть все нюансы, но этого сделано не было. Возникшую несправедливость необходимо немедленно устранить. С этого года индексация должна осуществляться сверх уровня прожиточного уровня пенсионера».

12:28 20.02.2019 Государство сначала будет доводить пенсию до прожиточного минимума, затем — проводить индексацию. Выплаты за первые месяцы 2019 года будут пересчитаны.

12:28 20.02.2019 «Все, кто работают в соцсфере и приходят на гос. и муниципальную службу, должны соответствовать самым строгим профтребованиям».

12:29 20.02.2019 Высокомерное отношение чиновников, работников соцсферы к гражданам недопустимо.

12:30 20.02.2019 «Уровень доступности медицинской помощи вроде бы и растёт, но многих граждан не устраивает. Понятно, с чем это связано. Судят по первичному звену: в отдалённых населённых пунктах возникает проблема с тем, чтобы попасть на приём».

12:30 20.02.2019 До конца 2020 года медпомощь должна стать доступной в абсолютно всех населённых пунктах России.

12:30 20.02.2019 Корреспондент ИА REGNUM в Новосибирске сообщает, что в самый разгар послания Владимира Путина отключился свет в Кировском районе города. Перебой энергии, пояснили в мэрии, затронул несколько домов. Идут восстановительные работы. Причины перебоя выясняются.

12:31 20.02.2019 Сейчас реализует проект «Бережливая поликлиника», время ожидания в 3−4 раза сокращается. «Я был в таких поликлиниках. Работают очень хорошо, но пока они, скорее, исключение, чем правило», — указал Путин.

12:31 20.02.2019 В 2021 году нужно полностью перевести на новые стандарты «бережливой поликлиники» все детские поликлиники.

12:32 20.02.2019 На расширение доступности должна работать информатизация поликлиник. Нужно ввести в общую цифровую сеть экспертизы, чтобы избавить граждан от сбора справок.

12:33 20.02.2019 Дефицит кадров: нужны, наряду с комплексным развитием медобразования, краткосрочные меры. Будет расширено число врачей, которые смогут получить единовременную выплату при переезде в сельскую местность — около 1 млн рублей.

12:33 20.02.2019 Крайне важна эффективная реабилитация. Нужно начать с двух реабилитационных детских центров мирового уровня.

12:34 20.02.2019 Онкология: за шесть лет будет направлено не менее 1 трлн рублей.

12:35 20.02.2019 «Ипотечные каникулы», о которых упомянул Владимир Путин в рамках послания, обсуждались 12 февраля во время его визита в Казань на встрече с общественностью. Глава государства при обсуждении реализации нацпроекта «Жилье и комфортная среда» высказал поддержку этой инициативе. Читайте также: Путин считает реальным продолжить практику «ипотечных каникул»

12:35 20.02.2019 С лейкозом выздоравливает около 80% детей, с некоторыми формами рака около 90% людей. «В целом добились результата. Будем продолжать эту работу — принципиальное значение играет ранняя диагностика».

12:36 20.02.2019 В ближайшие годы будет сформировано несколько смежных направлений: изменить в корне систему помощи людям, нуждающимся в долговременном уходе.

12:36 20.02.2019 Отработка индивидуальных принципов поддержки началась в Волгоградской, Томской, Костромской и других областях.

12:37 20.02.2019 Организация паллиативной помощи: в ней нуждается до 800 тыс. человек, а может быть и 1 млн. Депутаты Госдумы внесли поправки в законодательство о паллиативной помощи, нужно как можно быстрее завершить эту работу, посмотреть, как будет работать на практике.

12:38 20.02.2019 Люди предъявляют всё больше требований к вопросам экологической безопасности. Проблема коммунальных отходов — ими не занимались никогда, полигоны переполнены и превратились в горы хлама вблизи жилых кварталов. «Как давали разрешительную документацию на строительство рядом с помойками? Должны были подумать».

12:38 20.02.2019 «Делать вид, что ничего не происходит, абсолютно недопустимо. Эти вопросы трудны, но их обязательно надо решать».

12:39 20.02.2019 Губернатор Мурманской области Марина Ковтун поддержала трансляцию ИА REGNUM в своем Twitter. Перед началом выступления президента глава Заполярья опубликовала несколько фото в своем аккаунте. «Перед началом оглашения послания президента России Владимира Путина», — подписала губернатор снимки. Читайте также: Послание: губернатор Ковтун сделала селфи и поддержала трансляцию ИА REGNUM

12:39 20.02.2019 С 2019 года регионы начали переход на новую систему обращения с ТКО. «Люди должны видеть, за что они платят немалые деньги. Нужно избавиться от мутных структур, которые не несут никакой ответственности, но получают сверхприбыли».

12:40 20.02.2019 «Удивительно, год назад мне приходилось лично вмешиваться в вопросы, говорить министерству и прокуратуре. Удивительно, но ничего не делалось, пока не занялись в явочном порядке. Мутные конторы на этом наживаются», — указал президент.

12:40 20.02.2019 Путин попросил обеспечить ОНФ действенный гражданский контроль.

12:40 20.02.2019 За шесть лет должны быть ликвидированы и все свалки в черте городов.

12:41 20.02.2019 Путин надеется на участие бизнеса в развитии сети газомоторного топлива. Переход промышленности на наилучшие доступные технологии должны ощутить все жители страны, в особенности 19 городов, которые квалифицированы как находящиеся в бедственном экологическом положении.

12:42 20.02.2019 Нужно усилить и формализовать ответственность компаний в законодательстве о квотировании выбросов. «Весьма влиятельные лоббисты пытаются затормозить проект, аргументируя сохранением рабочих мест. Но так не может продолжаться бесконечно. Не может!»

12:42 20.02.2019 Нужно руководствоваться интересами не корпораций, не интересами «уважаемых людей». Нужно принять закон в весеннюю сессию.

12:43 20.02.2019 В 2019 году откроются новые нацпарки в Дагестане, Якутии, Челябинской области и других регионах. Но у многих охраняемых территорий до сих пор границы чётко не определены. Нужно провести тотальную ревизию, поставить на кадастровый учёт и законодательно зафиксировать возможность только экологического туризма в заповедниках.

12:45 20.02.2019 Важнейшие проблемы в сфере образования: порядка 200 тыс. ребят всё ещё ходят в школы без нормального отопления, водопровода и канализации. Это меньше 1,5% школьников, но это обесценивает все слова о справедливости.

12:45 20.02.2019 За два года проблему нужно полностью решить и поддержать те регионы, где нет собственных возможностей для реализации проблемы.

12:45 20.02.2019 К концу 2021 года все школы должны иметь высокоскоростной интернет.

12:46 20.02.2019 Нужно 50−100 Мбит/сек. «Именно это откроет доступ к урокам и лекциям известных преподавателей, существенно нарастить возможность, осуществлять совместные онлайн-проекты».

12:47 20.02.2019 Вслед за расширением программы «Земского собора», нужно запустить программу «Земский учитель», по которой единовременную выплату в размере 1 млн рублей будут получать педагоги, которые переезжают в сёла и малые города.

12:48 20.02.2019 Запрос на насыщенную культурную жизнь очень большой в регионах, на местах. Путин предлагает расширить проекты, связанные с краеведением, народного творчества и пустить туда средства из Фонда президентских грантов. 18 млрд рублей на реконструкцию сельских клубов и других учреждений.

12:48 20.02.2019 1 января 2020 года заканчивается льгота по налогу на прибыль. Нужно распространить её на региональные музеи, театры и библиотеки и сделать бессрочной.

12:49 20.02.2019 «Это позволит им экономить 4 млрд рублей, пустить на своё развитие, на повышение зарплат сотрудникам».

12:49 20.02.2019 Необходимо поддержать необходимый уровень оплаты труда в сочетании со средним уровнем оплаты в бюджетной сфере в регионах. «Нельзя опускать эту планку, но и общий уровень должен расти не ниже уровня инфляции».

12:50 20.02.2019 Нужны высокие темпы экономического роста — только так можно победить бедность. Уже в 2021 году темпы роста должны превысить 3%, а затем опережать мировые. Задачу никто не снимает.

12:51 20.02.2019 Центробанк должен войти в целевые показатели инфляции, защитить макроэкономическую стабильность — средства для этого есть. Впервые в истории резервы России покрывают внешний долг, как государства, так и коммерческого сектора.

12:53 20.02.2019 «Сегодня многие граждане берут кредиты. В жизни бывает всё — и потеря работы, и болезнь. Загонять человека в тупик — последнее дело. Предлагаю предусмотреть ипотечные каникулы — мы недавно говорили об этом в Казани», — сказал Владимир Путин, отметив, что задача непростая и нужно подумать, как и людям помочь, и финансовым организациям не навредить. Читайте подробнее: «В жизни бывает всё»: Путин в послании поддержал «ипотечные каникулы»

12:53 20.02.2019 Решение системных проблем в экономике: опережающий рост производительности труда на основе новых технологий и цифровизации, формирование новых отраслей и увеличение несырьевого экспорта в 1,5 раза за шесть лет. Создание надёжных инвестиционных условий. Снятие инфраструктурных ограничений для раскрытия потенциала регионов. Наконец, создание базы для качественных кадров.

12:54 20.02.2019 В России формируется колоссальный гарантированный спрос на высокотехнологичную продукцию, и это сказано без преувеличения, подчеркнул Путин.

12:55 20.02.2019 Нужно искать своего отечественного производителя. Конкурентная среда должна быть, но инструменты поддержки своих производителей должны быть — равный доступ для отечественных производителей на закупках и заказах.

12:55 20.02.2019 ОПК: нужно использовать его возможности для диверсификации и выпуска гражданской продукции. «Нужно кровь из носа выполнять эти задачи».

12:56 20.02.2019 Волна технологического развития позволяет быстро завоёвывать рынки. Примеры инновационных компаний в России есть, нужно расширять их в сфере ИИ и «больших данных».

12:57 20.02.2019 Путин подчеркнул значимость высокотехнологичных стартапов. В Госдуме должны разработать законопроект для развития новой технологической реальности, становления новых передовых перспективных отраслей.

12:58 20.02.2019 Россия не только стала крупнейшим экспортёром пшеницы, страна также и обеспечила свою независимость по семенам пшеницы. «Это критически важно, у нас должен быть весь набор передовых аграрных технологий. Это вопрос нацбезопасности».

12:58 20.02.2019 Правительство в 2019 году должно принять программу развития сельских территорий, которая должна заработать с 1 января 2020 года.

12:59 20.02.2019 Нужно создать бренд отечественной «зелёной» продукции, при которой используются исключительно безопасные технологии. Для России это конкурентное преимущество, на внешнем рынке будет огромный спрос.

13:00 20.02.2019 Про бизнес: он не должен «ходить под статьёй». Ситуация не сильно меняется к лучшему. Почти половина дел — 45% — прекращается, не доходя до суда. «Возбуждали кое-как и по непонятным соображениям. На одного предпринимателя, бизнес которого разваливается в этой связи, приходится 130 сотрудников, которые лишаются работы в этой связи».

13:00 20.02.2019 При расследовании экономических уголовных дел нужно ограничивать поводы продления под стражей — сейчас это происходит без веских оснований.

13:02 20.02.2019 Деловые объединения должны создать цифровые платформы для публичного информирования о давлении на бизнес и рассмотрения вопросов по существу.

13:03 20.02.2019 Платформа должна к концу года начать действовать в пилотном режиме.

13:04 20.02.2019 Контрольно-надзорная деятельность: пора подвести черту и с 1 января 2021 года прекратить действия всех существующих в настоящее время нормативных актов в этой сфере, а также ведомственные региональные приказы и инструкции. За эти два года обновить всю нормативную базу и сохранить только документы, отвечающие современным требованиям. Остальное — сдать в архив.

13:05 20.02.2019 «Когда обсуждали, многие коллеги сказали — страшно. Это действительно не так просто, есть огромные фолианты со времён Грибоедова и раньше. Конечно, там столько всего понаписано, но я сомневаюсь, что даже сотрудники этих ведомств знают полностью, что там написано. Надо засучить рукава и сделать эту работу».

13:05 20.02.2019 На базе передовых технологий нужно форсировать обновление инфраструктуры. В 2019 году начнётся железнодорожное движение по Крымскому мосту.

13:05 20.02.2019 Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию

13:06 20.02.2019 Уже сделан обход вокруг Краснодара и подход к транспортной развязке с Кавказского побережья, отметил президент.

13:06 20.02.2019 Заработает высокоскоростная дорога Москва — Санкт-Петербург, которая подстегнёт развитие бизнеса регионов, пролегающих на её пути.

13:07 20.02.2019 Пропускная способность БАМа и Транссиба в ближайшие годы будет динамично расти.

13:07 20.02.2019

13:07 20.02.2019 Дальнему Востоку, развитию его морских портов, дорог и систем связи — особое внимание. Будет проведена проверка, что сделало каждое из федеральных министерств и ведомств для развития регионов Дальнего Востока.

13:08 20.02.2019 Нужно подумать, как упростить визовые формальности для иностранных туристов.

13:08 20.02.2019 Задача ближайших лет — организовать повсеместный доступ к высокоскоростному интернету.

13:08 20.02.2019

13:09 20.02.2019 Требуется качественное обновление космической отрасли для совершенствования систем связей. Роскосмосу необходимо сформировать Национальный космический центр.

13:09 20.02.2019 Конкуренция смещает в область технологий и образования. Казалось недавно невероятным, что Россия совершит прорыв в высокотехнологичной военной сфере. Многое приходилось делать «с нуля». Но это сделали российские инженеры, рабочие и учёные, в том числе совсем молодые люди.

13:10 20.02.2019 «У меня есть все основания считать, что создание «Авангарда» соразмерно с созданием первого искусственного спутника Земли. И с точки зрения безопасности, и формирования научных заделов, расширения нашего влияния в сфере».

13:11 20.02.2019 Предстоит осуществить новые амбициозные научно-технологические программы в сфере генетики, искусственного интеллекта. В середине 2020-х годов Россия должна войти в число лидеров по этим направлениям.

13:11 20.02.2019 Для реализации таких проектов необходимо ускорить создание продвинутой научной инфраструктуры. Впервые за последние десятилетия на российских верфях будут заложены современные научно-исследовательские суда для освоения Арктики.

13:12 20.02.2019 Научно-образовательные центры в регионах интегрируют все возможности научных организаций, образовательных учреждений и бизнеса. Первые пять будут созданы в 2019 году.

13:13 20.02.2019 К 2021 году будет переоснащены более 2 тыс. мастерских в колледжах и техникумах.

13:15 20.02.2019 «Рассчитываю, что наши компании, деловые сообщества будут активно присоединяться к проектам «Билет в будущее» для школьников по профориентации (по которым они получат возможность пройти практику в разных учреждениях)».

13:15 20.02.2019 Учащиеся теснее должны взаимодействовать с бизнесом посредством государственных программ.

13:16 20.02.2019 «Россия была и будет суверенным государством. Она либо будет таким, либо вообще её не будет»

13:16 20.02.2019 Выстраивать отношения с Россией — значит, находить совместные «развязки», а не пытаться диктовать условия. Главное — укрепление доверия, борьба с общими угрозами.

13:17 20.02.2019 На этой основе идёт работа в ООН, в СНГ, БРИКС, ШОС. «Считаем правильным укреплять отношения в рамках Союзного государства РФ и РБ».

13:17 20.02.2019 Предстоит воплотить в жизнь уже принятые инициативы сопряжения ЕАЭС с «Один пояс — один путь».

13:17 20.02.2019 Отношения с Китаем — важный стабилизирующий фактор на мировой арене.

13:18 20.02.2019 Сотрудничество будет развиваться и с Японией, поиск взаимоприемлемых условий для заключения мирного договора будет продолжен.

13:18 20.02.2019 Путин ждёт шагов по восстановлению нормального взаимодействия ЕС с Россией, поскольку в этом заинтересован бизнес и граждане европейских стран.

13:19 20.02.2019 Выход США из ДРСМД: «С момента заключения договора в 1987 году произошли серьёзные изменения. Многие страны развивают эти вооружения, а мы и США нет. Такое положение дел может вызывать вопросы. Но американским партнёрам так и надо было сказать, а не использовать надуманные поводы».

13:20 20.02.2019 «Здесь надо было поступить так — по-честному просто выйти. Теперь сами ищут оправдания и назначают виновных, мобилизуют сателлитов. Они так аккуратно «похрюкивают» в пользу американцев по этому вопросу».

13:20 20.02.2019 Депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Шеин на карте России, размещенной в Гостином дворе, где президент РФ выступает с посланием Федеральному собранию, не нашел Чечню. «С карты России куда-то делась Чечня», — написал Шеин в Facebook. В подтверждение своего утверждения он опубликовал фотографии. Читайте также: Депутат Госдумы не нашел Чечни на карте во время послания президента

13:21 20.02.2019 США демонстративно проигнорировали положения ДРСМД о непроизводстве ракет средней дальности, ступеней для таких ракет и ряд других положений. Располагая ракеты в Румынии и Польше, США требования договора прямо и грубо нарушили.

13:22 20.02.2019 Россия не намерена первой размещать ракеты в Европе. Если же они будут произведены и поставлены на европейский континент (такие планы имеют США), это создаст серьёзные угрозы для России. Подлётное время до Москвы — до 10−12 минут. «В таком случае мы будем вынуждены предусмотреть зеркальные действия».

13:23 20.02.2019 «Скажу прямо и открыто, чтобы было заранее ясно: Россия будет вынуждена развернуть виды вооружений, не только которые будут использованы в отношении территорий, откуда исходит угроза, но и против территорий, где находятся центры принятия решений».

13:24 20.02.2019 Ответ со стороны России всегда будет действенным и эффективным, подчеркнул Путин. Разработка вооружений идёт «ритмично, без сбоев, по плану».

13:25 20.02.2019 Уже весной 2019 года будет спущена на воду первая атомная подводная лодка — носитель беспилотного комплекса «Посейдон».

13:26 20.02.2019 «Потихонечку будем рассказывать, что у нас там в загашнике».

13:27 20.02.2019 Многие предложения Общероссийского народного фронта услышаны президентом России Владимиром Путиным и будут реализованы в виде поручений, отметила и. о. руководителя новосибирского регионального исполкома ОНФ Светлана Заикина, комментируя послание главы государства Федеральному собранию. «Значит, информация услышана. В ОНФ работа экспертов строится по 12 тематическим площадкам, которые сформированы согласно нацпроектов. Сегодня в речи президента РФ озвучены предложения, которые в рамках региона сформулированы в виде общественных предложений по конкретным «сигналам» и неоднократно транслированы на федеральный уровень», — сказала Заикина. Об этом: «Значит, информация услышана»: в Новосибирске комментируют послание Путина

13:28 20.02.2019

13:28 20.02.2019 Россия хочет иметь полноценные, равноправные и дружеские отношения с США. Все действия в сфере безопасности носят ответный, а значит, оборонительный характер.

13:28 20.02.2019 Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, присутствующий на оглашении послания, прокомментировал упоминание региона в числе успешных территорий, где проводят работу по снижению уровня бедности. «Для Нижегородской области новые меры поддержки семьи, озвученные президентом в рамках послания, станут важным этапом при реализации демографической политики. Будем использовать все эти инструменты для решения конкретных задач», — заверил Никитин. Читайте также: Путин оценил работу Нижегородской области по снижению уровня бедности

13:28 20.02.2019 «Наши партнёры не замечают, какими темпами меняется мир. Они продолжают ошибочную и разрушительную политику. Вряд ли она соответствует интересам самих США».

13:29 20.02.2019 Геннадий Онищенко

13:29 20.02.2019 «Пусть они посчитают дальность и скорость наших перспективных систем вооружений. Пусть сначала посчитают, а потом принимают решения».

13:30 20.02.2019 «Стучаться в закрытую дверь больше не будем. Подождём, когда партнёры созреют и осознают необходимость сотрудничества в этой сфере».

13:30 20.02.2019 Яна Чурикова

13:32 20.02.2019 Член Бюро президиума партии «Родина» Фёдор Бирюков обращает внимание, что Владимир Путин в очередной раз призывал чиновников к общему делу, национальной мобилизации, деятельному народному единству. «Президент сразу обозначил приоритет: внутренние, социальные вопросы долгосрочного стратегического характера. Недопустимо отступать от поставленных целей и задач. Мы обязаны двигаться только вперёд! А тем, кто боится ответственности и действия, лучше сразу уйти. Явная угроза в адрес бюрократическим элитам», — уверен эксперт. Читайте подробнее: Главный посыл Путина бюрократии: сильная Россия — наше общее достижение

13:33 20.02.2019 Президент России поблагодарил всех граждан страны за их вклад в развитие страны. «Этого успеха мы обязательно добьёмся», — подчеркнул напоследок президент России. Выступление президента завершено.

13:33 20.02.2019 Президент России Владимир Путин в своём послании Федеральному собранию не случайно среди приоритетов здравоохранения государства выделил развитие и совершенствование онкологической помощи, считает кандидат медицинских наук, депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»). «По всей видимости, именно на этом направлении и будут сосредоточены основные усилия. По крайней мере, анонсируются беспрецедентные финансовые вливания в эту сферу. На мой взгляд, с учетом появившихся возможностей необходимо обратить внимание на первичное звено, добиться полной укомплектованности онкологами амбулаторно-поликлинической сети, а также усилить диагностические возможности профильных медучреждений до мировых стандартов», — считает доктор. Читайте подробнее: Обнадёживает: о поддержке медицины в послании Президента РФ

13:34 20.02.2019 Снижения процента по ипотеке и 450 тыс. руб. от государства для многодетной семьи на погашение ипотеки — хорошая идея. Это позволит поддерживать высокий спрос на ипотечные кредиты, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари Наталья Мильчакова. Об этом: Облегчит жизнь: о пересмотре ипотеки для многодетных семей

13:38 20.02.2019 Свое послание президент РФ Владимир Путин практически полностью посвятил внутренней политике, глава государства поставил Федеральному собранию те задачи, которые ставили и в КПРФ, отметила депутат Госдумы от КПРФ Вера Ганзя. «В общем, всё правильно и актуально. Но президент наговорил на два бюджета. А, исходя из прогноза Минфина, по которому госдолг регионов к 2021 году увеличится с 2,2 трлн рублей до 3 трлн, приходит горькое понимание, где взять деньги», — указала депутат. Читайте подробнее: Ганзя: Владимир Путин наговорил на два бюджета

13:46 20.02.2019 Спикер Совфеда Валентина Матвиенко отметила «домашность» послания президента РФ. «Большую часть послания президента можно назвать внутренним, домашним, президент не обошел ни одну острую проблему, которая волнует наших граждан. В центре внимания был человек», — заявила Матвиенко в эфире телеканала «Россия 24». Читайте подробнее: Матвиенко: В центре послания — человек

13:54 20.02.2019 Президентские «решения прямого действия» — по дополнительным выплатам и пособиям семьям, по льготам для проектов комплексного освоения территорий, которые предусматривают создание социальной инфраструктуры, по развитию здравоохранения, поддержке врачей и учителей на селе и другие — коррелируются со свердловской программой «Пятилетка развития» и станут для региона планом первоочередных дел. Об этом после послания президента России Владимира Путина заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Читайте подробнее: Владимир Путин поставил новую высокую планку: свердловский губернатор

13:55 20.02.2019 Задача повысить рост отечественного высокотехнологического производства — это задача выживания в мире, где прилавки переполнены. Значит, необходимо сконцентрироваться на наукоёмком производстве, которое может использовать естественные преимущества России, включая как сложившиеся отрасли экономики, так и высокий уровень квалификации кадров и наличие собственных научных и технических разработок, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Леонид Делицын. Читайте также: Рост высокотехнологического производства: задача «выживания в мире»

13:57 20.02.2019 Послание Владимира Путина было сфокусировано на поддержке самых незащищенных слоев населения, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM политолог, профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев. Подробности в материале: Цель — помочь самым незащищенным: политолог о послании президента

14:01 20.02.2019 Президент в послании сказал о том, что действительно наболело: падение рождаемости, проблемы бедности, долговое бремя, лежащее на населении, ненадлежащие состояние медицины, острая проблема онкологии населения, отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM пермский политтехнолог Дмитрий Логинов. «Главное, что прозвучали внятные предложения по выведению значительной части населения страны из того плачевного положения, в котором оно сейчас находится. Были озвучены конкретные цифры и меры по улучшению ситуации в стране», — сказал эксперт. Об этом: Внятные предложения по выведению из плачевного состояния: о послании Путина

14:01 20.02.2019 Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил твердость рассуждений президента РФ Владимира Путина об отношениях между Россией и США. «Заявления были твердые, они не были агрессивными, более того, это было спокойное рассуждение по вопросам международной политики и наших отношений с ключевым партнером, с США», — заявил Володин в интервью Первому каналу. Об этом: Володин: Путин спокойно разложил по полочкам будущие отношения с США

14:03 20.02.2019 Секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев отметил, что в послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию прозвучало очень много тем, которые общественники поднимали на своих заседаниях в Москве и регионах. «Очень много тем, которые мы поднимали в течение последнего года, есть в послании. Скажем, онкология. Мы много об этом говорили (в том числе на форуме, где присутствовал президент) — о том, что необходима ранняя диагностика онкологических заболеваний. Это в послании прозвучало», — подчеркнул он. Подробности в материале: В послании Путина прозвучало многое из того, о чем говорили общественники

14:06 20.02.2019 Национальные проекты, направленные на улучшение жизни человека, крайне важны для России. Воспроизводство и развитие человеческого капитала, модернизация инфраструктуры, решение экологических проблем, технологический рывок, поддержка предпринимательской активности и обеспечение роста производительности труда — без всего этого невозможно существование современной экономики, общества и государства, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев. Читайте также: Национальные проекты — «устойчивые механизмы» саморазвития

14:08 20.02.2019 «Сегодня, в ходе своего ежегодного послания к Федеральному собранию, глава государства официально заявил о своем решении — дать «зеленый свет» разработке федерального проекта «Земский учитель»!». Безусловно, это знаковое решение позволит существенно стабилизировать кадровые ресурсы в региональных системах общего образования и будет иметь огромное значение для развития системы образования, воспитания грамотных кадров», — прокомментировал послание президента губернатор Орловской области Андрей Клычков. Подробности в материале: Орловский губернатор: проект «Земский учитель» — знаковое решение

14:13 20.02.2019 Депутат законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер: «Практически все злободневные проблемы внутренней жизни обнажил президент и наметил пути решения, потребовал мобилизации от всех чиновников, или уйти с дороги, не мешать, не пытаться дальше набивать свой карман. Послание, безусловно, правильное и своевременное, но главный вопрос, как оно будет выполняться, в том числе и на местах». Об этом: Уральский депутат о послании Путина: народосбережение и радикальное решение

14:14 20.02.2019 Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает важным как можно быстрее принять законы для реализации послания президента РФ Федеральному собранию, многие из них будут иметь обратное действие. «На мой взгляд, главное в послании было решение проблем конкретного человека, причем в первую очередь это помощь тем, кому сложно, кто на пенсии, это помощь многодетным семьям, неполным семьям. Это помощь семьям, у кого дома есть ребенок-инвалид», — отметил Володин в эфире Первого канала Подробности в материале: Володин: Очень важно быстро принять законы для реализации Послания

14:18 20.02.2019 Антон Силуанов

14:19 20.02.2019 Владимир Жириновский

14:20 20.02.2019 Валентина Матвиенко

14:21 20.02.2019 Никита Михалков

14:21 20.02.2019 «В своем послании президент сформулировал чёткий план по улучшению жизни россиян. Многие проекты, например, поддержка многодетных семей, пожилых людей, развитие образования и здравоохранения в столице уже частично реализованы. Теперь надо, чтобы они работали максимально эффективно. Президент также поручил создать в Москве Национальный космический центр. Лучше всего для этого подходит завод им. Хруничева. В последние годы он находится в сложном положении. Большая часть территории не используется, и это плачевное зрелище. Открытие Национального космического центра позволит сохранить это уникальное предприятие — разработчика и производителя орбитальных станций «Салют», «Мир», российских модулей МКС, а также одной из самых успешных отечественных ракет-носителей «Протон», — прокомментировал послание президента мэр Москвы Сергей Собянин. Подробности в материале: Собянин предложил площадку для Национального космического центра в Москве

14:21 20.02.2019 Максим Орешкин

14:23 20.02.2019 «Мусорная тема» на слуху из-за переполненности полигонов для захоронения отходов, перебоев с вывозом мусора и особенно из-за резкого роста тарифов в связи с переходом на новую схему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Важно, чтобы новая система не ограничилась только ростом тарифов на вывоз мусора, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев. Читайте также: Мусорные проблемы: для решения нужны бюджетные дотации

14:25 20.02.2019 Президент России Владимир Путин понимает всю серьёзность имеющихся внутренних вызов и постарался ответить на них в виде конкретного блока предложений по улучшению условий жизни отдельных категорий граждан. Об этом 20 февраля корреспонденту ИА REGNUM заявил политолог Дмитрий Фетисов. «Как и предполагалось, акцент в послании был сделан на внутренние проблемы. Ключевой, на мой взгляд, стала тема демографических проблем и озвучивание президентом задач по их решению. Это показывает, что он по-прежнему работает над реализацией «инфраструктурного рывка» и в своих предложениях исходит из этой стратегической задачи», — считает эксперт. Подробности в материале: Путина беспокоят идеи инфраструктурного рывка и кадрового резерва — мнение

14:27 20.02.2019 Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, с которым он выступил 20 февраля, было прямым разговором, считает спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин («Единая Россия»). «Это был прямой разговор, в рамках которого президент подчеркнул, что необходимо отдавать себе отчёт, что ответственность выходит на первый план при решении задач, которых ждут наши граждане, — сказал Володин в эфире программы «Время покажет» на Первом канале. — Здесь речь идёт и о дисциплине, и об эффективной работе. Было хорошо, что так прозвучало, потому что тот, кто хочет как-то в сторонке побыть, — не получится. И второе немаловажное высказывание, которое сделал президент, — он подчеркнул, что должно быть уважительное отношение к людям и что чиновники, которые ведут себя по-хамски, просто должны сменить работу, и это очень важно». Читайте также: Чиновники и депутаты в РФ должны уметь сопереживать — Вячеслав Володин

14:27 20.02.2019 Президент РФ Владимир Путин показал, что прекрасно знает о реальной ситуации в отечественном здравоохранении, и поставил конкретные задачи для их решения. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 февраля, об этом заявил замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль («Единая Россия»). Об этом: Огуль: Путин знает решение проблем в здравоохранении

14:30 20.02.2019 «Глава государства дал Общероссийскому народному фронту прямое поручение: обеспечить действенный гражданский контроль в сфере обращения с отходами, — подчеркнул руководитель исполкома ОНФ Михаил Развожаев. — Мы уже вплотную занимаемся «мусорной реформой», мы подключились к этой теме, когда только начали поступать первые жалобы людей из регионов. Мы открыли колл-центр для круглосуточной горячей линии по приему обращений граждан со всей страны, наши эксперты и активисты «Молодежки ОНФ» проводят рейды по регионам, разбираются в ситуации, общаются с регоператорами, пытаются помочь людям разобраться с каждой проблемой. Уже через неделю мы представим общественный доклад о ходе «мусорной реформы» и передадим его в правительство, чиновникам, ответственным за проведение «мусорной реформы», главе государства. Это будет доклад с реальной информацией о том, как стартовала «мусорная реформа» в каждом субъекте РФ. Об этом: Прямое поручение ОНФ: действенный контроль в сфере обращения с отходами

14:30 20.02.2019 В экономической части послания президента было три важнейших пункта, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заместитель председателя комиссии Общественной палаты по развитию экономики и предпринимательства Илья Семин. Президент сказал о необходимости быть готовыми к наступившей новой технологической реальности, о значимости подготовки кадров для новой экономики, а также о конкурентоспособности российской юрисдикции и новой контрольно-надзорной системе. Подробности в материале: Президент призвал создать новую систему надзора за бизнесом — эксперт

14:36 20.02.2019 Государственная дума на заседании Совета Думы 20 февраля рассмотрит реализацию послания президента РФ Федеральному собранию. Об этом журналистам сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Подробности в материале: Володин: Совет Думы обсудит реализацию послания президента РФ

14:38 20.02.2019 «Одной из важных задач он (Путин) назвал поддержку семей. В частности, глава государства предложил повысить выплаты для семей с детьми до двух прожиточных минимумов и снизить налоговую нагрузку», — отметил глава Чечни Рамзан Кадыров. Читайте также: Кадыров выделил в послании президента вопросы помощи семьям с детьми

14:39 20.02.2019 Послание президента было скорее рабочим, чем концептуальным, было обращено в первую очередь к сельской России и России малых городов и должно стать документом прямого действия, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM глава Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. «Послание Путина — документ прямого действия: многие меры должны быть реализованы за 1−2 года. Президент продолжает общую логику конкретных целей и детальной ответственности, заданную в майском указе и при разработке национальных проектов, и подчеркивает: кто не готов работать интенсивно, может уходить», — отметил политолог. Читайте также: Рабочее послание прямого действия: политолог о выступлении президента

14:40 20.02.2019 Послание президента РФ Федеральному собранию поражает своей конкретностью, считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по территориальному развитию и местному самоуправлению Андрей Максимов. По его мнению, крайне важный блок — демографический. «Это важно не только в контексте решения социальных проблем, но и, конечно, в контексте развития территорий. Потому что выделение, к примеру, 450 тысяч рублей в качестве компенсации при рождении третьего ребёнка. Для Москвы и Санкт-Петербурга это, может быть, не определяющий фактор, но для малых территорий, депрессивных территорий именно такого рода меры, наряду с другими озвученными, позволяют выправить их демографическое состояние, сбалансировать состав населения. Тогда в малых городах у нас будут оставаться не только пожилые люди, но и молодёжь», — считает общественник. Об этом: «Поражает своей конкретностью»: общественник — о послании Путина

14:41 20.02.2019 Иностранные наблюдатели обратят внимание на высказывания президента РФ Владимира Путина о политике США. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 февраля, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич. «Думаю, что иностранные наблюдатели обратят внимание на то, что высказывания российского президента о проводимой США политики в сфере вооружений прозвучали даже резче, чем обычно. Но на это есть объективные причины. Что называется, достали», — отметил Клинцевич. Читайте подробнее: Клинцевич: Более резкий тон Путина в адрес США имеет основания

14:42 20.02.2019 С первой частью послания главы государства Владимира Путина Федеральному собранию согласится каждый житель России. Президент страны озвучил важные решения, которые улучшат жизнь граждан не когда-нибудь, а сегодня, заявил политолог Константин Калачёв корреспонденту ИА REGNUM. «Если бы президент завершил послание на первых 45 минутах, то он бы сорвал шквал аплодисментов всего народа. Но получилось, к сожалению, как в поговорке «начали за здравие, закончили за упокой», — отметил эксперт. Подробности в материале: Политолог о послании президента» «Внешняя политика вновь во главе угла»

14:42 20.02.2019 Законопроект о гарантиях для многодетных семей будет оперативно дополнен предложениями президента России. Об этом заявила председатель комиссии президиума генерального совета партии «Единая Россия» по работе с обращениями граждан к председателю партии, вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова, сообщает корреспондент ИА REGNUM. «Ключевой темой послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию является поддержка семей с детьми, которые благодаря данным инициативам переходят на новый уровень. Текст законопроекта о гарантиях многодетным семьям сенаторами подготовлен и готов к внесению. И будет оперативно дополнен предложениями главы государства», — подчеркнула Карелова. Подробности в материале: Закон о многодетных семьях дополнят предложениями президента — Карелова

14:42 20.02.2019 Ленинградская область расширит за счет своего бюджета социальные инициативы президента России, высказанные им 20 февраля в послании Федеральному собранию. Об этом сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Будет дополнительно уменьшен процент по ипотеке для многодетных, увеличена выплата на погашение ипотечного кредита и вдвое увеличена площадь земельного участка, не подлежащего налогообложению для таких семей. Читайте также: Ленобласть расширит меры социальной поддержки семей, предложенные Путиным

14:46 20.02.2019 В этот раз президент РФ Владимир Путин с своем Послании дал чёткий ориентир к внутренним вопросам и проблемам. Это внимание имеет объективную реальность. Посыл очевидный в условиях санкций и сложной геополитической обстановки необходимо искать внутренний ресурс поддержки. Особенно на фоне падения рейтинга правительства при опросах населения, заявил корреспонденту ИА REGNUM завкафедрой государственного и муниципального управления ФБГОУ ВПО «Российский экономический университет» имени Г. В. Плеханова», д.э.н Руслан Абрамов. Об этом: Чёткий ориентир — о послании президента России

14:46 20.02.2019 Президент РФ Владимир Путин в своем ежегодном послании Федеральному собранию наметил новый вектор для развития страны, с которым текущее правительство может не справиться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 февраля заявил первый замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов. «Я считаю сегодняшнее послание президента РФ Владимира Путина знаковым — не только потому что стратегические заявления президента в силу его верховного положения в системе власти всегда значимы. Но это послание знаковое с точки зрения того, что, на мой взгляд, президент обозначил изменение вектора политики в стране. Если до этого преобладал консервативно-либеральный вектор, то сегодня президент меняет его на социальное направление», — заявил Емельянов. Читайте подробнее: Емельянов: Назрела модель политической перемены для нового курса

14:50 20.02.2019 Федеральный закон о квотировании выбросов — это самый долгожданный для Челябинской области. «Мы лоббировали его принятие с 2016 года, разработали его проект, отдельные разделы которого должны быть учтены в финальной версии», — заявил после послания президента России Владимира Путина губернатор региона Борис Дубровский. Об этом: В Челябинской области ждут принятия закона о квотировании выбросов

14:51 20.02.2019 Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию — это, по сути, программа действий на ближайшие годы для парламента, глав субъектов, представителей всех сфер государства, считает глава Тамбовской области Александр Никитин. «Уже не раз президент заявлял о том, что наша общая и главная задача — народосбережение. И сегодня этот тезис зазвучал в новых аспектах, соответствующих современной экономической и политической обстановке и запросам общества. Начав свое выступление с вопросов внутренней политики, первое место президент отвел национальным проектам, выстроенным вокруг человека и для человека», — подчеркнул губернатор. Читайте также: Тамбовский губернатор: Послание — программа действий на ближайшие годы

14:52 20.02.2019 «Единая Россия» будет контролировать работу закона о паллиативной медицине и собирать информацию с мест в рамках партийного мониторинга. Об этом заявил член общественного совета партийного проекта «Здоровое будущее», член комитета Госдумы по охране здоровья Юрий Кобзев, комментируя заявление Владимира Путина о необходимости ускорить развитие паллиативной помощи, сообщает ИА REGNUM. «Если закон придется подрегулировать, если он будет работать не в достаточной мере для людей, то необходимые изменения будут внесены в безотлагательном порядке в течение следующего года. До этого мы будем контролировать ситуацию и собирать информацию с мест в рамках партийного мониторинга», — отметил Кобзев. Читайте подробнее: «ЕР» намерена контролировать работу закона о паллиативной медицине

14:52 20.02.2019 «На мой взгляд, президент продемонстрировал личную нацеленность и настрой на достижение целевых показателей майского указа, — отметил депутат Госдумы Олег Николаев («Справедливая Россия»). — На первое место президент, как я и ожидал, поставил человека и важнейшие для его благополучия факторы: семья, здоровье, экология и среда обитания. Особенно выделил необходимость достаточного уровня доходов, в том числе их повышение через меры государственной поддержки». Об этом: Человек и его благополучие — о главном в послании

14:54 20.02.2019 «Для нас послание президента — руководство к действию. Новгородская областная дума особое внимание уделит совершенствованию регионального законодательства в тех сферах, о которых говорил глава государства», — заявила председатель Новгородской областной думы Елена Писарева, комментируя послание президента Владимира Путина. Ближайшая дискуссионная площадка Новгородской областной думы, которая состоится 25 февраля, будет посвящена национальному проекту «Демография». Отметим, что один из самых дискуссионных вопросов — принятый Новгородской областной думой закон о региональном капитале «Первый ребёнок». Выплаты в размере 100 тыс. рублей за рождение первенца полагаются только женщинам в возрасте до 29 лет включительно. Этот возрастной ценз вызвал неоднозначную реакцию в обществе, ряд депутатов выступают с инициативами его отменить. Подробности в материале: Новгородская облдума восприняла послание Путина как руководство к действию

14:56 20.02.2019 Национальные проекты и человек, как главное достояние страны, стали во главу угла послания Владимира Путина Федеральному собранию, что отчасти было ожидаемым, так как именно в данных проектах заключены основные цели и задачи программы президента на ближайшие годы, заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Кокорева. Об этом: Путин определил главное достояние России

14:59 20.02.2019 Депутат Госдумы от Бурятии Николай Будуев («Единая Россия») назвал хорошим знаком отдельное упоминание президентом вопросов развития Дальнего востока. «Это говорит о том, что в регионе качественно изменится жизнь, придут деньги», — отметил он. В целом послание, по его мнению, было пронизано будущим. «Все мероприятия, которые были намечены — от заботы о детях и снижения ставок по ипотеке и заканчивая развитием экономики и перевооружением — все эти мероприятия нацелены на то, чтобы в ближайшее время страна стала другой. Более сильной, современной», — отметил политик. Читайте подробнее: «В Бурятию придут деньги»: президент дал знак

15:00 20.02.2019 В Госдуме намерены приложить все усилия для развития связей с ответственными политическими силами других государств и международными организациями, разделяющими взгляды РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 февраля, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»), комментируя послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Подробности в материале: В Госдуме готовы укреплять диалог с ответственными силами в мире

15:03 20.02.2019 В «Единой России» обещают обеспечить успешное выполнение поставленной президентом РФ Владимиром Путиным задачи по устранению очереди в ясли. Как заявила ИА REGNUM член президиума генсовета «Единой России», координатор партийного проекта «Новая школа», член комитета Государственной думы по образованию и науке Алена Аршинова, комментируя заявление главы государства Владимира Путина о необходимости решить проблему с очередью в ясли до 2021 года, задачи, поставленные президентом, являются приоритетными для партпроекта «Единой России» «Новая школа». «Озвученные сегодня президентом России задачи, безусловно, являются приоритетными в нашей работе в рамках проекта «Единой России» «Новая школа» и в законодательной работе Государственной думы. Партпроект «Новая школа» взял на контроль выполнение масштабной и важной для будущего нашей страны задачи — устранения очереди в ясли», — заявила Аршинова. Об этом: Устранение очередей в ясли — под контролем «Единой России»

15:06 20.02.2019 Глава комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов («Единая Россия») отметил четкость оформления в послании, что окружающая среда, экология — важнейший элемент качества жизни. «Президент потребовал «чистых» решений по транспорту и предприятиям: внедрение наилучших доступных технологий, природоохранных стандартов, снижение уровня выбросов в городах, где экологическая ситуация близка к катастрофической. Создание заповедников. Защищённый бренд «Зелёная продукция». Самое «зеленое», «экологичное» послание. Четко оформлено, что окружающая среда, экология — важнейший элемент качества жизни», — отметил Бурматов. Об этом: Бурматов: Самое «зеленое», «экологичное» послание президента РФ

15:06 20.02.2019 Председатель комитета по здравоохранению заксобрания Оренбургской области Татьяна Шукурова, делясь впечатлениями от послания президента Федеральному собранию, подчеркнула, что услышала те темы, о которых активно говорилось в медицинском сообществе. «Мы услышали то, о чем мы разговаривали и какие предложения мы вносили! Например, снять возрастные ограничения с программы «Земский доктор и земский фельдшер», потому что наши опытные и грамотные врачи должны иметь возможность выезжать в сельские территории, применяя там весь накопленный потенциал, а не только молодёжь», — сказала парламентарий. Особый акцент она сделала на заявлении главы государства о новом проекте «Земский учитель», отметив, что в Оренбуржье работники образования эту тему активно обсуждают после старта проектов «Земский доктор» и «Земский фельдшер». «Не могу не сказать, очень порадовало, мы давно обсуждали этот вопрос — будет запущена с подачи президента программа «Земский учитель». Очень часто работники образования спрашивают — почему бы не распространить эту замечательную инициативу на образование? Вот сегодня услышали в отношении коллег из образования, что такой проект будет. Мы возвращаемся к земству, и наши молодые и не очень молодые, но люди, которые готовы работать в сельских территориях будут получать единовременные компенсационные выплаты, что очень хорошо и позволит привлечь и закрепить кадры и здравоохранения и образования там, где особо нужна помощь нашим россиянам и оренбуржцам», — резюмировала оренбургский депутат. Читайте также: «Порадовало, что с подачи Путина запустят проект «Земский учитель»: эксперт

15:07 20.02.2019 Депутаты Госдумы РФ готовятся подготовить законодательную базу для реализации задач, которые озвучил в рамках своего послания Федеральному посланию РФ президент России Владимир Путин. Об этом 20 февраля рассказал руководитель фракции «Единая Россия», вице-спикер Госдумы Сергей Неверов. «Через пару часов состоится заседание совета Государственной думы РФ, на котором мы детально обсудим ту так называемую дорожную карту, по которой Госдума РФ будет заниматься вопросами законодательного обеспечения реализации послания президента, — заявил он в эфире программы «Время покажет» на Первом канале. — Мы услышали не только прямые и конкретные постановочные задачи (в области демографии, в области здравоохранения, в области образования, в области поддержки по ипотечникам и борьбы с бедностью), но и те вопросы, которые необходимо будет решать вместе с правительством в реализации других поставленных задач». Читайте подробнее: Госдума РФ готовится к реализации задач, поставленных президентом РФ

15:10 20.02.2019 Президент России Владимир Путин абсолютно правильно сконцентрировался на проблемах демографии и «народосбережении» в послании Федеральному собранию. Об этом заявил депутат Екатеринбургской городской думы Дмитрий Сергин корреспонденту ИА REGNUM. «Мы сегодня пришли к периоду, когда в фертильный возраст вступают молодые люди, родившиеся в 90-е годы. Как помню, для Екатеринбурга именно переход к 90-м стал «переломным» в демографическом плане: за 1990-й год в городе родилось почти в два раза меньше, чем в 1989 году. И теперь эти люди выходят в детородный период. Понятно, что без дополнительных усилий государства заставить молодых людей рожать не одного, а двух-трех детей будет тяжело, нужны инструменты. Акцент на народосбережении сейчас нужен стране», — считает Сергин. Читайте также: Путин сделал верный акцент на народосбережении — екатеринбургский депутат

15:12 20.02.2019 «Власть, возможно, осознала необходимость серьёзных мер в сфере социальной политики, которые могли бы вернуть ей прежнее доверие общества, — так отреагировал на послание президента России политолог Николай Евдокимов. Кроме того, нужно понимать, что закручивание гаек до предела опасно. Поэтому то, что после повышения НДС и возраста выхода на пенсию государство в лице президента предлагает комплекс социальных мероприятий вполне нормально и логично». Читайте подробнее: «Власть, возможно, осознала…» — о послании Путина

15:13 20.02.2019 Послание президента России Владимира Путина — это сигнал власти о том, что страна под контролем главы государства. Он явно думает о народе, или как минимум говорит о том, что для простых граждан очень важно, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра» Роман Блинов. Читайте также: Послание президента РФ — сигнал власти: страна под контролем

15:13 20.02.2019 Эксперты партийного проекта «Единой России» «Локомотивы роста» проработают вопрос модернизации действующего законодательства и снятия административных барьеров профессиям будущего. Об этом ИА REGNUM заявил координатор партпроекта, заместитель председателя комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Госдумы Денис Кравченко по итогам послания президента Федеральному собранию, которое прозвучало 20 февраля. «Работа над законодательным обеспечением своевременного выхода на рынки инновационных продуктов и услуг уже ведётся в рамках Национальной технологической инициативы (НТИ), дорожные карты разработаны и реализуются, что отвечает обозначенным президентом в послании приоритетам. Наши эксперты, безусловно, подключатся к этой работе, проанализируют действующее законодательство и выйдут с предложениями по его модернизации и снятию барьеров для востребованных высокотехнологичных профессий», — сказал Кравченко. Об этом: В «Единой России» обещают решить вопрос с барьерами для профессий будущего

15:14 20.02.2019 Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин с учетом тезисов послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию поручил региональному минздраву в ближайшее время подготовить «дорожную карту» по переводу всех детских поликлиник региона на новую модель работы в формате «бережливых» к 2021 году. «В настоящее время проект реализуется в 53 медицинских организациях региона. Из них 39 детских медицинских организаций и 14 взрослых медицинских организаций. Всего же в 2019 году планируется привлечь к участию в проекте 105 медучреждений», — уточнил губернатор. Читайте также: Нижегородские детские поликлиники перейдут на «бережливую» модель работы

15:14 20.02.2019 Губернатор Тульской области Алексей Дюмин прокомментировал послание президента Федеральному собранию РФ. «Хочу отметить, что выбранные Тульской областью ориентиры развития созвучны посланию президента в самых разных отраслях, будь то промышленность, бизнес-среда, здравоохранение, образование, культура или туризм. И, конечно, ключевая цель — достижение нового качества жизни для граждан, которое невозможно без опережающего развития», — заявил глава региона. Читайте подробнее: Тульский губернатор прокомментировал послание президента РФ

15:15 20.02.2019 Председатель комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Иосиф Дискин считает послание президента Владимира Путина Федеральному собранию в очень значительной степени новаторским. «Всё послание было пронизано подходом, связанным со взглядом самих людей. И в этом смысле это не технократический, а очень человеческий взгляд на ситуацию», — отметин он. Подробности в материале: Очень новаторское послание: эксперт о речи Путина

15:16 20.02.2019 Внешнеполитическая часть послания президента РФ абсолютно четко расставляет все приоритеты РФ на мировой арене. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 февраля, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР). «Очень хочется надеяться, что его услышат и адекватно воспримут наши, как я их называю, «стратегические друзья». Россия никогда не нарушала свои международные или двусторонние обязательства и всегда была честна со своими зарубежными партнерами. В отличие от США, на что и указал сегодня Владимир Путин», — заявил Слуцкий. Читайте также: Слуцкий: Путин расставил приоритеты во внешней политике

15:22 20.02.2019 Один из ключевых тезисов президента Владимира Путина Федеральному собранию: люди должны почувствовать реальное улучшение своей жизни и не когда-нибудь в будущем, а уже в ближайшее время, в этом году. Именно в этом заключается ключевая цель реализации национальных проектов и главный смысл работы власти всех уровней. Такое мнение выразил глава Крыма Сергей Аксёнов. «Для Крыма, как и для других регионов России, огромное значение имеют новые инициативы президента по поддержке семей с детьми, пенсионеров, работников бюджетной сферы, по преодолению бедности. Уверен, что крымские предприниматели обеими руками поддержали призыв главы государства полностью пересмотреть правовую базу контрольной деятельности», — написал Аксёнов. Читайте подробнее: В Крыму обеими руками поддерживают инициативы президента — глава региона

15:25 20.02.2019 «Нет ни одной темы, которой бы не коснулся глава государства. Как невозможно выделить какую-то наиболее важную. Много внимания было уделено улучшению демографической ситуации, поддержке семей с детьми», — заявил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов. По его словам, «на уровне субъекта есть четкое понимание, сколько и где будет построено социальных и инфраструктурных объектов, какие меры господдержки будут оказываться семьям с детьми». Читайте также: Рашид Темрезов: Нет ни одной темы, которой бы не коснулся президент

15:26 20.02.2019 Руководитель фракции политической партии КПРФ в Госдуме РФ Геннадий Зюганов заявил о своих сомнениях относительно готовности партии «Единая Россия» добиваться достижения целей, поставленных президентом в РФ в его послании Федеральному собранию РФ. «Я уверен, что «Единая Россия» пока не готова к этому посланию, — объяснил Зюганов в эфире программы «Время покажет» на Первом канале. — Почему? Мы внесли закон о стакане молока для детей. Это здоровье, это нормальный учебный процесс. Всего 15 млрд надо. Не дали. Внесли закон о детях войны. Не проголосовали. Нужна концентрация ресурсов. У банков под государственным контролем 50 трлн лежит — не хотят давать даже на инвестиции. Нужно немедленно сделать следующий шаг — заставить свои кадры в правительстве укрепить соответствующее направление, аккумулировать средства, и в бюджете на ближайшую трёхлетку это должно получить поддержку. Тогда будет результат». Читайте также: «Единая Россия» не готова к новому посланию президента РФ — Зюганов

15:26 20.02.2019 Вопреки ожиданиям многих экспертов, тематика оказалась практически полностью внутренней. Фактически это была презентация большого, комплексного пакета социальных инициатив и мер социальной поддержки. Об этом заявила корреспонденту ИА REGNUM вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова. По мнению эксперта, тезисы послания полностью совпадают с желаниями граждан России, особенно в социально уязвимых группах. «Президент сегодня дал понять, что мелочей не существует. Везде, где можно было найти возможность, исходя из имеющихся ресурсов — было что-то предложено. От ипотечных каникул до снижения налогов для семей с детьми. Крайне важно, что президент несколько раз сказал о недопустимости высокомерия и равнодушия со стороны чиновников. Это сигнал всему управленческому корпусу: если не готов относиться к людям по-человечески, на госслужбу идти не надо». Читайте также: Послание президента полностью совпадает с запросом граждан — эксперт

15:27 20.02.2019 В своем послании Федеральному собранию президент Владимир Путин последовательно продолжил свою линию, направленную на сбережение нации, начатую майскими указами и развитую нацпроектами. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал политолог, ректор Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина Станислав Еремеев. «Вопросы, связанные с семьей, были сегодня в центре внимания президента и поручений, которые он давал соответствующим ведомствам и регионам», — отметил эксперт. Также он особо выделил вопросы борьбы с бедностью и создания перспектив для молодежи, прозвучавшие в послании президента. Читайте также: Президент Путин последователен в своей линии на сбережение нации

15:28 20.02.2019 Владимир Путин предложил конкретные шаги в реализации национальных проектов и поставил конкретные цели, которые должны быть достигнуты в ближайшее время, отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM председатель комиссии Общественной палаты по социальной политике Наталья Починок, комментируя выступление президента перед Федеральным собранием. «Настоящим прорывом мне кажется предложение в части пенсий. Гражданам обещали, что пенсии вырастут на тысячу рублей, но из-за бухгалтерского подхода в ряде случаев этого не произошло. Пенсии будут пересчитаны. Важно, что главным мерилом для оценки эффективности реформ будут сами граждане. Так это и должно быть. Чиновникам зачастую представляется значимым что-то, что им не является, и оценивать должны те, на кого направлены меры поддержки», — отметила она. Читайте подробнее: Президент конкретизировал цели по национальным проектам — эксперт

15:30 20.02.2019 Прозвучавшее в послании Федеральному собранию поручение президента России Владимира Путина о расширении применения электронных виз является продолжением стратегии по увеличению несырьевого экспорта на 100 млрд долларов в год, заявил глава комитета Госдумы по спорту и туризму Михаил Дегтярёв (ЛДПР). «Упрощение процедуры въезда в Россию привлечет иностранных туристов, которые оставят в наших отелях, ресторанах, музеях, сфере транспорта свои доллары, юани, евро, динары и другие валюты. Только в Москве оборот туристского потребления в сфере гостеприимства составил 817 млрд рублей», — отметил парламентарий. Читайте подробнее: Дегтярёв: Электронные визы привлекут в Россию доллары, юани, евро

15:32 20.02.2019 «В сфере демографии комплекс новаций как никогда большой», — так прокомментировал губернатор Ростовской области Василий Голубев послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. «Президент выступил с рядом важных инициатив по развитию государства и повышению уровня жизни граждан России. Особо выделил бы задачи в сфере демографии, где комплекс новаций как никогда большой. Отдельное внимание уделено развитию экономики, повышению производительности труда, развитию предпринимательства. Всё это является залогом эффективной реализации социальных программ», — отметил Голубев. Читайте также: Ростовский губернатор выделил социальные инициативы — о послании Путина

15:34 20.02.2019 Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию касалось в большей степени внутренней ситуации в стране. Президент, несмотря на мнения многих скептиков, во время своего выступления показал, что знаком с проблемами россиян, подчеркнул депутат Госдумы от Нижегородской области Александр Курдюмов (ЛДПР). Он заметил, что были затронуты все аспекты внутренней жизни страны. «Обращение к Федеральному собранию можно рассматривать как прямое руководство к действию для правительства РФ», — считает депутат. Читайте также: Депутат Госдумы: «Президент показал, что знаком с проблемами россиян»

15:35 20.02.2019 Ипотечные каникулы, о которых в своем послании говорил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию 20 февраля, должны коснуться и обманутых дольщиков. Об этом заявил руководитель рабочей группы президиума генерального совета «Единой России» по защите прав дольщиков, депутат Государственной думы Александр Якубовский. «Идея о введении ипотечных каникул ранее обсуждалась на площадке нашей рабочей группы с привлечением заинтересованных в этом дольщиков. В результате нам стало ясно, что вопрос о введении ипотечных каникул следует рассматривать комплексно. С одной стороны, как сегодня сказал президент, они должны коснуться тех, кто остался без дохода, а с другой — и тех, кого обманул застройщик», — заявил Якубовский. Читайте также: Ипотечные каникулы должны быть доступны обманутым дольщикам — депутат

15:36 20.02.2019 Руководитель экспертного совета АНО «Экспертный институт социальных исследований» Глеб Кузнецов уверен, что послание российского президента Владимира Путина Федеральному собранию понравилось всем, кто его слушал или смотрел по телевизору. «В послании президента Федеральному собранию я обратил внимание на его мирный, конструктивный тон, решение социальных проблем. Причём не в смысле задач — что нам необходимо — а описание и конкретные действия, постановка конкретных планов. Причём планов с фиксацией на результате уже этого, 2019 года», — заявил эксперт. Подробности в материале: Очень деловое и конструктивное: эксперт о послании президента РФ

15:37 20.02.2019 Основные направления послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию направлены на стимулирование внутреннего социально-экономического развития страны, а в некоторых вопросах глава государства прислушался к общественности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 февраля заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР). Сам депутат в ходе послания президента особо отметил наметившиеся коррективы в социальной политике, которые ранее уже обсуждались в Госдуме, но были отклонены большинством. Так, по его словам, недавно депутатами был отклонен законопроект фракции ЛДПР, связанный с увеличением пособий для неработающих родителей, которые заботятся о своих детях-инвалидах. Читайте подробнее: Нилов: Решения президента в соцполитике абсолютно справедливы

15:39 20.02.2019 Глава Крыма Сергей Аксёнов заверил, что его подчинённые в ближайшее время разработают план реализации положений послания президента Путина Федеральному собранию, определив их сроки исполнителей. Читайте подробнее: В Крыму обещают представить план-график по выполнению послания Путина

15:41 20.02.2019 Профессор Оренбургского института МГЮА, доктор политических наук, руководитель социологического центра «Общественное мнение» Галина Шешукова отметила, что тема бедности в России стала центральной в послании президента Федеральному собранию. И это было ожидаемым, поскольку сейчас для страны проблема бедности является одной из самых острых социальных проблем. «И самое главное, что в группу наиболее бедных попали, прежде всего, семьи с детьми и, если появляется второй и третий ребёнок, то семья беднеет соответственно. Президент начал свою речь с поддержки семей с детьми, а затем речь пошла о том, что нужно сделать, чтобы сократить бедность», — сказала политолог. Читайте также: «Президент признал, что бедность выросла — это важно»: политолог о послании

15:45 20.02.2019 Важно, чтобы озвученное президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию не осталось декларацией, а было реализовано. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM выразил глава Ассоциации защиты бизнеса, бизнес-омбудсмен при Борисе Титове по защите прав предпринимателей, находящихся под стражей, Александр Хуруджи. «Те тезисы, которые прозвучали сегодня в послании Путина, в нашей омбудсменской части обнадеживают. Поручение Генпрокуратуре и Верховному суду проанализировать уголовные дела, возбужденные в отношении предпринимателей и предоставить предложения по защите прав бизнесменов. Декларирование того, что бизнесмены не должны существовать в условиях постоянного риска уголовного или административного преследования», — прокомментировал собеседник агентства. Сейчас важно, чтобы озвученное не осталось декларацией, а было реализовано. Мы готовы подключаться и сделать все, от нас зависящее, чтобы как можно скорее разрешить ситуацию с уголовным преследованием бизнеса. Это вопрос доверия бизнеса государству». Читайте подробнее: «Важно, чтобы озвученное не осталось декларацией» — о послании Путина

15:45 20.02.2019 Исследовательский ядерный реактор «ПИК» в Гатчине (Ленинградская область), «позволит существенно улучшить позиции области в сфере фундаментальных исследований» и станет основой Международного центра нейтронных исследований. Об этом заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Напомним, в своем послании Федеральному собранию 20 февраля президент Владимир Путин отметил, что в ближайшие 20 лет реактор «ПИК» будет одним из самых мощных источников нейтронов в мире. Об этом: Дрозденко рассказал о ядерном реакторе в Ленобласти, отмеченном президентом

15:45 20.02.2019 Внедрение технологий искусственного интеллекта было приравнено президентом РФ по значению к Советскому атомному проекту. На это обратил внимание глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин («Справедливая Россия»), комментируя послание президента РФ Федеральному собранию. «Совместно с большими данными и генными технологиями это определено как приоритетное направление для развития отечественной науки. Это означает, что в ближайшем будущем будет необходимо направлять средства не только в научную инфраструктуру, но и в последовательную модернизацию сетей связи и хранения информации», — отметил Левин. Читайте подробнее: Левин: Предстоит модернизация сетей связи и хранения информации

15:50 20.02.2019 Одной из болезненных для страны тем является проблема бедности, президент РФ Владимир Путин видит ее решение в индивидуальных программах, заявил глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов (КПРФ). «Президент России видит решение проблемы в индивидуальных программах поддержки нуждающихся — социальных контрактах, при помощи которых государство помогает гражданам выйти из сложной жизненной ситуации, в частности, оказывая помощь в трудоустройстве, повышении квалификации, предоставлении финансовых средств», — сказал Гаврилов. Читайте также: Гаврилов: В помощи бедным Россия переходит на соцконтракты

15:51 20.02.2019 «Единая Россия» обеспечит всероссийский контроль выполнения предложений президента, озвученных в рамках послания Федеральному собранию 20 февраля, в сфере образования — в рамках партпроекта «Новая школа». Об этом заявила член президиума генсовета партии «Единая Россия», координатор партийного проекта «Новая школа», член комитета Государственной думы по образованию и науке Алена Аршинова. «В послании было уделено достаточное внимание задачам развития образования. Первоочередными задачами в этой сфере президент назвал развитие образовательной инфраструктуры, продолжение строительства современных детских садов и школ, широкое распространение в образовательном процессе новых технологий. В рамках партпроекта «Новая школа» мы обеспечим всероссийский контроль выполнения этих важнейших для развития сферы образования задач. Они, безусловно, станут приоритетными в работе проекта «Единой России» «Новая школа», — подчеркнула она. По теме: «ЕР» обещает «всероссийский контроль» исполнения предложений Путина

16:00 20.02.2019 Послание президента России Федеральному собранию — это послание прямого действия, в нем ярко выражена социальная направленность. Так прокомментировал ИА REGNUM послание президента РФ, прозвучавшее 20 февраля, секретарь Генерального совета «Единой России», заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Андрей Турчак. «Сегодняшнее послание президента России Федеральному собранию — это послание прямого действия. Это прямые поручения, а не обращения к правительству и губернаторам с просьбой рассмотреть или подготовить предложения. В послании ярко выражена социальная направленность, где четко прослеживаются три темы — справедливость, сбережение народа и поддержка семей», — заявил Турчак. Читайте также: Послание прямого действия — Турчак об обращении президента

16:03 20.02.2019 Врио главы Липецкой области Игорь Артамонов считает, что основной темой послания Владимира Путина стала забота о человеке. По словам Артамонова, в послании прозвучали многие актуальные для региона направления работы: помощь многодетным семьям, дальнейшее развитие сельских территорий, цифровизация, решение проблем экологии, формирование цивилизованной и безопасной системы переработки отходов. «Глава государства поставил задачу, чтобы люди уже в этом году почувствовали перемены к лучшему. Масштабные инвестиции в здравоохранение, образование, жилищное строительство позволят значительно повысить уровень и качество жизни в регионах», — заявил врио главы Липецкой области. Об этом: Врио Липецкого губернатора прокомментировал послание президента

16:06 20.02.2019 В основе президентских инициатив — создание повсеместных условий для обеспечения благополучия российских семей, прокомментировал послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. «На региональном уровне будем прилагать все усилия для эффективной реализации указанного пакета социальных мер по поддержке семьи. Это, безусловно, позволит нам более успешно справляться с решением демографических проблем, активнее работать над вопросами роста рождаемости, увеличения продолжительности жизни, снижения смертности на территории Пензенской области», — считает губернатор. Читайте также: Пензенский губернатор: инициативы президента обеспечат благополучие семей

16:06 20.02.2019 Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил комплекс конкретных мер, которые приведут к развитию страны по разным направлениям, заявил корреспонденту глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»). «Сегодняшнее послание президента — прежде всего, это системный взгляд на решение всех проблем, предложение по решению практически всех ключевых задач, которые необходимо реализовать именно системно»,— отметил Аксаков. Подробности в материале: В Госдуме назвали «системным» послание президента 2019 года

16:08 20.02.2019 В послании президента четко обозначены проблемы здравоохранения, и если решить поставленные задачи, это обеспечит удовлетворенность населения России уровнем здравоохранения. Об этом заявил сопредседатель Центрального штаба ОНФ, президент некоммерческого партнерства «Национальная медицинская палата» Леонид Рошаль. «Послание президента как всегда было ясным и четким. Четко обозначены проблемы, не только социальные, но и общегосударственные, и четко обозначены пути их решения», — отметил Рошаль. Подробности в материале: Рошаль: в послании четко обозначены проблемы здравоохранения

16:10 20.02.2019 В послании президента Российской Федерации заявлены амбициозные цели, отметила в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM заместитель председателя комитета экономической политике, промышленности и предпринимательству заксобрания Оренбургской области Оксана Набатчикова (ЛДПР). «Для того, чтобы обеспечить комплекс поставленных задач необходима колоссальная системная работа на всех уровнях власти и здесь как раз кроются серьезные риски», — считает депутат. По словам Набатчиковой, серьёзным камнем преткновения для регионов и особенно муниципальных образований может стать недостаточная квалификация кадров, отсутствие материальной базы и денег. «Ответственные за реализацию национальных проектов иногда просто не понимают, каким образом им достичь поставленных задач, иногда даже не пытаются, решая задачи в собственных интересах, а иногда опасаются креативить, ожидая понятных инструкций с Москвы. В результате это влечёт к низкоэффективному освоению средств, всевозможным злоупотреблениям и отставанию регионов. Необходимо повышать квалификацию государственного аппарата, его ответственность, а также максимально оперативно тиражировать лучшие практики регионов», — сказала она. Об этом: «В решении задач, поставленных Путиным, кроются серьёзные риски»: мнение

16:14 20.02.2019 Президент РФ в послании Федеральному собранию обозначил четкие задачи внутренней политики, которые необходимо начать решать уже сейчас. Об этом 20 февраля заявил корреспонденту ИА REGNUM Михаил Садовников, экс-депутат тверского заксобрания, общественный активист, председатель попечительского совета Тверской региональной организации «Возрождение Верхневолжья». Эксперт признался, что его ожидания от послания президента полностью оправданы. «Главный момент, который я ждал: президент обратил внимание на внутреннюю политику и дал ряд поручений, касающихся социальных вопросов внутри государства. И он не просто сказал общие фразы, а именно дал понять всем чиновникам, что всё должно работать на человека. Причем не как-то аморфно, а результат уже должен быть сегодня и сейчас ощутим. Приятнее всего, что чиновники на местах должны четко понимать: кто не собирается работать в три смены, засучив рукава, — тому лучше сразу написать заявление и отойти в сторону», — отметил общественный активист. Читайте также: Результат должен быть уже сегодня: эксперт о послании президента

16:18 20.02.2019 «Президент нынешним посланием серьёзно поднимет свой рейтинг. Обозначены основные болевые точки, которые волнуют граждан в здравоохранении, образовании, культуре, социальном и финансовом самочувствии. Озвучено решение об облегчении ипотечного бремени для многодетных семей. Обращение к нуждающимся слоям населения всегда вызывает положительную реакцию. И необходимо отметить деловой подход к решению проблем, а не проговаривание их», — комментирует послание президента политолог Андрей Колядин. Об этом: «Посыл к прекращению гнёта бизнеса — важный момент в послании» — политолог

16:18 20.02.2019 К решению части задач, поставленных президентом РФ в послании Федеральному собранию, в Новосибирске уже приступили, заявил мэр города Анатолий Локоть. «За пять лет в Новосибирске было построено 29 детских садов, сегодня мы активно строим школы и так же активно включились в решение проблемы нехватки ясельных групп. В этом году нам предстоит сдать семь дошкольных учреждений с ясельными группами, а на следующий год — уже 13. Мы выполняем поручение президента Российской Федерации, которое было сформулировано раньше, а в сегодняшнем послании была подтверждена актуальность этой задачи», — сказал Локоть. Что касается обеспечения медицинским обслуживанием россиян во всех населённых пунктах страны, то касается и Новосибирска, здесь «есть сложности», но новосибирский градоначальник не теряет оптимизма. «Много жалоб поступает от ветеранов, инвалидов. Мы приступили к работе: в городе зарезервировано семь площадок, и по схеме частно-государственного партнёрства уже началось строительство поликлиник. Здесь мы тоже находимся в тренде реализации прозвучавших поручений», — считает мэр Новосибирска. Тема справедливого расчёта налога на землю, о чём также говорил Владимир Путин, по словам Локтя, Новосибирска касается напрямую. «Земля — это главный ресурс муниципалитета, прозвучали предложения, касающиеся шести соток, распространения новых льгот на земельный налог. Это всё касается муниципалитетов, а значит, и нас — города Новосибирска. То есть мы должны подумать, за счёт чего и как реализовывать это предложение. Здесь потребуются определённые ресурсы, а это напрямую касается городского бюджета», — сказал он. А вот развитие строительного комплекса, поддержка ипотечного кредитования — предоставление льгот гражданам, оформляющим долгосрочную ипотеку, то «это пойдёт на пользу строительной отрасли города». Читайте подробнее: Анатолий Локоть: Новосибирск «в тренде поручений президента РФ»

16:20 20.02.2019 Очень важно, что Владимир Путин дал установку на ответственность руководителей всех уровней за реализацию нацпроектов. Об этом заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя, комментируя послание Федеральному собранию президента РФ, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Напомним, Владимир Путин сегодня, 20 февраля, выступил с обращением к ФС РФ — уже в 15-й раз. Основной темой послания в 2019 году стали задачи, поставленные в национальных проектах. «Владимир Путин дал чёткую установку на ответственность всех уровней власти за реализацию нацпроектов и достижение положительных изменений на территориях. Персональная ответственность руководителей — это очень важно», — отметил Игорь Руденя. Читайте подробнее: Установка на ответственность: Руденя о послании президента

16:28 20.02.2019 В сфере регулирования работы микрофинансовых организаций назрела необходимость кардинальных решений. Об этом, комментируя тезисы послания президента РФ Федеральному собранию, оглашенное 20 февраля, заявила ИА REGNUM координатор партийного проекта «Народный контроль», депутат Госдумы Анна Кувычко. «Назрела необходимость кардинальных решений, поскольку случаев начисления заоблачных штрафов за просрочку по оплате микрокредита или микрозайма, бесчинств коллекторов или деятельности финансовой пирамиды под видом МФО еще достаточно много. Поручение президента — это ответ на запрос по наведению порядка на рынке микрокредитования, сформулированный обществом. Со своей стороны, «Народный контроль» продолжит проведение мониторинга деятельности микрофинансовых организаций по всей стране. Мы также готовы включиться в работу по актуализации законодательства в свете поставленной главой государства задачи», — сказала она. Читайте подробнее: Необходимы кардинальные решения на рынке микрозаймов — депутат Госдумы

16:32 20.02.2019 Безусловно, вызвало огромный интерес заявление президента РФ о необходимости пересмотра в течение двух лет всей нормативной базы, которая действует на сегодняшний момент в министерствах и ведомствах. Это очень серьёзная задача, это очень амбициозный и смелый план, но хочется надеяться, совместными усилиями и с помощью законодательной и исполнительной власти его удастся реализовать, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Государственного музея-заповедника М.А. Шолохова Александр Шолохов. Читайте также: Пересмотр всей нормативной базы РФ — «очень амбициозный» и смелый план

16:32 20.02.2019 Послание президента адресовано среднестатистическому гражданину России и содержит в себе адресные предложения для всех групп нуждающихся в социальной поддержке, отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM директор АНО НИЦ «Особое мнение», член Общественной палаты Екатерина Курбангалеева. «Президент говорил о выстраивании гибкой комплексной системы социальной поддержки, прежде всего ориентированной на малообеспеченных граждан. Очень важно, что в отношении каждой из групп граждан выявлены конкретные болевые точки и сделаны адресные предложения. В послании были не только большие цифры и большие планы, но и конкретные шаги по реализации этих больших планов», — отметила Екатерина Курбангалеева. Читайте подробнее: Социальное послание среднестатистическому гражданину: эксперт о речи Путина

16:34 20.02.2019 Оглашение послания президентом РФ Владимиром Путиным Федеральному собранию губернатор Ульяновской области Сергей Морозов назвал важным событием в политической жизни страны. Логично, что глава государства уделил особое внимание реализации национальных проектов, ведь они направлены на повышение качества жизни людей. «Именно люди — наш главный ресурс, поэтому президент высказал массу интересных предложений, реализация которых позволит улучшить демографическую ситуацию. Безусловно, мы сформируем свои предложения, направленные на поддержку семей, ведь в Ульяновской области уже есть наработки, которые могут быть полезны другим регионам. Федеральные эксперты хорошо отзываются о нашем опыте. Это региональный материнский капитал, поддержка молодых мам в возрасте до 25 лет», — отметил губернатор и добавил, что все эти меры носят системный характер. Также Морозов заверил, что внимание будет уделяться и другим вопросам — улучшению экологии, развитию образования, культуры, повышению производительности труда, цифровизации. «Мы и дальше будем наращивать потенциал нашего региона вместе со всей страной», — уверен губернатор. Читайте также: Ульяновский губернатор о послании: Именно люди — наш главный ресурс

16:34 20.02.2019 Послание президента станет главным ориентиром в повседневной деятельности органов власти Кабардино-Балкарии. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы республики Казбек Коков, комментируя ежегодное послание президента РФ Федеральному собранию. Владимир Путин проанализировал широкий спектр актуальных вопросов и прежде всего, касающихся внутренней повестки. По словам Кокова, все они связаны в первую очередь с повышением благосостояния граждан и эффективностью работы органов исполнительной власти. Читайте также: Главным ориентиром будет послание президента для властей Кабардино-Балкарии

16:35 20.02.2019 У Екатеринбурга есть все возможности для развития бизнеса, а барьеры для предпринимателей, как того и требует президент России Владимир Путин, будут убраны. Об этом заявил глава Екатеринбургской городской думы (ЕГД) Игорь Володин корреспонденту ИА REGNUM. По словам Володина, представители бизнеса действительно сталкиваются с определенными барьерами в ходе своей деятельности. Решением проблемы займётся экспертный совет предпринимателей при гордуме. В городе также есть мощный научно-технический потенциал — тем не менее есть проблема с кадрами: «По ряду специалистов в Екатеринбурге действительно существует дефицитная кадровая ситуация, которую совместными усилиями города и области нам предстоит решить, как можно скорее», — обеспокоен Володин. Об этом: Глава думы Екатеринбурга о послании Путина: уберём барьеры для бизнеса

16:37 20.02.2019 Президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию напомнил о необходимости материально поддерживать население, а в особенности — его незащищенные слои. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил политолог Юрий Светов. «Мы по Конституции — социальное государство, и должны выделять средства на поддержку населения в целом и незащищенных слоев, в частности. Об этом и идёт разговор: больше детей, меньше налогов. В этом и смысл послания, президент говорит о разного рода направлениях в этом ключе», — сказал Светов. Подробности в материале: Путин определил приоритет: Больше детей, меньше налогов

16:39 20.02.2019 Меры поддержки, которые президент РФ Владимир Путин озвучил в своем послании Федеральному собранию РФ — расширение круга получателей выплат на детей с 2020 года, снижение налоговой нагрузки на семьи, выделение льготы для семей на погашение ипотеки и снятие ограничений по ее срокам — будет способствовать росту благосостояния и укреплению института семьи. Такое мнение высказала координатор партийного проекта «Единой России» «Крепкая семья», первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева. «В своем ежегодном послании Федеральному собранию президент уделил особое внимание вопросам демографической политики и поддержки семей. С 2020 предложено расширить круг получателей выплат на первого и второго ребенка в возрасте до полутора лет, включив в него семьи с доходом до двух прожиточных минимумов на человека. Сейчас такие выплаты получают семьи с доходом менее полутора прожиточных минимумов на человека. Данное изменение позволит значительно расширить количество получателей этой меры поддержки и снизить бедность», — отметила парламентарий. Подробности в материале: Благосостояние российских семей должно вырасти — мнение

16:51 20.02.2019 Один из самых значимых фактов, упомянутых Владимиром Путиным в «военной» части послания Федеральному собранию — заявление о гиперзвуковых ракетах морского базирования «Циркон», создание и производство которых значительно изменит баланс сил на море, отметил военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян. «Остаётся только догадываться, достижимы ли в реальности такие показатели и удастся ли создать подобное изделие в разумные сроки, учитывая все сложности. Но создание и производство заметного количества таких ракет значительно изменит баланс сил на море, так как подлетное время такой ракеты очень мало, а сбить её практически невозможно», — отметил обозреватель ИА REGNUM. Подробности в материале: «Циркон» изменит баланс сил на море: о «военной» части послания Путина

16:55 20.02.2019 Тема подготовки кадров проходила красной нитью через все послание президента — без решения этой задачи невозможно решение других общегосударственных задач. Об этом заявил ИА REGNUM генеральный директор автономной некоммерческой организации (АНО) «Россия — страна возможностей», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров, комментируя тезисы послания президента Владимира Путина Федеральному собранию, прозвучавшего 20 февраля. Комиссаров обратил внимание — вопрос подготовки кадров «был поставлен встык с решением таких приоритетных для страны задач, как обеспечение доступности медицинской помощи, модернизация системы образования, научно-техническое развитие страны». Об этом: Эксперт: Решить задачи послания без квалифицированных специалистов — трудно

16:58 20.02.2019 Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов акцентировал внимание в послании президента на мерах поддержки многодетным семьям. Очень важно то, что большой акцент глава государства в послании сделал на проблемах семьи, простого человека. И скоро мы озвучим несколько интересных идей для многодетных семей», — отметил губернатор Ямала. Одним из скорых нововведений будет помощь многодетным ямальцам с проездом к местам отдыха. «Сейчас приходится слышать, что выезд большой семьи на курорт с Ямала — это очень тяжёлая финансовая задача. Мы разрабатываем новые механизмы, которые могут снизить стоимость выезда людей на места летнего отпуска», — анонсировал глава ЯНАО. Читайте подробнее: Губернатор Ямала: «Мы воплощаем идеи финансовой защиты многодетных семей»

16:59 20.02.2019 В целом послание президента РФ — это ответ на запрос общества о социальной справедливости, это ответ конкретный, чёткий, реализуемый, направленный не на философскую бесконечность, а на реалии жизни российских граждан. Люди должны понимать, что решения приняты, и они будут выполнены в установленный срок, заявил корреспонденту ИА REGNUM член Совета Федерации РФ, заместитель генерального секретаря партии «Единая Россия» Андрей Климов. Читайте также: Послание президента — это не обещания, а конкретные распоряжения

17:02 20.02.2019 Поручение президента Владимира Путина о разработке уже в этом году программы развития сельских территорий, с фактическим запуском с 1 января 2020 года, можно только приветствовать и поддержать, заявил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Виктор Кидяев. «Такая программа логично ложится в общую схему пространственного развития России, которую мы выстраиваем на протяжении всего последнего года. Она установит конкретные обязанности и ответственность разных уровней и ветвей власти за каждый элемент, каждое мероприятие. В таком формате мы сможем добиваться решения обеих ключевых задач: устойчивого роста в сельскохозяйственной отрасли и повышения комфортности села, повышения качества жизни сельских жителей», — считает депутат.

17:08 20.02.2019 В Госдуме отметили, что послание президент РФ озвучил во Всемирный День социальной справедливости, передает корреспондент ИА REGNUM. «Я уверен, что столь ожидаемое выступление главы государства было приурочено к этой дате не случайно. Послание президента РФ Федеральному Собранию ещё раз подтвердило: Россия последовательно осуществляет социально ориентированную политику, и это наша стратегическая линия», — заявил депутат Госдумы Владимир Синяговский («Единая Россия»). На данном этапе, когда озвучены все основные задачи на ближайшую перспективу, необходимо выработать четкий план действий, отметил парламентарий.

17:12 20.02.2019 Общероссийский народный фронт готов выполнить поручение президента по контролю за «мусорной реформой», заявила ИА REGNUM сопредседатель Центрального штаба ОНФ, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева. «Послание Федеральному собранию — большое событие в жизни России, и для нас важно, что президент поставил перед Народным фронтом такую значимую для страны задачу. Это говорит о том, что Путин особое внимание уделяет участию народа в решении важных национальных задач. Не только контролю, но и соучастию, совместной работе», — подчеркнула Цунаева. Об этом: Особое внимание Путина — к «мусорной реформе»: ОНФ

17:18 20.02.2019 Президент России Владимир Путин явно пытается отделить себя от чиновничьего бюрократического аппарата, продемонстрировать свою нетождественность с ним, указать на факт сопротивления со стороны этого аппарата его политике. Такое мнение ИА REGNUM высказал философ и политолог Борис Межуев, комментируя итоги послание главы государства Федеральному собранию. «Вероятно, сегодняшнее послание — это шаг именно в направлении этого отделения. Но, конечно, задача не решается отдельными выступлениями, но требует системного характера. Будем надеяться, что президент это сознаёт», — отметил Борис Межуев. Подробности в материале: Путин понимает, что бюрократическая инерция становится опасной — эксперт

17:19 20.02.2019 Вопросы реализации послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию члены Совета законодателей обсудят на ближайшем заседании. Об этом журналистам заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам заседания Совета Думы, передает корреспондент ИА REGNUM 20 февраля. «Законы, которые нам необходимо будет принимать, как правило касаются совместного ведения. Это значит, нам будет необходимо работать с региональными заксобраниями, нашими коллегами из регионов. В этой связи мы договорились уделить внимание реализации послания в рамках Совета законодателей. Это будет повесткой ближайшего Совета законодателей», — отметил Володин. Читайте также: Совет законодателей обсудит реализацию послания президента РФ

17:20 20.02.2019 Приоритеты государства остались неизменными — благополучие человека, его безопасность и комфорт в самом широком понимании. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил губернатор Оренбургской области Юрий Берг после послания, с которым 20 февраля выступил президент Российской Федерации Владимир Путин. «Президент подчеркнул, что государственная политика в отношении россиян реализуется, прежде всего, на местах. И мы это будем неукоснительно выполнять. Поддержка семей, материнства и детства, повышение благосостояния оренбуржцев, развитие областного здравоохранения и образования, решение острейших экологических проблем, обеспечение экономической стабильности региона — генеральные цели нашей работы. Именно об этом говорил президент», — отметил глава Оренбуржья. Читайте подробнее: Оренбуржье готово к решению всех задач: губернатор о послании Путина

17:21 20.02.2019 Названные Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию сроки и количество планируемых к постройке военных кораблей очень оптимистичны и требуют резкого повышения эффективности кораблестроительной отрасли, отметил военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян. Читайте подробнее: Военные задачи послания требуют резкого повышения эффективности — эксперт

17:22 20.02.2019 «Президент расширил границы национальных проектов, наполнил их новым содержанием, озвучил то, чего ждут люди», — заявила губернатор Мурманской области Марина Ковтун. Подробности в материале: Президент сказал то, что ждут люди — мурманский губернатор

17:26 20.02.2019 «Единая Россия» оперативно внесет поправки в законодательство для обеспечения индексации пенсий сверх уровня прожиточного минимума и перерасчета выплат за первые месяцы текущего года. Об этом, комментируя послание президента РФ Федеральному собранию 20 февраля, сообщил член президиума генерального совета партии, председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. «Мы, безусловно, оперативно внесем поправки в законодательство. Средства на эти решения в пенсионной системе найдутся, так как у нас бюджет Пенсионного фонда достаточный для того, чтобы выполнить это указание», — сказал сенатор. Читайте подробнее: Рязанский: Средства для индексации пенсий у Пенсионного фонда есть

17:31 20.02.2019 Как отметил глава Адыгеи Мурат Кумпилов, для республики имеет стратегическое значение обозначенная президентом РФ задача по строительству новых дорог, особенно в связи с развитием транспортного сообщения через Крымский мост. Адыгея при этом является кратчайшим связующим звеном на юге страны к черноморскому побережью и административным центрам субъектов Юга России. И с открытием Крымского моста Адыгея уже почувствовала увеличение автомобильного потока по трассе М-4 «Дон». Поэтому развитие транспортной сети имеет большое значение для региона. «Обозначенные сегодня Владимиром Владимировичем Путиным задачи по развитию дорог для нас приоритетные и убеждают в необходимости активизировать работу по дорожному строительству. Мы крайне заинтересованы в участии региона в федеральных проектах по созданию новых транспортных подходов, в том числе через Адыгею к Крыму», — сказал Мурат Кумпилов. Подробности в материале: Глава Адыгеи: «Задачи президента для нас — приоритет»

17:32 20.02.2019 В военной доктрине РФ прописана возможность нанесения ответно-встречного удара (а не превентивного, как в американской), и естественно, он будет асимметричным, так как оружие наступательное и оборонительное, применять которое в таком случае намереваемся мы, сильно различается. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 февраля, об этом заявил глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев. Сенатор также прокомментировал слова президента о том, что в случае атаки с чьей бы то ни было страны, наше оружие настигнет не только территорию, с которой будет нанесён удар, но и центр принятия решения. Подробности в материале: В Совфеде рассказали про новейшее вооружение и цели нанесения ударов

17:42 20.02.2019 Главу Тюменской области Александра Моора порадовала высокая оценка президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию готовности научно-образовательного центра. Особо порадовала оценка главы государства высокой степени готовности и усилий наших трёх регионов Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов в создании научно-образовательного центра (НОЦ). Вскоре мы выйдем на финишную прямую и займемся подготовкой итоговых документов, которые направим на федеральный конкурс по созданию НОЦ. Наша задача — завершить эту работу к лету текущего года. Надеюсь, что наша совместная заявка будет оценена по достоинству», — отметил Александр Моор. Читайте также: Что порадовало главу Тюменской области в послании президента

17:44 20.02.2019 Глава Екатеринбурга Александр Высокинский отметил, что поручения президента носят долгосрочный характер, но уже сегодня администрация города работает на эти стратегические цели. «В самом начале своего обращения Владимир Путин сразу поставил одну из главных задач — уже в ближайшее время россияне должны увидеть реальные изменения к лучшему. Главное, чтобы люди почувствовали уважительное, по-настоящему бережное отношение к себе со стороны государства. Абсолютно согласен с этой точкой зрения», — заявил Александр Высокинский. Читайте также: Глава Екатеринбурга: установки президента станут приоритетными для мэрии

17:47 20.02.2019 Оказание медицинской помощи на первичном уровне, ориентированность медучреждений на пациента, особое внимание борьбе с онкологическим заболеваниями — в числе основных моментов послания Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом заявил 20 февраля руководитель направления партийного проекта «Здоровое будущее», член комитета Государственной думы по охране здоровья Николай Герасименко. «Пристальное внимание было уделено работе именно амбулаторного звена и новому направлению — «бережливые поликлиники». «Бережливые поликлиники» пока еще функционируют в экспериментальном порядке, но должны в 2021 году быть реализованы по всей стране. Их главная задача — бережливое отношение к пациенту: чтобы была организована доступность врача и быстрое оказание медпомощи», — сказал Герасименко. Читайте подробнее: «Бережливые поликлиники» должны стать нормой — депутат Госдумы

17:58 20.02.2019 «Для нас крайне важно то, что президент сказал о демографии, о поддержке молодых семей. По сути, все эти инициативы сыграют в огромный плюс таким небогатым регионам, как наш. Также ключевым моментом являются то, что, как сказал президент, будут и другие меры по улучшению демографии. Их разработкой займётся возглавляемая мною рабочая группа Госсовета «Социальная политика», — прокомментировал губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Подробности в материале: Новгородский губернатор рад, что Путин дважды упомянул Новгородскую область

17:58 20.02.2019 Российский журналист, декан Высшей школы телевидения МГУ им. М.В. Ломоносова Виталий Третьяков обратил внимание на интересный момент во время обсуждения президентом «мусорной проблемы». «Фактически глава государства заявил, что пока он лично не вмешался в ситуацию, чтобы прекратить коррупцию — ничего не делалось. Он не произносил этого слова, но это очевидно, когда местные правоохранители покрывают тех, кто на этом бизнесе наживается. То есть, в который раз получается, что пока Путин лично не вмешается в решение какой-либо важной проблемы, система работает на свой интерес, игнорируя, в том числе прямые распоряжения президента. Это, на мой взгляд, очевидный дефект системы», — уверен эксперт. Подробности в материале: Пока Путин лично не вмешается, система работает на свой интерес — мнение

17:59 20.02.2019 Финансово-экономический блок правительства РФ «всегда выполняет функцию плохого парня» из американского кино. Об этом 20 февраля заявил в эфире программы «Время покажет» на Первом канале зампред комитета ГД РФ по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн, комментируя послание президента РФ Федеральному собранию. «Всякий раз, когда депутаты или сенаторы предлагают ту или иную инициативу, социально-значимую, важную и нужную, но которая будет стоить бюджету хотя бы 10 млн рублей, всякий раз это наталкивается на жёсткое сопротивление Минфина РФ, — сказал Хинштейн. — К сожалению, для того чтобы запустить многие необходимые процессы в стране, нужна команда первого лица. Президент не в первый раз берёт на себя функцию человека, который меняет существующие порядки и корректирует те или иные вещи, которые выглядят несправедливыми. При том, что эти вещи должны были увидеть и отреагировать на них представители власти более низкого уровня, находящиеся в контакте с людьми». Подробности в материале: Минфин РФ блокирует все социально-значимые инициативы Госдумы РФ?

18:07 20.02.2019 Социальные контракты могут стать одним из важных рычагов для борьбы с бедностью в регионах, об этом, комментируя тезисы послания Федеральному собранию президента Владимира Путина, заявил председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. «Не только регионы могут вкладываться в эту проблематику, но и федеральный бюджет. Несмотря на то, что социальный контракт — это мера поддержки регионального характера, участие федерального бюджета покажет особое внимание развитию этого инструмента, с помощью которого мы будем преодолевать порог бедности», — подчеркнул Рязанский, отметив, что вопрос обсуждался ранее на встрече с председателем партии Дмитрием Медведевым. Об этом: Практика соцконтрактов — важный рычаг в борьбе с бедностью: сенатор

18:10 20.02.2019 В послании президента России Владимира Путина особое место заняли предложения по улучшению в стране делового климата. Названные главой государства меры имеют большое значение для развития инноваций, экономики и инвестиций, а бесконечные проверки бизнеса со стороны контрольно-надзорных органов негативно воздействуют на всю экономическую деятельность организаций, заявил журналистам первый вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Михаил Черепанов. Об этом: На Урале приветствуют предложения Путина по улучшению делового климата

18:15 20.02.2019 Власть делает абсолютную ставку на нацпроекты как ключевой инструмент придания ускорения не только экономике, но и развитию социальной сферы, науки, кардинальному изменению ситуации с инфраструктурой, сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM доктор политических наук Владимир Слатинов, комментируя ежегодное послание президента Владимира Путина Федеральному собранию. «Если коротко, нацпроекты — наше всё. Чиновникам, бюрократической системе, всему административному аппарату дана очень чёткая установка в ближайшее время на то, что они занимаются национальными проектами и это для них главное. Тем более, что национальные проекты фактически оцифрованы, переложены на язык конкретных цифр и конкретных мероприятий, и весь госаппарат заряжен сейчас на это», — считает политолог. Об этом: «Нацпроекты — наше всё»: эксперт о послании Путина Федеральному собранию

18:17 20.02.2019 Губернатор Псковской области Михаил Ведерников уже дал поручения по итогам послания президента России Владимира Путина и заявил, что все озвученные главой государства инициативы будут обязательно проработаны на региональном уровне. Подробности в материале: Псковский губернатор уже дал поручения по новым льготам

18:26 20.02.2019 С нынешним составом правительства поставленные президентом Путиным перед Федеральным собранием задачи невыполнимы. Стране нужна политическая реформа, сказал корреспонденту ИА REGNUM 20 февраля журналист, декан Высшей школы телевидения МГУ им. М.В. Ломоносова Виталий Третьяков. Читайте также: Без политреформы решение перечисленных Путиным задач невозможно — эксперт

18:31 20.02.2019 «В настоящее время в сельских и районных школах Псковской области открыто 264 вакансии. К тому же многие работающие педагоги находятся в предпенсионном либо пенсионном возрасте», — заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. В регионе горячо поддержали инициативу Владимира Путина по программе «Земский учитель» и снятие возрастных ограничений по программе «Земский доктор». Читайте подробнее: «Земский учитель» очень нужен Псковской области — 254 вакансии на селе

18:36 20.02.2019 Владимир Путин назвал Калужскую область в числе регионов, где местные власти эффективно борются с бедностью населения. Однако экс-депутат регионального законодательного собрания Сергей Кременёв считает, что меры поддержки в регионе не работают так, как должны. «Реально в Калужской области по так называемому «социальному контракту», принятому региональным парламентом еще шесть лет назад, малоимущие работающие граждане могут получить единоразово от 300 до 3000 рублей. Эта помощь, оказываемая единовременно не более одного раза в пять лет, не может превышать 65 тысяч рублей для ведения получателем личного подсобного хозяйства и ста тысяч рублей — на предпринимательскую деятельность. Много ли это или мало — 65 тысяч рублей на приобретение животных и кормов? Думаю, что сегодня ничтожно мало. Да ещё раз в пять лет. А про 100 тысяч рублей для предпринимательства и говорить не приходится», — считает Кременёв. Читайте также: Жители Калужской области мало слышали о благах «социального контракта»

18:38 20.02.2019 Председатель Екатеринбургской городской общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров Фёдор Ледерер отметил, что важным блоком в послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию стали предложения главы государства по вопросам сбережения здоровья народа. «Президент в своем послании обозначил очень важную вещь — для решения всех задач, которые стоят перед нашим государством, у нас есть финансовые ресурсы, в том числе и в регионах. Поэтому дальше все зависит от того, как мы будем работать и выполнять стоящие перед нами задачи», — заявил Фёдор Ледерер.

18:39 20.02.2019 Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию было «в наибольшей степени социально ориентированным». «В обращении президента приоритетными стали благополучие и благосостояние наших граждан. Особо отмечу поручения об укреплении семейных ценностей и роста уровня жизни наших граждан», — заявил глава Северной Осетии Вячеслав Битаров, комментируя послание президента. Читайте также: Глава РСО-Алании: главным в послании президента стало благополучие граждан

18:48 20.02.2019 Президент РФ в послании Федеральному собранию уделил особое внимание качеству жизни россиян и затронул множество актуальных для современной действительности тем. Об этом 20 февраля заявил корреспонденту ИА REGNUM доктор политических наук, директор Центра исследования политических трансформаций Тамбовского госуниверситета имени Г.Р. Державина Дмитрий Сельцер. Эксперт отметил, что обращение Владимира Путина к демографическим проблемам и расширение мер социальной поддержки, не стало для него неожиданностью. Однако политолог добавил: размеры предполагаемого финансирования приятно удивили. Читайте подробнее: Масштаб инвестиций в человека поражает: политолог о послании Путина

18:53 20.02.2019 В этом году в своём послании Федеральному собранию президент сделал акцент на исправление демографической ситуации, то есть — на будущем. В совокупности с пенсионной реформой, всё равно, крайне спорной, можно говорить об определённом социальном манёвре властей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил директор Таврического информационно-аналитического центра Александр Бедрицкий. «То есть смещаются акценты социальной политики. Это важно, безотносительно к оценкам «хорошо — плохо. Ещё один важный момент — первые итоги должны быть подведены через год. Ответственность лежит на правительстве. Один год — это не через 20 лет «будем жить при коммунизме», это не забудут и обязательно вспомнят через год, то есть Путин пошёл ва-банк, поэтому вполне возможны кадровые решения в отношении госаппарата», — уверен эксперт. Подробности в материале: Эксперт: Путин пошёл ва-банк — возможны кадровые решения

18:55 20.02.2019 Большинство итальянских СМИ процитировали лишь один отрывок послания президента России Федеральному собранию — об ответе России на вероятное новое размещение американских ракет в Европе. Немногие другие публикации касались заявлений о попытках США доминировать в мире, о санкциях ЕС и о количестве бедных в России. Читайте подробнее: Бедняки и ракеты: как итальянские СМИ рассказали о послании Путина

19:00 20.02.2019 В обществе существует серьезный запрос на справедливость — на этом Владимир Путин акцентировал особое внимание, отметил заместитель секретаря генерального совета «Единой России», ответственный секретарь партийной комиссии по этике Евгений Ревенко, комментируя послание главы государства Федеральному собранию РФ. Ревенко отметил, что президент обратил внимание всех представителей власти, государственных и муниципальных служащих на необходимость руководствоваться принципом справедливости к людям, сопереживания и призвал не допускать высокомерного отношения и неуважения к ним. Об этом: Запрос на справедливость: «ЕР» оценивает работу партийцев

19:08 20.02.2019 Продолжить развитие паллиативной помощи призвала член Центрального штаба ОНФ, учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер, комментируя слова президента РФ Владимира Путина о необходимости завершить работу над соответствующим законопроектом. По словам эксперта, в законопроект не вошли вопросы, выходящие за сферу ответственности исключительно Минздрава. Подробности в материале: Развитие паллиативной помощи должно быть продолжено — Федермессер

19:15 20.02.2019 Слова президента России Владимира Путина о складировании и переработке мусора в Подмосковье и других регионах говорят о том, что эту проблему местные власти решить не смогли, сообщил корреспонденту ИА REGNUM сопредседатель союза экологических общественных организаций Андрей Фролов. «То, что Путин об этом говорит, означает, что он не видит реальных изменений. Он ещё раз говорит: вы, ребята, хоть что-то сделайте, вы сидите, деньги получаете — 700 миллиардов вам выделили». Читайте подробнее: Путину приходится «подгонять» чиновников по проблеме свалок — эколог

19:20 20.02.2019 Послание президента Федеральному собранию носило социальный характер, учитывая падение рейтинга власти, этого стило ожидать, считает ненецкий депутат. Подробности в материале: Президенту придется менять команду для реализации всех идей — мнение

19:28 20.02.2019 Президент РФ Владимир Путин ответил тем, кто считает, что социальный характер государства препятствует экономическому росту, и поставил чёткую задачу: сбережение народа, об этом заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. «Мы понимаем, знаем и чувствуем, что находимся в одной парадигме с президентом», — подчеркнул Миронов. Об этом: Миронов: Мы чувствуем, что находимся в одной парадигме с президентом

19:29 20.02.2019 «Президент предложил упростить въезд туристов в Россию по электронным визам. Москва готова к росту турпотока. Чемпионат мира по футболу-2018 показал гостям со всего мира гостеприимность нашей страны и столицы. Московские фестивали, культурные события, красота и безопасность привлекают все больше гостей», — написал в соцсети мэр Москвы Сергей Собянин. Читайте также: Собянин: Москва готова к росту турпотока

19:29 20.02.2019 «Мне понравилось высказывание президента о том, что исполнительная власть должна работать более энергично. Подозреваю, что грядет серьезная кадровая перестановка, потому что не все справляются с работой, учитывая вызовы времени. Произойдет смена активных людей во власти. Сегодня чиновники могут себе позволить некорректные высказывания про «макарошки, которые везде стоят одинаково» и про то, что «государство не просило вас рожать» — и это, боюсь, не единичные случаи. Важно, чтобы представители региональной и муниципальной власти понимали необходимость перемен и работали более энергично», — сказал Сергей Пивков. Читайте также: Депутат о послании: «Грядет серьезная кадровая перестановка»

19:35 20.02.2019 Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков услышал в послании главы государства заботу о людях. «Планируя значительные объемы дорожных работ, модернизацию и строительство объектов коммунальной системы, строя и ремонтируя социальные объекты, мы обязаны помнить о том, что людям важно видеть и соизмерять эти благие изменения через себя. Чтобы массово появлялись новые рабочие места, чтобы благоустройство заходило на его улицу или в сквер, который он видит каждый день. Чтобы хорошие изменения коснулись больницы, куда ему приходится обращаться, и школы, куда он водит своих детей. Чтобы более активно начали решаться вопросы с жильем и землёй для его строительства. Вот наша задача», — считает врио губернатора Курганской области. Подробности в материале: Глава Зауралья о послании президента: «В центре внимания — человек»

19:35 20.02.2019 Тезис об отмене устаревших регламентирующих правовых актов, об эффективности работы государственного аппарата в целом, прозвучавший в послании президента Владимира Путина, — «революция и прорыв», считает воронежский политолог, доктор политических наук Александр Слинько. Подробности в материале: «Настоящая революция и прорыв»: эксперт о послании президента

19:42 20.02.2019 Главное отличие сегодняшнего послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию от предыдущих заключается в том, что глава государства не давал поручений, а обозначал «решения прямого действия», которые можно сразу же реализовать, рассказала вице-спикер Государственной думы РФ Ирина Яровая в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». «Я бы вспомнила первое послание президента, когда он сказал, что нельзя брать на себя обязательства, которые не обеспечены бюджетом, что это политическое мошенничество. Тогда Путин предложил стратегию развития, в логике которой нужно было не давать обещания, а реализовывать обязательства. То, что сегодня стало возможным принимать новые серьёзные социальные обязательства, которые будут исполняться уже завтра, означает, что за этот период накоплен серьёзный запас прочности и его стратегия оказалась не просто жизнеспособной, но позволила сегодня взять на себя такие обязательства», — отметила Яровая. Об этом: Заявленные Путиным обязательства начнут выполнять «уже завтра»

19:44 20.02.2019 Депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный допускает, что президент РФ Владимир Путин не до конца владеет информацией, парламентарий удивлен примером Ульяновской области как борца с бедностью. «Президент похоже не до конца владеет ситуацией на местах, либо тот, кто ее транслирует и готовит соответствующую информацию намеренно искажает действительность. Искреннее удивление у меня вызвал пример родной Ульяновской области, в качестве успешного образца борьбы с бедностью», — отметил Куринный. Читайте подробнее: Куринный: Ульяновцы удивлены победой над бедностью с помощью соцконтрактов

19:55 20.02.2019 На дополнительные социальные льготы, предложенные Владимиром Путиным в послании к Федеральному собранию, потребуется порядка 80 млрд рублей в 2019 году. Такую предварительную оценку озвучила вице-премьер Татьяна Голикова. Подробности в материале: Голикова оценила стоимость реализации предложений Путина по соцльготам

19:56 20.02.2019 Озвученные президентом РФ в послании Федеральному собранию меры — не движение вперед, а ликвидация вопиющей несправедливости, считает депутат Госдумы Алексей Куринный (КПРФ). «На фоне падения рейтингов и доверия к власти, в том числе и к президенту, решено дополнительно потратить около 150 млрд рублей на самые острые социальные цели — поддержка семей с детьми (детьми-инвалидами) ипотека, пенсии, миллион сельским учителям и др. И это здорово после пенсионной реформы и прочих шагов по сворачиванию социальных обязательств», — отметил Куринный. Читайте также: Депутат Госдумы: По воле президента деньги на социальные цели есть

20:09 20.02.2019 «Это очень правильное, конкретное послание. Люди соскучились по внутренней политике. Для российского гражданина важнее, чтобы отапливаемые туалеты в школах были, чем решались какие-то проблемы в Африке», — рассказал политолог Алексей Чеснаков в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». Читайте подробнее: Государство поможет самым нуждающимся — политолог о послании Путина

20:14 20.02.2019 Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию позиционировал свою страну, как идеальный мост между востоком и западом, через который должны проходить товары по шелковому пути. Такое мнение высказал корреспонденту ИА REGNUM известный итальянский журналист и политик Джульетто Кьеза. «Неслучайно внешнеполитическую часть выступления Путин начинает с Китая. При этом он также назвал Индию в качестве одного из ближайших азиатских партнеров России», — отметил он. Читайте также: В Италии считают, что Путин протянул руку Европе

20:16 20.02.2019 Меры, которые президент предложил для решения семьями с детьми жилищного вопроса, беспрецедентны. Об этом заявила первый заместитель секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Ольга Баталина. Подробности в материале: «Предложенные в послании меры поддержки семей с детьми беспрецедентны»

20:18 20.02.2019 Президент предложил по аналогии с программой «Земский доктор» запустить со следующего года программу «Земский учитель», по которой единовременную выплату в размере миллиона рублей будут получать педагоги, которые переедут работать в сёла и малые города. «У нас сегодня очень острая нехватка учителей начальных классов, и это касается не только сельских территорий, но и городских школ. У нас несколько федеральных программ по строительству школ и детских садов, и задача стоит перейти с трехсменного на двухсменное обучение, а в перспективе вообще на односменное», — отметил депутат Госдумы от Бурятии Алдар Дамдинов («Единая Россия»), комментируя послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию. По его мнению, программа начнет реализовываться очень своевременно. Читайте также: «Земский учитель» придет в села Бурятии очень вовремя

20:23 20.02.2019 Нынешнее послание президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию направлено строго внутрь страны и обращено к человеку, подчеркнута важность условий развития инфраструктуры и предпринимательства. ОНФ продолжит контролировать нацпроекты, касающиеся этих сфер жизни. Об этом заявил сопредседатель Центрального штаба ОНФ, генеральный директор группы компаний «КамАЗ» Сергей Когогин. Подробности в материале: Послание президента усилит работу ОНФ по за исполнением нацпроектов

20:31 20.02.2019 «Мы также займемся мониторингом повышения цифровой грамотности россиян и внедрения современных образовательных программ для специалистов и чиновников», — уточнил сопредседатель Центрального штаба ОНФ. Читайте подробнее: В планах ОНФ — мониторинг доступности цифровых услуг по всей России

20:35 20.02.2019 Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Роман Старовойт отметил, что по некоторым направлениям, обозначенным в послании президента, регион уже ведёт работу. В Курской области работа по многим направлениям уже идёт. Преобразования затронут образование, здравоохранение, социальное обеспечение, культуру. Будет создаваться комфортная городская среда, повышаться доступность жилья, развиваться транспортная инфраструктура. Важное направление — приведение в порядок дорог нашего региона. Сейчас, к сожалению, качество большей части из них оставляет желать лучшего. Мы будем это исправлять, — прокомментировал врио губернатора послание Владимира Путина. Подробности в материале: Роман Старовойт: Курская область должна стать положительным примером

20:51 20.02.2019 Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов («Единая Россия») считает оправданным отказ от возрастных ограничений для участников программы «Земский доктор», передает корреспондент ИА REGNUM 20 февраля. В связи с дефицитом кадров, особенно при оказании первичной медико-санитарной помощи, предложение президента снять ограничение возраста 50 лет для реализации программы «Земский доктор» полностью оправдано, считает Морозов. Однако предстоит решить вопрос, как сделать так, чтобы врачи оставались на селе и не уезжали после окончания срока программы. Читайте также: В Госдуме настаивают на некоем социальном лифте для сельских врачей

20:53 20.02.2019 «Людям надо дать условия. Врачу, независимо от возраста, дать статус «земского врача». Это позволит более старшему населению из города переехать в село. Дайте ему миллион рублей, чтобы он построил дом. То же самое с учителями», — заявил член Совета Федерации Игорь Морозов. Читайте подробнее: Люди должны захотеть управлять собой и своей землёй — член СФ РФ

20:53 20.02.2019 Предложения «Единой России» в части совершенствования контрольно-надзорных документов уже учтены в законодательстве. Партия активно участвует в обсуждении ревизии законодательства и отслеживает работу в этом направлении. Об этом заявила член Высшего Совета «Единой России», первый вице-президент «Опоры России» Марина Блудян, комментируя послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию. Читайте также: «ЕР» отслеживает процесс совершенствования контрольно-надзорных документов

21:10 20.02.2019 Партия «Единая Россия» в рамках работы дискуссионной площадки «Лидерство и развитие» следующие два года будет вести активную работу по претворению в жизнь послания президента Федеральному Собранию, в том числе, в части облегчения контрольно-надзорной деятельности для предпринимателей, поддержки несырьевого экспорта и улучшения производительности труда. Об этом заявил координатор площадки, член Высшего совета партии Евгений Демин. Читайте подробнее: «ЕР» поддерживает послание президента относительно развития экономики

21:10 20.02.2019 Важная особенность сегодняшнего послания президента России в том, что оно носит ярко выраженный социальный характер, считает губернатор Калужской области Анатолий Артамонов. По словам главы области, президент отметил калужский регион в числе тех, кто успешно внедряет практику социальных контрактов, но это не только поддержка нуждающихся людей. «Мы даем жителям возможность самим обеспечить себя работой. Цель такой помощи — возвращение семьи к самостоятельности и самообеспечению. В результате семьи с невысоким достатком, в основном многодетные, могут приобрести домашнюю живность, развить собственное подсобное хозяйство, начать собственное дело», — заявил Артамонов. Об этом: Артамонов: оказываем помощь на основании соцконтракта малоимущим семьям

21:40 20.02.2019 Доктор политических наук Владимир Слатинов отметил, что предложенные президентом льготы касаются электорально значимых слоёв населения. «Были озвучены некие точечные меры социальной поддержки отдельных групп населения, которые находятся во фрустрации после пенсионной реформы и увеличения налогового бремени. Эти меры направлены на конкретные целевые группы — многодетные семьи, пенсионеры, бюджетники. О том, чтобы как-то ослабить тарифное, налоговое и квазиналоговое давление на население, речь не шла. И это, честно говоря, настораживает. Я не исключаю, что попытки придумать всё новые платежи продолжатся», — прокомментировал политолог. Об этом: Новые меры соцподдержки не исключат новых налогов — мнение политолога

22:04 20.02.2019 В Госдуме считают, что на решение социальных вопросов, о которых говорил президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию, уйдет больше средств, чем предполагают в правительстве, заявил журналистам глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»). В то же время первый вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов оценивает необходимые расходы для реализации послания в 100−120 млрд рублей, вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова считает, что на выплату соцльгот потребуется порядка 80 млрд рублей, в Госдуме считают, что для реализации послания необходимо порядка 200 млрд рублей. Читайте также: В Госдуме назвали рекордную сумму затрат на реализацию послания президента

22:06 20.02.2019 «Это было первое послание президента после избрания его в марте 2018 года. И это послание наполнено глубокой конкретикой. В первую очередь, я бы обратил внимание на то, сколько внимания было уделено социальной сфере, и на то, что в послании президента было озвучено очень много решений по тем развилкам, по которым правительство до сих пор никаких решений не принимало. Это серьезно ускорит реализацию майских указов», — рассказал эксперт в беседе с корреспондентом ИА REGNUM. Читайте подробнее: Эксперт: послание президента наполнено глубокой конкретикой

22:26 20.02.2019 Детализация внутренних вопросов развития страны — так охарактеризовал суть послания президента РФ Федеральному собранию председатель законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко, сообщает ИА REGNUM 20 февраля. «Сегодняшнее послание — это уже детализация внутренних вопросов развития страны, которые необходимо результативно решать именно сегодня. Наибольшее внимание — качеству и сфере жизни людей. Задача для органов власти — обеспечивать максимальные возможности для людей, независимо от места их проживания», — написал спикер донского парламента в Facebook. При этом, обратил внимание Ищенко, всегда и везде необходимо быть чувствительными, внимательными к людям. Бюрократическое или высокомерное отношение просто недопустимо. Об этом: «Бюрократическое отношение к людям недопустимо» — о послании Путина

22:28 20.02.2019 «В последнее время в выступлениях высших должностных лиц и в выступлениях президента слово «региональный» не звучало так часто, как сегодня» — политолог Виктор Потуремский. Читайте подробнее: Послание президента: «Важна принципиальная смена фокусов внимания»

22:52 20.02.2019 Политолог Алена Август: «Президент четко прошелся по всем темам, которые волнуют каждого конкретного, нормального жителя страны в среднем. Которые каждый день думают о том, как прокормить семью, как собрать детей в школу. И это очень важно, потому что ведь мы понимаем — если об этом сказал президент, то будут приняты серьезные решения, документы, подзаконные акты, и губернаторам придется это исполнять, потому что это воля президента». Читайте подробнее: Послание: «Сегодня внимание уделялось именно россиянам, населению страны»

22:52 20.02.2019 Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов перечислил наиболее важные для Северной столицы темы из послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. По словам Беглова, прежде всего они связаны с экологией, образованием и здравоохранением, а также с социальной помощью нуждающимся. Читайте также: Беглов назвал важнейшие для Петербурга задачи послания президента

23:38 20.02.2019 По мнению сенатора от Башкирии Лилии Гумеровой, основная мысль в послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию — конкретные национальные проекты должны отразиться на улучшении жизни каждого человека. «В целом послание этого года было наполнено четкими поручениями, которые нужно брать и реализовывать: в виде законов, в виде изменений в бюджете, в виде постановлений и методических рекомендаций, которые должны быть воплощены в жизнь», — считает Гумерова. Читайте также: Сенатор Гумерова о послании: нацпроекты улучшат жизнь каждого человека

00:24 21.02.2019 «Очень хочется надеяться, что первые лица региона услышали всё, что сказал президент. Помимо набивших оскомину обещаний, резанули по живому слова о необходимости повышать экологическую безопасность. В Архангельской области они прозвучали с особой, горькой иронией», — сказал архангельский депутат. Подробности в материале: В словах Путина об экологической безопасности есть горькая ирония — мнение

00:34 21.02.2019 «В этот раз в послании были, конечно, вещи, которые можно было бы назвать сенсационными. Но главное ощущение от того, что президент очень четко понимает и формулирует для страны цели и задачи на текущий период. Причем, именно с этого он и начал свое послание, когда сказал, что национальные проекты являются продолжением майских указов, и дальше стал говорить о детализации задач. Здесь совершенно очевидны последовательность и преемственность в политике. Это основная идея», — подчеркнул эксперт. Подробности в материале: «РФ и руководство страны последовательны и предсказуемы в своих действиях»

03:04 21.02.2019 Губернатор Приморья Олег Кожемяко прокомментировал послание президента Владимира Путина Федеральному собранию. Как сказал глава региона, часть озвученных программ по поддержке многодетных семей уже реализовываются в крае, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Читайте также: Путин спросит с федеральных министерств за Дальний Восток На своей странице в Instagram Олег Кожемяко написал: «Сегодня в послании Президента большое внимание было уделено социальной политике, демографии и многодетным семьям. Какие-то решения в их поддержку мы уже приняли, и федеральная поддержка по этим вопросам будет хорошим подспорьем в развитии и сохранении семьи. Будем и дальше продолжать работу по созданию благоприятных условий жизни приморцев». Подробности в материале: Кожемяко: Федеральная помощь будет хорошим подспорьем в сохранении семьи

03:30 21.02.2019 «В послании моего президента Путина отражены важнейшие проблемы людей. Остается неизменным приоритет государства: главное — это благополучие наших граждан. И сегодня прозвучало ключевое направление работы — решение проблем жителей», — отметил депутат Госдумы от Саратовской области Николай Панков («Единая Россия»). Читайте также: Депутат Госдумы: «Президент показал пример сопереживания людям»

03:57 21.02.2019 В Якутии в рамках Федеральной программы будут созданы 4 особо охраняемые природные территории: «Медвежьи острова» в Нижнеколымском районе, «Лаптевоморский» в Анабарском и Булунском районах, «Кыталык» в Аллаиховском районе и «Большое Токко» в Нерюнгринском районе». Об этом заявил председатель правительства Якутии Владимир Солодов, комментируя выступление президента РФ Владимира Путина перед Федеральным собранием. Премьер-министр республики назвал систему особо охраняемых природных территорий республики одной из крупнейших в стране и выразил уверенность, что она станет основой для развития экологического туризма. Читайте также: В Якутии создадут четыре особо охраняемые природные территории

04:33 21.02.2019 «Послание президента нацеливает нас на серьёзную работу. Задачи сложные, ответственность большая», — прокомментировал выступление Владимира Путина перед Федеральным собранием губернатор Магаданской области Сергей Носов. Глава Колымы надеется, что последствия обозначенных в послании важнейших изменений люди смогут почувствовать уже в ближайшее время — в части снижения уровня бедности, качественных изменений в демографической политике, здравоохранении, образовании, налоговой системе и других сферах жизни. «Глава государства сказал, что Дальний Восток должен развиваться опережающими темпами и об этом должны помнить не только руководители дальневосточных регионов, но и федеральные структуры», — также отметил Сергей Носов. Читайте также: Глава Колымы о послании Путина: задачи сложные, ответственность большая

05:01 21.02.2019 Врио главы Сахалинской области Валерий Лимаренко о послании президента России Владимира Путина: «Инвестиции в человека, развитие человеческого капитала — главный фактор прорыва России на лидерские позиции в XXI веке. Мы уже начали работать в этом направлении, значит, идем правильным курсом. В Сахалинской области принят бюджет на 2019 год, в котором предусмотрено повышение зарплат бюджетникам на 20%. Дополнительно на 30% будет повышена зарплата врачам, на 10% — среднему медицинскому персоналу. В области разработана масштабная программа поддержки семей с детьми — в дополнение к федеральному материнскому капиталу выплачивается региональный: 54 тыс. за рождение первого ребенка, 204 за второго. Семьи с тремя детьми имеют возможность получить ипотеку под 0%, а с четырьмя и более детьми — социальную выплату на приобретение и строительство жилья до 7 млн рублей. В регионе строятся новые школы, решается вопрос с обеспечением яслями, детскими садами и школами». Читайте подробнее: Лимаренко о послании Путина: Инвестиции в человека — главное

05:53 21.02.2019 В своем послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин во главу угла поставил социальные направления, улучшение демографии, повышение качества оказания услуг здравоохранения, увеличение объёма выплачиваемых пособий для разных категорий граждан. Многие из озвученных главой государства мер уже реализуются на Камчатке, заявил губернатор региона Владимир Илюхин. «Что касается Камчатки, то мы, безусловно, работаем над этими вопросами. Инициировано внесение изменений в региональный закон «О материнском капитале», предложение получило поддержку депутатского корпуса. Уже с 1 июня жительницы Камчатки смогут получать региональный материнский капитал на второго ребенка — 135 908 рублей. На Камчатке успешно реализуется целый ряд мер по поддержке семей, в том числе таких, которых нет в других регионах. Они связаны не только с денежными выплатами, но и с возможностью получения жилья», — прокомментировал Илюхин. Об этом: Губернатор Камчатки: Во главу угла президент поставил социальные вопросы

06:36 21.02.2019 Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал оценил послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию очень позитивно. Он обратил внимание на то, что многое из обозначенного главой государства уже реализуется в регионе. «Большая часть послания была посвящена социальным вопросам. Меня, как губернатора региона, это очень сильно радует. Президент поднял очень серьезные вопросы, которые действительно на сегодняшний день не совсем были решены. Это и по пособиям, и по пенсиям особенно, и так далее. Мне очень сильно понравилось. И это как раз сочетается с логикой наших действий. Мы это все делаем в Хабаровском крае, тем более, сейчас, когда есть поддержка президента, я думаю, что это получит второй толчок», — прокомментировал Фургал. Подробности в материале: Губернатор Хабаровского края: Послание Путина сочетается с нашими делами

06:55 21.02.2019 Владимир Путин в 15-й раз обратился к Федеральному собранию. И сделал, на самом деле, то, что умеет едва ли не лучше всего — поговорил с народом, а обращался президент именно к нему, на понятном языке. О том, что из этого следует, рассуждает автор ИА REGNUM Платон Беседин. Об этом: Последний шанс: о чём сказал Владимир Путин

07:08 21.02.2019 «Нынешнее послание многие уже оценили, как адресованное больше широкой аудитории, чем элитам. Основания для таких оценок действительно есть», — заявил ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков. Подробности в материале: Адресовано «больше широкой аудитории, чем элитам»: эксперт о послании-2019

07:16 21.02.2019 Представитель Якутии в Совете Федерации Егор Борисов сделал для себя несколько выводов из послания. По его мнению, больше половины своего выступления перед Федеральным собранием президент России Владимир Путин посвятил решению наиболее важных внутренних проблем страны — улучшению ситуации в здравоохранении и образовании, экологической безопасности, увеличению доходности граждан, социальной поддержке многодетных семей, инвалидов, а также развитию экономики как базы для повышения качества жизни людей. «По-моему, это очень важный момент, что на первом месте для всех уровней власти должны стоять нужды конкретного человека», — пояснил Борисов. Читайте также: Выводы из послания Путина: нужды конкретного человека — на первом месте

07:19 21.02.2019 Спикер законодательной думы Хабаровского края Сергей Луговской, комментируя послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, отметил, что инициативы президента востребованы в регионе. Многие из них реализуются уже сегодня. В частности, речь о региональном материнском капитале, поддержке семей, в которых появился первый ребёнок, многодетных семей. «Финансовая поддержка многодетных семей — это приоритетное направление государственной и демографической политики в Хабаровском крае. Хочу напомнить, что с 2019 года мы на четверть увеличили, с 200 до 250 тыс. рублей, размер регионального материнского капитала, который граждане также могут направить на погашение ипотеки, это на сегодняшний день самый востребованный вид использования регионального маткапитала», — прокомментировал Луговской. Читайте подробнее: Спикер закдумы Хабаровского края: Инициативы президента востребованы

08:06 21.02.2019 Глава Амурской области Василий Орлов, комментируя послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, подчеркнул, что глава государства обозначил крайне важные для региона проекты — двукратное увеличение пропускной способности БАМа и Транссиба и использование газомоторного топлива, что даёт дополнительные возможности газовым проектам региона. Орлов также подчеркнул, что в области уже многое делается для выполнения поставленных президентом задач по развитию образования и подготовке квалифицированных современных кадров: «Президент говорил о необходимости создания детских технопарков Кванториумов, а также о развитии филиала детского образовательного центра «Сириус». По обоим направлениям работа в нашем регионе ведется. Кванториум в Благовещенске открыт в конце 2018 года. В 2019 году мы откроем Кванториум в Свободном. На базе детского оздоровительного центра «Колосок» создадим филиал детского центра в Сочи — «Сириус». Соглашение об этом было подписано на инвестиционном форуме в Сочи», — сказал Василий Орлов. Читайте также: Глава Приамурья: Путин обозначил важнейшие для нас проекты

08:31 21.02.2019 Всем органам исполнительной и законодательной власти необходимо действовать немедленно, чтобы успеть выполнить поручения российского президента Владимира Путина, обозначенные в послании Федеральному собранию, считает депутат Алтайского краевого законодательного собрания Владислав Вакаев («Справедливая Россия»). Он довольно подробно пояснил, почему глава государства именно таким образом расставил основные акценты своего обращения: «Послание готовилось в весьма непростой для власти обстановке — с осени прошлого года мы видим стабильное снижение доверия ко всем государственным институтам. И этот процесс имеет под собой вполне реальные основания: длительное снижение уровня доходов, повышение пенсионного возраста, рост налогов и коммунальных платежей. Одновременно мы наблюдаем, как растут состояния олигархов, топ-менеджеров госкорпораций, чиновников. В результате люди видят рост социального расслоения, все острее чувствуют и переживают его. Общество раздражено и тревожно. Все это объясняет основные акценты послания — поддержка семей, борьба с бедностью, повышение доступности медицинской помощи, развитие социальной инфраструктуры, экология. Обращение президента оказалось подчеркнуто социальным по содержанию и духу». Читайте подробнее: Социальное по содержанию и духу: алтайский депутат о послании президента РФ

08:40 21.02.2019 Пермские власти оперативно отреагировали на заявление Владимира Путина о том, что в 15 регионах планируется открытие научно-образовательных центров (НОЦ). Среди пяти субъектов РФ, которые первыми откроют НОЦ, — Прикамье. В 2019 году НОЦ появится в Перми. НОЦ позволит усилить не только научно-производственную кооперацию в сфере недропользования, но и задействует смежные отрасли — экологии, бережливого производства. Кроме того, в рамках деятельности научного центра будут внедряться и развиваться сквозные технологии, касающиеся цифровизации, комплексного обустройства территории, сообщили в региональном министерстве образования. «У нас одни из сильнейших научных школ в сфере геологии, химии и нефтедобычи. И главное, они заточены под реальный (крупно-промышленный) сектор экономики», — подчеркнули в минобре. Читайте подробнее: Путин заявил о создании НОЦ в Прикамье, местная власть отреагировала

08:41 21.02.2019 Политолог из Якутии Андрей Данилов назвал основным лейтмотивом послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию желание сохранить благосостояние людей, вернуться в сытые нулевые годы, когда курс доллара был низким, а цена за баррель нефти — высокой, а также сохранить доходы граждан и увеличить покупательную способность рубля. Читайте также: В послании Путина сказаны правильные и полезные вещи: мнение «Много времени было уделено вопросам семьи, поддержке многодетных. Но другой вопрос — как это все будет реализовываться, — отметил эксперт. — Приятно, что лидер страны озаботился проблемой кредитования населения. На мой взгляд сейчас нет людей без финансовых обязательств. Для многодетных семей на весь срок кредита будут льготы, а не на льготный период. Также заявлено о пересмотре условий кредитования, кредитных амнистиях и каникулах. Это важнейшие вопросы, хорошо, что государство озаботилось этим. В целом, в послании сказаны правильные и полезные вещи, но осуществится ли все сказанное — неизвестно».

08:45 21.02.2019 Послание Владимира Путина Федеральному собранию ждали хулители всего путинского курса, объективные критики режима, сторонники президента России и российские граждане. Каждый вынес из него что-то своё. Но главное на что, по мнению эксперта ИА REGNUM, заместителя директора Экспертно-аналитического центра ДВФУ Дмитрия Шелеста указал Владимир Путин — на проведение изменений внутри страны. В отличие от прошлогодней речи, посвящённой внешним угрозам, Владимир Владимирович начал своё обращение с наболевших вопросов: социальной поддержки населения российского государства. Эта тема стала по окончании 2018 года настолько острой, что большинство наблюдателей отзывалось о состоянии дел в «социалке» только в критической форме и поговаривали о сокращении социального государства как такового. Акцент на внутреннем положении дел с одной стороны очевиден, а с другой отражает эволюцию стратегии Путина. Если в первый срок ему пришлось решать срочные задачи в сфере установления конституционного порядка, создании правого поля для экономики, то в дальнейшем он структурировал федеральную и региональную власть, создав «путинскую вертикаль», которая, по сути, сохранялась и при президентстве Дмитрия Медведева. Уже с 2012 года Владимир Путин выстраивал систему внешней безопасности, когда многие задачи внутренней политики решались по остаточному принципу. Такой подход неудивителен хоть для Российской империи, хоть Советского Союза, хоть Российской Федерации: мы всегда платили за размеры своего государства. И вот в свой последний срок президент России дал чёткий посыл о проведении изменений внутри страны», — считает эксперт. Подробности в материале: Путин начал новую эпоху в РФ: президент указал на изменения внутри страны

08:54 21.02.2019 В Якутии закрываются больницы и фельдшерско-акушерские пункты, а качество оказания медицинских услуг — низкое, констатировал политолог республики Андрей Данилов. «Учитывая всю систему оптимизации, у нас закрываются больницы, фельдшерские пункты. В небольших якутских сёлах живут без больниц и школ. Нередко фельдшеры работают на несколько посёлков. Людям приходится отдавать детей в интернаты. Есть и такая проблема, когда чиновник работает без образования, без диплома, без квалификации», — сказал эксперт, комментируя поставленные в послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию задачи. Об этом: В Якутии качество оказания медицинских услуг — большая проблема

09:01 21.02.2019 Президент России Владимир Путин взял верный тон, начав своё послание Федеральному собранию с внутренней политики, считает алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин. Также выигрышно, по его мнению, глава государства озвучил темы детей, семьи и демографии: «Актуальна и тема бедности, хотя здесь вдруг блеснула новая «изюминка» — «социальные контакты». Конечно лично президентом «сорван куш» и на обмане пенсионеров, которым урезали прибавку, связанную с прожиточным минимумом: Владимир Путин поправил тем самым правительство». Читайте подробнее: Послание президента звучало как послание правительству России — мнение

09:14 21.02.2019 На международной арене Россия позиционирует себя как независимое государство, но в то же время является открытой системой, готовой к диалогу. Об этом 21 февраля заявил корреспонденту ИА REGNUM, общественный и политический деятель, постоянный член Брянского регионального представительства Изборского клуба Александр Щербенко, комментируя послание президента Владимира Путина Федеральному собранию. Эксперт отметил тенденцию к сближению с Китаем, с Индией, но особенно — с Белоруссией, а также — изменение тона повествования при обсуждении отношений с США. «Риторика президента настораживает. Когда на дипломатическом уровне открытым текстом говорится то, что говорилось, понятно, что ситуация там очень сложная и об адекватности людей, владеющих ядерной кнопкой на Западе, нам стоит серьезно задуматься», — прокомментировал общественник. Подробности в материале: Виден взгляд, видна четкость действий: эксперт о послании президента

09:32 21.02.2019 «Не уверен — не подходи к снаряду. Все мы должны быть готовы к тому, чтобы держать высокий темп преобразований, который требует от нас жизнь и наш президент. Мы к этому готовы и обязательно добьёмся успехов», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Читайте подробнее: Губернатор Воробьёв рассказал о готовности «подойти к снаряду»

09:36 21.02.2019 Губернатор ЕАО Александр Левинталь, комментируя послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, отметил внимание главы государства к насущным вопросам здравоохранения в самых отдалённых населённых пунктах, улучшение программы «Земский доктор» и акцент на лечении онкологических заболеваний. Для нашего региона это крайне актуально, упор был сделан на развитие первичного звена в здравоохранении, строительство ФАПов, внедрение принципов «бережливой поликлиники». В ближайшие 2−3 года доступность медицинской помощи должна быть обеспечена во всех, без исключения, населенных пунктах. Большой блок был связан с онкологией. Для нас это тоже актуально. К сожалению, заболеваемость и смертность онкобольных в регионе достаточно высокая. И мы уже ведем работу по её снижению. В ближайших планах создать Единый онкологический центр. Достаточно жестко глава государства высказался и по кадровым вопросам в здравоохранении. Мы эту задачу решаем, в 2018 году было закуплено 54 квартиры для врачей, — прокомментировал Левинталь. Подробности в материале: Глава ЕАО о послании президента: поставлены серьёзные задачи

09:48 21.02.2019 В Челябинской области количество выздоравливающих детей с лейкозом превышает отметку в 80%. Об этом журналистам заявили в пресс-службе областного минздрава после ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Читайте также: В челябинском минздраве отреагировали на слова Путина о лечении лейкоза

09:54 21.02.2019 Губернатор Рязанской области Николай Любимов прокомментировал послание президента на своей странице в Instagram. «Сегодня президент выступил с посланием Федеральному собранию. Обозначены все болевые точки, которые волнуют людей. Регионам поставлены задачи во всех сферах социально-экономического развития. Особый акцент на демографии. Помощь многодетным семьям и пожилым людям, строительство социальных объектов, развитие сельских территорий, улучшение экологии, научный прорыв, улучшение качества жизни каждого нашего жителя. Работа уже идет, двигаться будем только вперед», — прокомментировал Любимов. Читайте подробнее: Двигаться только вперед: губернатор Рязанской области о послании президента

10:02 21.02.2019 После послания Путина Федеральному собранию врио губернатора Курганской области Вадим Шумков огласил кодекс курганского чиновника. В постулаты вошли уважение к людям, отсутствие проявлений гордыни и чванства. Способность нужным образом реагировать как на массовый запрос населения, так и на просьбу каждого конкретного человека в отдельности. «Быть с людьми. Жить их нуждами. Быть гражданами единой огромной страны, перед которой стоят масштабные задачи. Хамство, невежество, неуважение, стяжательство и пренебрежение нуждами простых людей больше не в моде в Курганской области. Спуститесь с тех высот, на которые кто-то сам себя воздвиг. Беритесь за свою работу не по принципу «от девяти и до пяти», а с душой и искренним отношением к своему делу. Неважно кто, когда и по какой причине оказался на государственной или муниципальной службе. Важно, что вы здесь и сейчас. А значит, вы обязаны оправдать ожидания людей, сделав их жизнь лучше. Ощутимо лучше», — поставил задачи перед членами правительства Зауралья Вадим Шумков. Читайте также: Итоги послания в Зауралье: «Невежество и стяжательство отныне не в моде»

10:07 21.02.2019 Врио главы Сахалинской области Валерий Лимаренко о послании президента России Владимира Путина: «Инвестиции в человека, развитие человеческого капитала — главный фактор прорыва России на лидерские позиции в XXI веке. Мы уже начали работать в этом направлении, значит, идем правильным курсом. В Сахалинской области принят бюджет на 2019 год, в котором предусмотрено повышение зарплат бюджетникам на 20%. Дополнительно на 30% будет повышена зарплата врачам, на 10% — среднему медицинскому персоналу. В области разработана масштабная программа поддержки семей с детьми — в дополнение к федеральному материнскому капиталу выплачивается региональный: 54 тыс. за рождение первого ребенка, 204 за второго. Семьи с тремя детьми имеют возможность получить ипотеку под 0%, а с четырьмя и более детьми — социальную выплату на приобретение и строительство жилья до 7 млн рублей. В регионе строятся новые школы, решается вопрос с обеспечением яслями, детскими садами и школами». Об этом: Лимаренко о послании Путина: Инвестиции в человека — главное

10:12 21.02.2019 Временно исполняющий обязанности губернатора Астраханской области Сергей Морозов вернулся в Астрахань после оглашения послания президента и собрал срочное совещание регионального правительства. Он поручил региональным министерствам подготовить предложения по мерам поддержки семей с детьми, медиков, местных специалистов. «В послании президента особое внимание уделено сильной и справедливой социальной политике. Наша задача — обеспечить реальный результат от реализации национальных проектов для каждого жителя Астраханской области», — заявил Морозов. Читайте подробнее: Врио астраханского губернатора раздал поручения после послания президента

10:22 21.02.2019 Чиновники должны прекратить болтовню и бюрократию, и начать как следует исполнять свои прямые обязанности, чтобы выполнить задачи, озвученные в послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, считает директор ИАЦ «Эксперт» Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) Юрий Данилов. «Выступление Путина можно принять как неудовлетворительную оценку результатов реализации этих планов или проще: так жить дальше нельзя, стоять и рассуждать поздно! Настало время перейти к решительным действиям, — отметил эксперт. — Очень много ошибок и упущений в развитии предпринимательства, снижения количества бедных и безработных. Народ не поймёт, если наши чиновники станут и дальше разводить болтовню и бюрократию! А бюрократия продолжает плодиться несмотря на бравурные речи о цифровизации и внедрении цифровой экономики. Депутаты Государственной Думы в последнее время как будто соревнуются кто более несуразный проект закона предложит, не забывая при этом индексировать свою не маленькую зарплату. Пенсионный фонд оказывается недоплатил пенсии пенсионерам. Почему такое отношение к исполнению своих прямых обязанностей?» Об этом: Нужно всем встряхнуться и начать работать — перемены назрели

10:34 21.02.2019 Депутат Барнаульской городской Думы Марина Ермоленко, комментируя корреспонденту ИА REGNUM прозвучавшее накануне послание президента Федеральному собранию, отметила, что вопросы социальной сферы, благосостояния человека и его семьи сейчас находятся на пике общественного обсуждения. И именно поэтому глава государства начал своё обращение с социальных вопросов. Об этом: Интересно выстроено: о послании президента к Федеральному собранию

10:42 21.02.2019 Губернатор Пермского края Максим Решетников 21 февраля на заседании краевого правительства дал поручение министрам проанализировать озвученные Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию задачи и в ближайшие две недели представить планы по их реализации. В частности, Решетников отметил, что большой блок вопросов послания был посвящён мерам дополнительной социальной поддержки населения. Здесь, по словам губернатора, важно корректно информировать людей о том, какие виды поддержки они могут рассчитывать. Читайте также: Глава Прикамья дал подчинённым две недели на анализ послания Путина

10:47 21.02.2019 «Впечатления от послания очень сильные. Оно было посвящено решению в основном внутренних проблем в стране, в том числе решению социальных, решению экономических вопросов. Президент начал выступление с демографии. Это направление считается главным и основным», — отметил глава Мордовии Владимир Волков. Читайте также: «Впечатления от послания очень сильные»: глава Мордовии

10:48 21.02.2019 Чтобы тезисы послания президента по внутренней политики не остались на бумаге, уже в ближайшее время правительством РФ в развитие послания должны быть предприняты конкретные действия. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал доктор социологических наук, декан факультета журналистики Кубанского госуниверситета Валерий Касьянов. «Очень хотелось бы, чтобы в развитие послания были приняты конкретные постановления правительства, законодательные акты. По некоторым направлениям президент прямо сказал: это нужно сделать в ближайшее время, но не по всем направлениям такие задания получены. Пример — отношение к бизнесу. Опять даются некие два года, за которые полностью должна измениться база отношения к бизнесу. Надо, чтобы какой-то важный институт — министерство, ведомство — прямо отвечало за это направление в течение двух лет, прямо занималось этим. Если этого не будет, снова будет пустой разговор», — подчеркнул Касьянов. Читайте подробнее: Россия не может быть страной неграмотных и больных людей — эксперт

10:50 21.02.2019 Президентское послание 2019 года насыщено целями и задачами, и все они достижимы, если на местах перестанут саботировать. Об этом на своей странице в соцсети Facebook заявил депутат Госдумы Андрей Альшевских («Единая Россия»). В качестве примера саботажа он назвал город Камышлов, где чиновники на целых полтора года затянули расселение жильцов из аварийных домов. Суды признали вину чиновников, но никто из мэрии не был наказан, утверждает депутат. Ещё одним примером Альшевских назвал то, что минздрав Свердловской области не проследил установку фельдшерских пунктов. «Разве кто-то из медицинских бюрократов лишился должностей за недоработки? Опять нет. Хотя Владимир Путин повторил, насколько ФАПы важны для глубинки», — написал депутат. Читайте также: О поставленных Путиным задачах: «Достижимо, если перестанут саботировать»