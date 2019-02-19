О «смертоносном» танке Т-90МС и конце газовой монополии Киева: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 19 февраля, 2019, 14:00 — ИА Регнум.
- В США танк Т-90МС назвали «смертоносным»;
- Кризис «жёлтых жилетов» во Франции — влияние извне?
- В Австрии предрекли завершение монополии Киева на транзит газа;
- В КНР поставят новые ракеты для комплекса С-400;
- Военнослужащим в России запретили пользоваться гаджетами.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 17:00 мск.
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