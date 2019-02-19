Москва, 19 февраля, 2019, 12:31 — ИА Регнум. Сегодня, 20 февраля, президент РФ Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам, организаторам и гостям XXX съезда Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России, сообщается на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Путин отметил, что фермерство напрямую влияет на развитие регионов и национальной экономики в целом. За 30 лет были достигнуты «впечатляющие результаты».

«Государство будет существенно наращивать поддержку фермерства, способствовать повышению его конкурентоспособности», — подчеркнул президент и пожелал участникам съезда плодотворной работы.

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Как сообщает ИА REGNUM, 19−20 февраля в Москве проходит юбилейный ХХХ съезд АККОР «30 лет российского фермерства — динамика, эффективность, перспективы».

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