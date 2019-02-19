Льготная ипотека на «вторичку» будет очень востребована – эксперт
Санкт-Петербург, 19 февраля, 2019, 13:51 — ИА Регнум. В большинстве случае семьи с детьми приобретают квартиры не с инвестиционными целями, а чтобы жить в них прямо сейчас, и распространение программы льготной ипотеки на вторичный рынок увеличит число желающих ею воспользоваться, отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 19 февраля, глава Первого ипотечного агентства Максим Ельцов, комментируя предложение банкиров пересмотреть правила льготной программы.
Ранее газета «Известия» сообщила, что представители нескольких крупных банков обратились в Министерство финансов с предложением распространить льготную ипотечную программу для семей с детьми, которая сейчас касается только первичного рынка, также и на «вторичку». В министерстве сообщили, что пока таких планов у ведомства нет.
«Изначально программа была рассчитана только на первичный рынок. По всей видимости, законодатели хотели одновременно с многодетными семьями помогать и системообразующей отрасли — строительству.
Но сделать это не удалось. Программа не пользовалась популярностью. В большинстве случае многодетные семьи не приобретают квартиры с инвестиционными целями. Они покупают квартиры, в которых могут жить прямо сейчас.
Распространение действия этой программы на вторичный рынок, несомненно, увеличит число желающих воспользоваться ею в несколько раз», — отметил Максим Ельцов.