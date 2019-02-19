Киев, 19 февраля, 2019, 12:22 — ИА Регнум. На Украине эксперты обсуждают обнародование государственной службой статистики информации о новой весовой корзине индекса потребительских цен, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 19 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Цена на газ

Главная «сенсация» документа — удельный вес квартплаты в широком понимании (т.е. оплата за содержание дома, придомовой территории, электроэнергию, газ, воду, тепло) в расходах украинцев, по мнению ведомства, составляет меньше 5%.

«Это очень странно, учитывая резкий рост тарифов на ЖКХ в 2015−18 гг… Есть обоснованное подозрение, что структура потребления чрезмерно занижена в сторону бедных и получателей субсидий (их сегодня уже не 7 млн, а от силы 4 млн семей)», — комментирует приведенные Госстатом данные экономист Андрей Блинов.

«Еще раз повторяю: среди работников госстата нет специалистов статистики, а есть специалисты по мошенничеству. Только этим можно объяснить, что часть расходов домашних хозяйств, которая идет на оплату коммунальных услуг, составляет около 5% от общих трат домашних хозяйств в январе 2019 года», — подчеркивает, в свою очередь, политолог Юрий Гаврилечко.

Экспертный совет НБУ в своем комментарии обращает внимание, что, по официальным данным, до рекордного значения сократился удельный вес расхода украинцев на газ.

«Если в структуре индекса 2012 г. доля голубого топлива составляла 2,22%, то в 2018 г. она сократилась до 1,73%, а теперь составляет лишь 1,2%. Но это противоречит логике: за шесть лет тарифы на природный газ для населения выросли в восемь раз, а потребительские цены в целом — в 2,5 раза, то есть удельный вес газа должен был возрасти», — говорится в анализе.

Эксперты, как и Андрей Блинов выше, предполагают, что речь идет о существенных манипуляциях с субсидиями, которые критически исказили ситуацию.

ИА REGNUM напоминает, что накануне в эфире одного из украинских телеканалов премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что цены на газ являются чрезвычайно болезненной темой для украинцев, но очередных этапов подорожания было не избежать (в октябре прошлого года Кабмин повысил цена на газ на 23,5%, ожидается, что в течение этого года стоимость газа вырастет еще на 40%).

«У нас было два выбора: либо пойти на этот шаг, или уйти в дефолт. Я не мог этого допустить, чтобы страна вошла в дефолт. Нам хватило 90-х годов, когда все стали бедными в одну секунду. Поэтому мы построили систему социальной защиты в виде субсидий», — заявил Гройсман.

При этом в МВФ заявили, что все последние годы система субсидий на Украине была «нецелевой и неэффективной», и лишь сейчас, с точки зрения Фонда, ситуация меняется к лучшему.