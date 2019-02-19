Калуга, 19 февраля, 2019, 15:09 — ИА Регнум. В Калуге за 2018 год на 10% выросло количество выявленных сирот — до 117. Об этом 18 февраля заявил на планерке в городской управе начальник отдела по охране прав несовершеннолетних, недееспособных и патронажу Владимир Маймусов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в горуправе.

Kaluga-gov.ru Начальник отдела по охране прав несовершеннолетних Владимир Маймусов рассказал о детях-сиротах

По словам чиновника, в значительной мере прирост был обеспечен районами Калужской области, откуда в медицинские учреждения Калуги доставляются все дети из неблагополучных семей для решения их дальнейшей судьбы.

Только 20 из 117 детей в прошлом году стали сиротами, потеряв родителей. Остальные — это так называемые социальные сироты. Родители 35 из них лишены родительских прав, 21 ребенок оставлен их матерями в роддомах сразу после появления на свет, еще 14 детей — в организациях для детей-сирот. У 13 детей родители отбывают наказание в колониях, родители еще двух детей находятся в розыске, еще девять детей признаны лишенными родительского попечения судом, два ребенка подкинуты в роддома и больницы, одного забрали у родителей в связи с угрозой его жизни и здоровью.

«В прошлом году было отмечено и увеличение количества детей, в отношении которых отменено решение о передаче в семью. В результате девять детей были направлены под надзор, став, таким образом, повторными сиротами. В 2017 году зарегистрирован всего один такой случай», — сказал Владимир Маймусов.

Напомним, в Калуге в 2018 году общая численность детей, оставшихся без попечения родителей, снизилась на 8%, с 997 до 919 человек. Только 86 из них в настоящее время находятся под надзором в социальных и медицинских учреждениях, остальные устроены в приёмные семьи.