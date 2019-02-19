Москва, 19 февраля, 2019, 13:55 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский опасается, что запрет на использование гаджетов в Вооруженных силах может остановить молодежь от прохождения службы, передает корреспондент ИА REGNUM 19 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Жириновский

«Надо иметь в виду, что часть молодежи, особенно продвинутой, это остановит от прохождения службы как по призыву, так и по контракту, потому что они уже привыкли, столько лет они сидят в социальных сетях», — отметил Жириновский в ходе обсуждения законопроекта.

Он не исключил, что, возможно, потребуется некая компенсация.

«Поэтому нужна, может быть, какая-то компенсация? Может быть, какой-то внутриармейский интернет, чтобы они хотя бы со своими сослуживцами могли (взаимодействовать), потому что они привыкли уже. Это такой, я бы сказал, информационный наркотик. А теперь всё нужно им забыть», — рассуждает парламентарий.

При этом депутат видит опасности свободного использования интернета военными.

«Интернет сегодня — это огромная возможность, чтобы узнать настроения военнослужащих, расположение частей, дух, который царит там, может быть, даже и вооружение, которое стоит. Хотя они о чём будут писать? Вот вчера освоил стрельбу из такого-то вида оружия или поделится тем, что ему понравилась столовая или расположение какое-то, куда он пошёл, где. То есть разведчики будут не нужны скоро, всё будет в интернете. Это очень опасно, потому что именно наши военнослужащие, когда находятся в социальных сетях, то западные спецслужбы это очень долго изучают, смотрят и делают соответствующие выводы», — указал Жириновский.

Госдума в третьем чтении приняла закон, который ограничивает военнослужащих в использовании мобильных телефонов и гаджетов с фотокамерой и геолокацией. То есть под запретом окажутся смартфоны, планшеты, навигаторы, видеорегистраторы, фитнес-браслеты и трекеры.

Отметим, что на рассмотрении Госдумы находится законопроект об устойчивом интернете.