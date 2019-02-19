Москва, 19 февраля, 2019, 13:15 — ИА Регнум. За 40 лет наблюдения в мире не было зафиксировано ни одного случая, когда приём противокашлевого препарата «Эреспал» вызвал бы смерть человека. Об этом 19 февраля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил заместитель начальника управления по организации государственного контроля и качества медицинской продукции Росздравнадзора Сергей Глаголев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Аптека

«Препараты, которые находятся на рынке, изучаются непрерывно, в том числе и их производителями, — сказал он. — За 40 лет наблюдения в мире не было летальных случаев, связанных с аритмией на фоне применения препарата «Эреспал». Однако меняются регуляторные требования, и сегодня требования к объёму исследований для попадания на рынок значительно шире».

При этом он уточнил, что в результате исследований, проведённых на животных, был найден потенциальный риск, с которым может быть сопряжено применение «Эреспала».

"Мы пока не знаем, как он взаимоотносится с человеком, однако данные клинического применения говорят о том, что препарат далеко не у каждого способен вызывать нарушения ритма сердца», — подчеркнул Глаголев.

Напомним, что ранее «Российская газета» сообщила, что из аптек РФ изымается противокашлевый препарат «Эреспал» в связи с риском выявленных исследователями побочных эффектов.

Добавим, что долгие годы препарат активно назначался врачами для лечения детей.