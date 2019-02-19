Калуга, 19 февраля, 2019, 14:25 — ИА Регнум. В Калужской области 18−19 февраля с рабочей поездкой находится делегация Республики Саха (Якутия) во главе с председателем правительства Республики Саха Владимиром Солодовым. В состав делегации вошли представители министерства экономического развития и региональных институтов развития Республики Саха. Цель визита — обмен опытом с институтами развития Калужской области, в частности, изучение опыта по формированию единой системы взаимодействия с бизнесом, созданию индустриальной инфраструктуры и промышленных кластеров.

Arrko.ru Делегация из Якутии познакомилась в Калуге с деятельностью институтов развития.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве регионального развития Калужской области, в первый день визита делегации состоялась встреча с министром экономического развития калужского региона Ильей Веселовым и руководителями институтов развития Калужской области.

Состоялось представление Агентства регионального развития Калужской области, Агентства развития бизнеса, Центра государственно-частного партнерства региона и Агентства по развитию туризма. В рамках встречи отмечалась важность межрегионального сотрудничества не только при реализации совместных проектов, но и в обмене успешными практиками по созданию благоприятных условий ведения бизнеса.

По итогам переговоров было подписано соглашение о взаимодействии между Агентством развития бизнеса Калужской области и Агентством по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Республики Саха (Якутия).

19 февраля делегация Республики Саха (Якутия) посетила Агентство регионального развития Калужской области (АРРКО), чтобы более детально ознакомиться с особенностями его работы. Агентство осуществляет взаимодействие с бизнесом по принципу «одного окна», являясь основной «точкой входа» инвесторов в регион. В рамках визита представители делегации Республики Саха посетили индустриальные парки Калужской области — «Росва» и «Грабцево».