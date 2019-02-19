Калуга, 19 февраля, 2019, 12:39 — ИА Регнум. В Калужской области в вирусологической лаборатории центра гигиены и эпидемиологии за прошедшую неделю исследован материал от 63 больных. В 16 случаях обнаружена РНК вируса гриппа типа А1 (H1N1−2009pdm) — свиного гриппа. В одном случае выявлен РНК гриппа В, а в 14 пробах обнаружены РНК вирусов ОРВИ, сообщили 19 февраля корреспонденту ИА REGNUM в региональном Роспотербнадзоре.

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По данным ведомства, на прошлой неделе в Калужской области было зарегистрировано 7769 случаев острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) и 59 случаев гриппа. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость ОРВИ выросла на 5,9%, гриппом — на 34%. В стационары медицинских организаций области были госпитализированы 139 больных, что на 14,9% выше уровня предыдущей недели.

В Калуге заболеваемость гриппом выросла более чем в два раза. Всего на прошлой неделе было выявлено 48 случаев. Неделей ранее был зарегистрирован 21 случай гриппа. Между тем в Калужской области эпидемический порог пока не превышен.

На карантин были закрыты 18 классов десяти школ Калуги. Из-за большого количества больных занятия были также приостановлены в четырех классах двух школ Кировского района и в одном классе мосальской школы № 1. Кировский индустриально-педагогический колледж им. А. П. Чурилина из-за отсутствия 25% учащихся был закрыт на карантин полностью.