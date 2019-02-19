Москва, 19 февраля, 2019, 13:54 — ИА Регнум. Список стран, чьи ограничительные меры нанесли наибольший ущерб экономике России, вполне объясним. С кем больше всего торговали, от тех и понесли наибольший урон. Исключение — Китай. Он не вводил против нашей страны ограничительных мер и в данный список не попал, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рикошет

«Наибольшие объемы взаимного товарооборота у России наблюдаются именно с Евросоюзом. Поэтому даже ограниченное введение санкций в абсолютном выражении выливается в весьма внушительную сумму. То же самое можно сказать и про Украину», — отметил эксперт.

Еще недавно наш основной торговый партнер существенно свернул сотрудничество с Российской Федерацией, что соответствующим образом сказалось на доле товаров и услуг, попавших под ограничение относительного общего товарооборота.

«При этом, например, Белоруссия или Австралия, которые ввели значительное количество ограничений (именно в количественном выражении), свой товарооборот с Россией практически не сокращали — под запрет попали ничего не значащие товарные позиции», — пояснил Коренев.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минэкономразвития РФ, экономике России по итогам 2018 г. нанесен ущерб в размере более $6 млрд от введения ограничительных мер со стороны других стран.

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