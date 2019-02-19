Симферополь, 19 февраля, 2019, 14:21 — ИА Регнум. Власти Крыма рассматривают альтернативные варианты выделения денег из бюджета республики на работы по восстановлению особо проблемных домов, поскольку они могут не достоять до срока своего капитального ремонта. Об этом 19 февраля журналистам сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«Мы договорились с министром ЖКХ, что самые острые вопросы, например, связанные с протеканием кровель, лифтовым хозяйством, по домам, которые попали в очередь на ремонт после 2030 года, надо предпринимать шаги, изучать возможности выделения средств из бюджета. Просто эти дома до срока своего капитального ремонта могут не достоять. Будем искать возможность выделить средства из муниципальных и республиканского бюджетов», — уточнил Сергей Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти республики обратились в правительство РФ с просьбой выделить 1,5 миллиарда рублей на замену 900 лифтов в многоэтажных домах полуострова.