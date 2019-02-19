Москва, 19 февраля, 2019, 12:57 — ИА Регнум. В Госдуме обеспокоены перебоями с поставками сжиженного, в том числе баллонного, газа для населения. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 февраля, депутаты Госдумы от КПРФ, в числе которых Алексей Куринный и Вера Ганзя, предлагают поручить комитету по экономполитике запросить у правительства РФ информацию о ситуации с обеспечением сжиженным газом населения субъектов РФ и о мерах, принимаемых в связи с возникшей ситуацией.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

«С середины февраля 2019 года во многих регионах РФ начались перебои с поставками сжиженного, в том числе баллонного, газа для нужд населения», — говорится в подготовленном парламентариями протокольном поручении профильному комитету.

Они указали на то, что региональные власти причиной сложившегося «газового кризиса» считают принятие постановления правительства, отменившего постановление от 15 апреля 1995 г. № 332 «О мерах по упорядочиванию государственного регулирования цен на газ и сырье для его производства», которым регулировалась оптовая цена на сжиженный газ для бытовых нужд.

По этой причине, отмечают депутаты, организации, осуществляющие оптовую торговлю сжиженным газом для регионов, с 1 января 2019 года резко повысили отпускную цену на свою продукцию.

«Между тем регулирование розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд, осталось полномочием региональных властей. Сложившаяся ситуация, когда оптовая цена на сжиженный газ для населения стала значительно превышать розничную цену, вследствие чего уполномоченные организации субъектов, осуществляющие поставку сжиженного газа населению, не могут его закупить для дальнейшей продажи населению», — говорится в документе.

«В итоге региональные власти поставлены в условия, когда — либо надо резко повышать розничные отпускные цены на газ, что невозможно сделать в рамках действующего законодательства и чревато социальным взрывом, либо компенсировать выпадающие доходы поставщикам сжиженного газа населению», — следует из текста протокольного поручения.