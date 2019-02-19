В Симферополе восстановят нормальное освещение улиц в 2020 году
Симферополь, 19 февраля, 2019, 15:17 — ИА Регнум. Освещение улиц Симферополя восстановят к середине 2020 года, потратив на это 430 миллионов рублей. Об этом 19 февраля журналистам сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«Инвестор предлагал условия, в рамках которых суммы выходили почти в полтора миллиарда рублей. Но в итоге, посчитав вариант производства работ хозспособом, с установкой новых опор, решили, что 430 миллионов рублей — достаточная сумма. «Горсвет» уже выполняет эту задачу», — уточнил глава РК.
По его словам, весь комплекс работ планируется провести за полтора года.
Напомним, ранее в министерстве топлива и энергетики Крыма сообщили, что на трёх сотнях улиц крымской столицы уличное освещение отсутствует вовсе.