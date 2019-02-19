Симферополь, 19 февраля, 2019, 15:17 — ИА Регнум. Освещение улиц Симферополя восстановят к середине 2020 года, потратив на это 430 миллионов рублей. Об этом 19 февраля журналистам сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым. Ялта. Фонарь

«Инвестор предлагал условия, в рамках которых суммы выходили почти в полтора миллиарда рублей. Но в итоге, посчитав вариант производства работ хозспособом, с установкой новых опор, решили, что 430 миллионов рублей — достаточная сумма. «Горсвет» уже выполняет эту задачу», — уточнил глава РК.

По его словам, весь комплекс работ планируется провести за полтора года.

Напомним, ранее в министерстве топлива и энергетики Крыма сообщили, что на трёх сотнях улиц крымской столицы уличное освещение отсутствует вовсе.