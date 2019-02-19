Горно-Алтайск, 19 февраля, 2019, 15:00 — ИА Регнум. На малых реках в Чемальском и Онгудайском районах Республики Алтай началось характерное для этого времени года образование наледей и выход воды за пределы русла. Об этом сегодня, 19 февраля, информирует региональное ГУ МЧС.

ГУ МЧС по Республике Алтай На малых алтайских реках наблюдается образование наледей и выход воды за пределы русла

По сведениям спасателей, подтопление водами реки Талдушка сейчас происходит близ села Нижняя Талда. Чтобы освободить два мостовых перехода по улице Талду прорублен и ежедневно расчищается водоотводной канал 273 метра.

ГУ МЧС по Республике Алтай Спасатели устраняют последствия образования наледей в Республике Алтай

В селе Инегень на реке Верхний Инегень образовавшаяся наледь подтопила несколько огородных участков. Пришлось прорубать 200 метров канала с привлечением техники ООО «СтройКомАлтай».

В селе Озерном наблюдается поднятие уровня наледевых вод в озере Теньгинском и существует угроза подтопления моста, расположенного выше села, и хозпостроек личных подсобных хозяйств.

Также работы по возведению водоотводных каналов проводятся в селе Куюс на реке Куба, где образовалась наледь. Несмотря на то, что подтопленных жилых домов на территории нет, силами МЧС осуществляется ежедневный мониторинг и прочистка водоотводного канала.

Напомним, образование наледей на малых горных реках Республики Алтай — характерное явление, возникающее ежегодно в зимний период.