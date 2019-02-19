Москва, 19 февраля, 2019, 12:22 — ИА Регнум. Власти Украины, которые пытаются сорвать показ фильма «Т-34» в кинотеатрах США, объявили «России войну и на кинополях». Об этом сообщил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков на странице в соцсети Twitter.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Пушков

«Гитлеровцы тоже пытались остановить Т-34 на фронтах Второй мировой — не остановили, — написал сенатор. — И эти не остановят».

По его словам, украинские дипломаты не смогут остановить ни показ самого фильма «Т-34», ни стереть память об исторической победе на фронтах Второй мировой войны.

Ранее на странице посольства Украины в США в соцсети Facebook появилось сообщение с призывом о том, что сотрудники кинотеатров в США должны отказаться от показа фильма «Т-34».

По мнению украинских дипломатов, российская военная драма открыто «распространяет и популяризирует современную агрессию РФ в мире».

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