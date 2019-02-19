В Ярославской области в ДТП погибли два человека
Ярославль, 19 февраля, 2019, 13:23 — ИА Регнум. В Ярославской области столкнулись три транспортных средства — «Рено Логан», «Газель» и «Шевроле Круз». Об этом сообщает ГТРК «Ярославия» со ссылкой на свои источники.
УМВД по Ярославской области
Авария в Рыбинском районе
ДТП произошло во вторник, 19 февраля, на 56 км автодороги Ярославль-Рыбинск. По последним данным, в результате инцидента погибли два человека, еще пятеро пострадали.
В настоящее время выясняются причины происшествия.
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