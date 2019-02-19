Степанакерт, 19 февраля, 2019, 13:54 — ИА Регнум. Можно считать, что подготовительные работы к предстоящим президентским выборам в Арцахе, которые пройдут в 2020 году, начаты уже и официально, поскольку, по крайней мере, четыре деятеля заявили о намерении выдвинуть свою кандидатуру. Неофициальная кампания началась после бархатной революции в Армении, которая нашла свой отклик в Нагорном Карабахе. Волна недовольства привела к перестановкам в Нагорном Карабахе, которой последует активная стадия политических перестановок.

ИА REGNUM

На сегодняшний день о своем участии уже объявили четыре кандидата — Самвел Бабаян, Араик Арутюнян, Ашот Гулян, Виталий Баласанян.

Примечательно, что трое из четырех кандидатов являются центральными действующими лицами нынешней политической элиты Нагорного Карабаха, а Самвел Бабаян играл такую роль в прошлом.

По этому поводу газета «Паст» («Факт») пишет, что в эти дни многих интересует вопрос — кто будет кандидатом Армении на предстоящих президентских выборах в Нагорном Карабахе. Обсуждаются два варианта: во-первых, Араик Арутюнян, который проявлял лояльность к армянским властям в после революции. Второй вариант — Самвел Бабаян, одна из фигур дореволюционного периода, который был освобожден из-под ареста после революции. Трудно сказать, есть ли у властей Армении конкретные предпочтения в отношении этих кандидатов или нет, а если и есть, на ком остановится окончательный выбор?

Однако предварительная картина сложившейся ситуации показывает, что даже если у властей Армении есть предпочтительный кандидат, у них нет ресурсов и возможности сделать этого кандидата президентом при полном консенсусе карабахской элиты. Такие ресурсы и возможности имели бывшие власти.

«Теперь, когда политика вышла на публичную арену, в этом случае важное, но не решающее значение будет иметь, кому отдаст предпочтение власть Армении. То обстоятельство, что одновременно три высокопоставленных чиновника объявляют о своем решении выдвинуть свою кандидатуру на выборах, показывает, что на этот раз будет здоровая конкуренция», — пишет издание.

По мнению автора статьи, важно то, что, фактически, Карабах вступает в новый политический цикл и в условиях довольно бурной конкуренции. Никол Пашинян неоднократно заявлял, что не видит необходимости во внеочередных выборах в Нагорном Карабахе. Это заявление прозвучало в ответ на попытки группировки «Сасна Црер» обострить ситуацию в Карабахе. Уже есть основания предполагать, что группа будет поддерживать Самвела Бабаяна на предстоящих выборах. Это, в свою очередь, говорит о том, что Бабаян не является предпочтительным кандидатом Армении, если, конечно, руководствоваться официальной риторикой.

«В конце концов, именно жители Карабаха будут решать, кто стает их президентом. Однако, учитывая особенность политической жизни Карабаха, роль Армении не менее важна в данном вопросе. Суть здесь не в конкретных лицах, а в содержании цикла политического воспроизводства.

Удастся ли арцахской элите, несмотря на внутреннюю бурную конкуренцию, плавно перейти к следующему политическому циклу, не позволяя дестабилизирующим силам воспользоваться возможностями переходного этапа? Смогут ли признать легитимность и субъективность друг друга после бурной конкуренции? Ситуация пока что говорит о том, что удастся», — пишет газета.