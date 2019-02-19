Ярославль, 19 февраля, 2019, 15:17 — ИА Регнум. Родителям ярославских школьников 1−4 классов нужно в рекордные сроки собрать справки о доходах, чтобы продолжить получать скидку по питанию, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Школьный буфет

Сейчас младшие школьники питаются за 25 рублей, полная стоимость завтрака составляет 50 рублей. Половину стоимости питания оплачивает бюджет.

С 1 марта льготу будут получать только малоимущие семьи, чей доход ниже 1,5 прожиточных минимумов (15 975 рублей). Порядок определения семьи многодетной был утвержден только 11 февраля. Но и его еще довели не до всех родителей.

Как сообщает официальный сайт правительства Ярославской области, собрания в школах Ярославля должны пройти до конца недели, то есть до 22 февраля. Как следует из приказа департамента образования Ярославской области, школа должна рассмотреть заявление на льготу в 5-дневный срок.

Иначе говоря, у жителей областного центра на сбор справок, подтверждающих доходы, остается 1 день — это самое 22 февраля, в лучшем случае — 3−4 дня, если собрания прошли раньше.

Документы на льготы в школах будут принимать и позже, однако в этом случае родителям придется оплачивать питание за полную стоимость с 1 марта и до момента подтверждения малоимущности.

Ранее на то, что у родителей не остается времени на сбор справок, обращал внимание уполномоченный по правам человека, который направил в правительство региона письмо об этом.