Санкт-Петербург, 19 февраля, 2019, 15:07 — ИА Регнум. Станции Фрунзенского радиуса пятой линии петербургского метро — «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» — не откроются до 1 сентября 2019 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила депутат городского Заксобрания Оксана Дмитриева («Партия роста»), ссылаясь на заместителя генерального директора ОАО «Метрострой» Алексея Старкова.

Poudou99 Метрополитен Санкт-Петербурга

Парламентарии встретились с представителями компании и городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) во вторник, 19 февраля. На этой встрече «Метрострой» объявил, что не успеет завершить работы на Фрунзенском радиусе как минимум до 1 сентября.

Заметим, контракт на три станции истек еще в декабре 2018 года, когда они и должны были принять первых пассажиров. Но работы не были завершены, контракт продлили до мая 2019 года, пообещав запустить станции ко Дню города. Смольный вступил в публичную перепалку с «Метростроем», стороны обвиняли друг друга в срыве сроков сдачи метро, врио губернатора Александр Беглов сначала решил разорвать все контракты с «Метростроем», но затем передумал.

Параллельно ФНС подала иск к «Метрострою» почти на 800 млн рублей, «заморозив» счета компании. В итоге не успел Смольный пообещать, что Фрунзенский радиус запустят к 1 июля, как выяснилось, что раньше 1 сентября «Метрострой» все равно не справится, даже с учетом утвержденного судом 19 февраля мирового соглашения с налоговой службой.

«На мой взгляд, даже в дате 1 сентября уверенности у «Метростроя» не было. Это дата очень ориентировочная. Контракт у них кончается 31 мая 2019 года. Дальше возникает дополнительное соглашение. Раньше предполагалось, что его заключат до 1 июля, но сам «Метрострой» говорит, что не успеет, потому что к целому ряду вопросов они даже не приступали», — заметила Оксана Дмитриева.

Она не склонна предполагать, что перенос открытия метро на сентябрь, аккурат к выборам губернатора Северной столицы, является политической манипуляцией.

«Я задала этот вопрос Старкову, но вы бы видели его лицо: они настолько задавлены своими проблемами, что он даже не знает, мне кажется, когда будут выборы. Все вокруг смеялись, а он не мог понять, что это за сакральная дата такая — 1 сентября. Я думаю, «Метрострой» — это одна из немногих в городе организаций, у которой такой объем финансовых проблем и задач, что в политику они не особенно вникают», — считает парламентарий.

Весь пакет заказов Петербурга к «Метрострою» на возведение подземки сейчас оценивается в 124 млрд рублей.

«По всем линиям будут возникать проблемы: по Лахтинско-Правобережной, по Красносельско-Калининской. Везде будет задержка сроков по разным основаниям», — пояснила Дмитриева.

Так, в связи с Лахтинско-Правобережной линией компания называет причиной задержки культурно-историческую экспертизу, а также искусственное занижение цены на тендере, что повлечет за собой неизбежное допсоглашение, в связи с Красносельско-Калининской линией прогнозируют задержку исполнения контракта на 8−9 месяцев в связи с опозданием передачи площадок «Метрострою», а также консервацией ДК им. Газа.

«Полная каша во всех вопросах», — описала свое впечатление Дмитриева после разговора с транспортниками и метростроителями.

Читайте также: Петербургу нарисовали светлое будущее в метро

Заметим, в самом «Метрострое» осенние сроки сдачи Фрунзенского радиуса, прозвучавшие на встрече руководства компании в Заксобрании 19 февраля, назвали «разными субъективными предположениями». Официально компания настаивает на договоренности сдать станции к 1 июля 2019 года.

«Согласно производственной программе, подготовленной ОАО «Метрострой» и согласованной городом, срок реализации строительства участка Фрунзенского радиуса датирован 1 июля. Данный срок рассчитан, исходя из имеющихся на сегодняшний день сроков поставки монтажа и оборудования, учитывает сроки, необходимые для проведения пусконаладочных и отделочных работ, а также благоустройства территорий. Окончание работ к 1 июля может быть обеспечено при условии своевременной приемки и оплаты выполненных работ со стороны заказчика <…> Основным документом, регулирующим процесс строительства для всех сторон, был и остается график производства работ, по которому окончание строительства работ — 1 июля 2019 года», — пояснили в пресс-службе «Метростроя».

Впрочем, стоит отметить, что основными документами, которыми компания руководствовалась ранее, окончание строительных работ сначала обозначалось декабрем 2018-го, затем — маем 2019 года. Субъективные же предположения о невозможности завершить работы в эти сроки оправдались уже неоднократно.

На данный момент «Метрострой» ждет разблокировки своих счетов, чтобы приступить к работе, кроме того, из-за разногласий со Смольным и иска ФНС компания не могла получить банковскую гарантию, которая необходима для исполнения государственного контракта, иначе казначейство не может перечислить аванс.

Депутат Оксана Дмитриева убеждена, что все эти вопросы могут быть отрегулированы со стороны городского правительства при наличии у него такого желания.

«Но, судя по взаимодействию КРТИ и «Метростроя», это не сотрудничающие организации, а организации, которые находятся в сильной позиционной борьбе. Это тоже не способствует решению», — считает Дмитриева.

Она в очередной раз предложила финансировать «Метрострой» не через госконтракты, а через имущественный взнос, чтобы укрепить позиции города внутри компании.

Заметим, сейчас Петербургу и ГУП «Петербургский метрополитен» формально принадлежит более 60% акций «Метростроя», но голосующих акций у города — меньше 50%, соответственно, и представителей государства в совете директоров компании менее половины.