В Республике Алтай началось подтопление территорий
Горно-Алтайск, 19 февраля, 2019, 15:00 — ИА Регнум. На малых реках в Чемальском и Онгудайском районах Республики Алтай началось характерное для этого времени года образование наледей и выход воды за пределы русла. Об этом сегодня, 19 февраля, информирует региональное ГУ МЧС.
По сведениям спасателей, подтопление водами реки Талдушка сейчас происходит близ села Нижняя Талда. Чтобы освободить два мостовых перехода по улице Талду прорублен и ежедневно расчищается водоотводной канал 273 метра.
В селе Инегень на реке Верхний Инегень образовавшаяся наледь подтопила несколько огородных участков. Пришлось прорубать 200 метров канала с привлечением техники ООО «СтройКомАлтай».
В селе Озерном наблюдается поднятие уровня наледевых вод в озере Теньгинском и существует угроза подтопления моста, расположенного выше села, и хозпостроек личных подсобных хозяйств.
Также работы по возведению водоотводных каналов проводятся в селе Куюс на реке Куба, где образовалась наледь. Несмотря на то, что подтопленных жилых домов на территории нет, силами МЧС осуществляется ежедневный мониторинг и прочистка водоотводного канала.
Напомним, образование наледей на малых горных реках Республики Алтай — характерное явление, возникающее ежегодно в зимний период.