Ярославль, 19 февраля, 2019, 13:23 — ИА Регнум. В Ярославской области столкнулись три транспортных средства — «Рено Логан», «Газель» и «Шевроле Круз». Об этом сообщает ГТРК «Ярославия» со ссылкой на свои источники.

УМВД по Ярославской области Авария в Рыбинском районе

ДТП произошло во вторник, 19 февраля, на 56 км автодороги Ярославль-Рыбинск. По последним данным, в результате инцидента погибли два человека, еще пятеро пострадали.

В настоящее время выясняются причины происшествия.

Читайте также: В Свердловской области разбился микроавтобус, есть погибшие

А также: На Урале уточнили информацию о жертвах ДТП с «Газелью»