Грозный, 19 февраля, 2019, 12:27 — ИА Регнум. Недомогание главы Чечни Рамзана Кадырова стало причиной временного назначения руководителем региона премьер-министра Муслима Хучиева. Об этом говорится в сообщении чеченского лидера в его Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Рамзан Кадыров

Кадыров объяснил, что ранее ездил с инспекцией высоко в горы и простудился, попав под снегопад и сильный ветер. В результате у него наблюдались недомогание, температура и грипп.

Глава Чечни болел в те дни, когда были запланированы важные командировки. Из-за этого ему пришлось назначить Хучиева временным главой республики.

К работе Кадыров вернулся 16 февраля — после двух дней капельниц, как указано в его сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, после назначения Хучиева врио главы Чечни, появились предположения, что таким образом Кадыров указал на своего преемника. При этом чеченский лидер опубликовал в соцсети Mylistory свои достижения за 12 лет и перечислил основные успехи Чечни за период его руководства регионом.

Читайте также: Кадыров назначил вместо себя премьер-министра и уехал в ОАЭ