Санкт-Петербург, 19 февраля, 2019, 13:51 — ИА Регнум. В большинстве случае семьи с детьми приобретают квартиры не с инвестиционными целями, а чтобы жить в них прямо сейчас, и распространение программы льготной ипотеки на вторичный рынок увеличит число желающих ею воспользоваться, отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 19 февраля, глава Первого ипотечного агентства Максим Ельцов, комментируя предложение банкиров пересмотреть правила льготной программы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Квартиры

Ранее газета «Известия» сообщила, что представители нескольких крупных банков обратились в Министерство финансов с предложением распространить льготную ипотечную программу для семей с детьми, которая сейчас касается только первичного рынка, также и на «вторичку». В министерстве сообщили, что пока таких планов у ведомства нет.

«Изначально программа была рассчитана только на первичный рынок. По всей видимости, законодатели хотели одновременно с многодетными семьями помогать и системообразующей отрасли — строительству.

Но сделать это не удалось. Программа не пользовалась популярностью. В большинстве случае многодетные семьи не приобретают квартиры с инвестиционными целями. Они покупают квартиры, в которых могут жить прямо сейчас.

Распространение действия этой программы на вторичный рынок, несомненно, увеличит число желающих воспользоваться ею в несколько раз», — отметил Максим Ельцов.