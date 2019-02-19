Ярославль, 19 февраля, 2019, 12:58 — ИА Регнум. Мэр Ярославля Владимир Волков пообещал заметные перемены с уборкой города к следующей зиме. Об этом он рассказал на пресс-конференции, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Территория «Спецавтохозяйства» Ярославля

Волков работает мэром Ярославля с октября. Из его слов следует, что подчиненные обманывали нового мэра. Так 23 октября 2018 года Волков посещал муниципальное предприятие «Городское спецавтохозяйство», после чего сайт мэрии сообщил, что 200 единиц техники готово к зиме.

«Все, что на предприятии было, все удачно растащено, обанкрочено и так далее. На момент прихода и первого знакомства, когда, вы помните, выкладывали все эти фотографии, 130 единиц техники бодро рапортовали, на территории города убирается с подрядчиками вместе и с нашими единицами — около 75 единиц, не более того. Этими силами справляемся, так как еще подключаем подведомственные учреждения и организации дружественные, которые нам помогают. Но такого быть не должно», — сказал 19 февраля мэр Ярославля Владимир Волков.

Новый мэр представил свой план улучшения уборки города. «Городское спецавтохозяйство» не будет покупать имущество у своего предшественника-банкрота «Спецавтохозяйства по уборке города» за 48 млн рублей. Команда Волкова намерена забрать его бесплатно (речь не только о технике, но и о земле, зданиях, всём имуществе вообще).

Сейчас «Городское спецавтохозяйство» арендует технику у банкрота и ремонтирует ее. От всех этих платежей власти также намерены отказаться и пустить деньги (12 млн рублей) на покупку новой техники в лизинг. Что будет со старой техникой, Волков и его подчиненные не уточнили.

Помимо покупки техники Волков хочет улучшить эффективность ее использования. Для этого разработано мобильное приложение, которое позволит отслеживать работу машин в реальном времени. Мэрия разработает «санитарную схему уборки города» — своего рода план работы с закреплением зон ответственности между муниципальными властями, управляющими компаниями, владельцами зданий и земельных участков. По словам Владимира Волкова, якобы ранее таких документов в городе не было.

Кроме того, новый мэр планирует сэкономить на вывозе снега.

«Снегоплавильное оборудование будет установлено на территории города. Сейчас у нас три места предварительно рассматривается. За весенне-летний период нужно обязательно провести работу по установке ливневых очистных сооружений. По всем направлениям ведется работа, чтобы на будущий год сэкономить средства и не тратить на то, чтобы вывозить снег», — сказал Владимир Волков.

Если при предыдущем мэре город наводнили дворники в спецовках «Спецавтохозяйства», то новый намерен делать ставку на малую механизацию. Вручную, признаются власти, 350 километров тротуаров в Ярославле не очистить. Отдельная ставка будет сделана на уборку центральной части — зоны объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

«Уже приняли решение, что в зоне ЮНЕСКО будем создавать отдельную бригаду, которая будет наполнена малогабаритной коммунальной техникой и будет отвечать именно за центр города. Сейчас мы столкнулись с тем, что у «САХа» есть только один бобкет и один тракторишка, которыми такой объем убрать, к сожалению, невозможно. Поэтому, только дополнять, развивать и менять всю систему. Меняться она будет на протяжении не одного года», — сказал Владимир Волков.

Подробности реализации этих планов ни Владимир Волков, ни его подчиненные не раскрыли. Пока неясно, сколько именно техники будет закупаться, на какие средства, за счет чего окупится её работа.