Москва, 19 февраля, 2019, 15:03 — ИА Регнум. Цены на продукты питания и товары в России, действительно, растут с целью сохранения рентабельности производства. Однако те же производители, в свою очередь, не стремятся к поддержанию достойного уровня покупательской способности своих сотрудников. То есть заботятся о двух моментах: окупаемость производства и уровень личной прибыли, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ООО «Эксперт Плюс» Кирилл Стариков.

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«Сговора производителей в вопросе удорожания стоимости товаров нет, есть реакция на факторы в виде НДС, цен на бензин и других расходных составляющих, которые могут сказаться на уровне дохода владельцев производства. То есть всегда при появлении новых налоговых нагрузок абсолютно четко понятно, что бремя расплаты ляжет не потребителя», — полагает эксперт.

Доступность продукции населению пока не обсуждается, потому что, несмотря на рост уровня закредитованности граждан, отсутствие роста покупательской способности, инфляционное давление (например, в 2018 году средний чек за коммунальные услуги вырос на 7% и составил 2968 рублей) — спрос на основные продукты питания сохраняется стабильным.

В том числе стоит отметить, что по итогам 2018 года был беспрецедентный всплеск покупательской активности новостроя (например, по Москве объем сделок был более чем на 15% выше, чем в 2017 году).

«То есть, несмотря на отток средств из банковского сектора, внешние санкции, замедление роста мировой экономики в целом, то есть общий негативный фон по миру и России в частности, население продолжает тратить деньги, средний чек не демонстрирует катастрофического падения», — считает Стариков.

Как сообщало ИА REGNUM, замглавы Федеральной антимонопольной службы России Андрей Цыганов объяснил, почему цены на продукты должны расти. Он указал, что без повышения цен производители не смогут получать адекватную прибыль и развиваться.

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