Симферополь, 19 февраля, 2019, 12:32 — ИА Регнум. Крым заключил на форуме в Сочи инвестиционных соглашений на 12 миллиардов рублей. Об этом 19 февраля журналистам рассказал глава республики Сергей Аксёнов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Балаклава. Памятник коту

«Это реальные соглашения, например завод по производству профиля оконного и других строительных материалов. Есть ряд проектов, связанных с переработкой сельхозпродукции», — отметил глава РК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Крым и Тульская область займутся созданием производства для нефтегазовой сферы на полуострове.