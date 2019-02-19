Калуга, 19 февраля, 2019, 12:24 — ИА Регнум. В Музее Победы на Поклонной горе Москвы со 2 ноября 2018 года по 31 января 2019 года проходила ежегодная традиционная выставка «Сохраненные реликвии», на которой были представлены подлинные бережно хранимые вещи из семей ветеранов Великой Отечественной войны из разных уголков России.

Пресс-служба Городской думы Калуги С приветственным словом выступил депутат Городской думы Калуги, председатель общины «Наш Терепец» Андрей Линков

Калужские участники выставки жители ТОС «Наш Терепец» и члены духовно-патриотического клуба «Истоки» представили самое большое число экспонатов — 156, сообщает пресс-служба Городской думы Калуги.

18 февраля в Московском доме национальностей в торжественной обстановке состоялось праздничное мероприятие, посвященное закрытию выставки «Сохраненные реликвии», празднованию 30-летия вывода советских войск из Афганистана и в преддверии Дня защитников Отечества.

С приветственным словом выступил депутат Городской думы Калуги, председатель общины «Наш Терепец» Андрей Линков, который особенно отметил, что семейные реликвии отражают прочную связь прошлого, настоящего и будущего. «Благодаря этим реликвиям наша историческая память живет и передается подрастающему поколению без искажений. Поэтому так важно сохранять и передавать историю каждой семьи, традиции, обычаи, реликвии из поколения в поколение», — подчеркнул он.

Вечер прошел в теплой, дружественной обстановке. Звучали стихи, песни о войне, поздравления в адрес ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов локальных войн.